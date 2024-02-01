Эпопея с увольнением Залужного: все сенсационные заявления, решение и причина конфликта с Зеленским

Эпопея с "освобождением" Залужного продолжается. В разгар слухов и скандалов по поводу возможной отставки легендарного главкома ВСУ, информационную волну подхватили и известные западные СМИ. Очередную "сенсацию" выдал американский телеканал CNN.

Действительно ли Офис президента Украины хочет заменить Валерия Залужного, когда это может случиться, какие кандидаты есть на его место и почему по этому поводу есть только слухи и никаких фактов, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Журналисты ошеломили

CNN утверждает, что Валерия Залужного вызвали в Офис Зеленский. По данным журналистов, 29 января действующий главнокомандующий ВСУ прибыл на Банковую. Там ему сообщили, что планируют его уволить.

Эту потрясающую информацию журналистам якобы рассказал источник во власти. Более того, хотя главком тогда не был уволен, а соответствующего указа президента до сих пор нет, судьба Залужного, по данным CNN, решится в течение недели.

Официальное объявление не было сделано, то есть Залужный все еще занимал должность по состоянию на вечер среды 31 января, пишет издание, однако указ президента ожидается до конца недели, сообщил один из источников CNN.

"Это станет самым большим военным потрясением Зеленского с начала полномасштабного вторжения России почти два года назад", — говорится в сообщении.

Узнали американские журналисты и, как они утверждают, истинную причину "конфликта" между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Хотя ряд украинских медиа со ссылкой на собственные источники в Офисе президента и Генштабе утверждали, что недоразумения между президентом и генералом возникли еще в апреле 22-го. А потом отношения обострились и в 2023-м — из-за контрнаступления и событий на фронте. Была и, как говорится, последняя капля в отношениях Зеленского и Залужного.

"Говорят, что напряжение особенно выросло, когда Залужный описал войну с Россией как тупиковую ситуацию в интервью и эссе для журнала The Economist в ноябре", — пишет CNN.

Эксклюзивные детали встречи Зеленского и Залужного

Детали встречи 29 января на Банковой едва ли не поминутно описывает британское BBC. Журналисты рассказали кое-что интересное.

“Во второй половине дня понедельника 29 января Валерию Залужному сообщили, что его хочет видеть президент: Владимир Зеленский якобы хотел обсудить с главнокомандующим ситуацию на фронте.

Тот немедленно отправился на Банковую. Эта встреча обещала быть нетипичной. Несмотря на то, что Зеленский и Залужный регулярно видятся на заседаниях ставки главнокомандующего, они уже давно не общались без присутствия главы Офиса президента. В этот день Андрей Ермак был в Ужгороде на переговорах с главой венгерского МИД Петером Сиярто”, — пишет издание.

Во встрече на Банковой, по данным BBC, принимали участие три человека: Владимир Зеленский, Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров.

Встреча, говорят источники BBC, проходила в совершенно спокойном тоне. Вскоре президент перешел к ее главной теме: он сообщил, что принял решение уволить главнокомандующего ВСУ. Зеленский добавил, что указ об этом будет подписан в ближайшее время.

Все уже решено?

Настаивают на правильности слухов о возможном увольнении Залужного и украинских СМИ. Так вот, по данным РБК-Украина, на Банковой уверены, что заменят Залужного. Вопрос только когда.

Залужный — один из самых популярных украинских лидеров сегодняшнего дня и с этим очень трудно поспорить. В декабре 23-го специалисты Киевского международного института социологии пришли к выводу, что 88% украинцев доверяют действующему главкому, 62% — президенту.

“В текущей ситуации важно понимать, как “пересекаются” поля доверия к президенту и главнокомандующему… Большинство украинцев – 59% – одновременно доверяют и президенту, и главнокомандующему. Доля украинцев, имеющих поляризованные взгляды, довольно невелика. Да, только 14% доверяют Залужному и при этом не доверяют президенту, и только 1% доверяют президенту, но не доверяют Залужному», — отметили в КМИС.

Популярен Залужный и среди армейцев. Как пишет издание Радио Свобода, украинские бойцы доверяют своему командиру и потребуют объяснений, если того заменят. Медийщики на 100% уверены, что увольнение Залужного может стать имиджевым ударом для президента. В случае увольнения Залужного предсказывает "бурю" среди военных и гражданских и издание Financial Times.

Кто заменит Залужного?

А кто станет главкомом ВСУ вместо Залужного и реально ли его заменить? Как украинские, так и иностранные СМИ, главными претендентами на должность главнокомандующего ВСУ называют двух генералов: действующего главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова и командира Восточной группировки войск ВСУ Александра Сырского.

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Как пишет РБК-Украина, опять же, со ссылкой на окружение обоих военачальников, Буданов, что Сырский не претендовали и пока не соглашались на новую должность.



“И в окружении Буданова и в окружении Сырского говорят, что они не претендовали на новую должность. Но источник, близкий к разведке, предположил, что "если бы Буданову поступило такое предложение, то он как военный человек не имеет права от него отказаться". Второй собеседник, близкий к начальнику ГУР, подтвердил, что ему действительно предлагали вступить в должность главкома”, — пишет издание.

С Александром Сырским история схожа. Он хоть и не так медиален как Буданов, но его военную карьеру точно можно считать успешной. С 2014 года Александр Станиславович был начальником штаба АТО, участвовал в качестве командира в боях под Дебальцевым, лично заезжал в город и руководил отходом войск, в 2017 году командовал всей АТО на Донбассе, а с началом полномасштабного вторжения сначала руководил обороной Киева, а затем и Харьков контрнаступлением.

“Что касается генерала Сырского, то мнения по поводу его амбиций отличаются. Знакомые с ним собеседники утверждают, что для него должности имеют гораздо меньший вес, чем военные успехи и победы.

“Ему нравится находиться в полях, проводить и управлять операциями, он живет этим. К тому же он довольно мудрый человек и понимает, что никто не пришел на должность главкома — его все равно будут сравнивать с предшественником. И это сравнение, так или иначе, будет не в пользу нового главкома», — размышляет один из собеседников в военных кругах. Другие же, напротив, считают, что Сырский был бы и не прочь пойти на повышение и даже наоборот, давно хотел бы занять должность главкома — как и ряд других генералов», — пишет РБК-Украина.

А вот журналисты немецкого Bild вообще утверждают, что не менять главкома ВСУ уговорили Зеленского именно Буданов и Сырский. По мнению немецкого военного эксперта Нико Ланге, лучшим выходом из ситуации было бы примирение Зеленского и Залужного — они должны вместе выйти на публику и положить конец слухам.

Также, по данным Bild, несколько недель назад Залужный хотел вывести войска из Авдеевки, но Зеленский выступил против и даже лично уехал в город на линию фронта в конце декабря.

Замена главкома – не трагедия?

В Офисе же президента гипотетическое увольнение Залужного "трагедией" не считают. На это, в частности, 1 февраля намекнул советник ОП Михаил Подоляк. Кроме того, по его мнению, дискуссии о вероятном увольнении главкома для него выглядят "странно".

Может ли быть дискуссия? Для меня это вообще удивительно выглядит. Все-таки это вертикаль президента, это менеджер президента — я имею в виду главкома, в общем говорю. Это непосредственно его вертикаль, он занимается войной в формате верховного главнокомандующего», – сказал Подоляк.

Важное заявление Подоляка!

Зеленский "может выставлять своим подчиненным определенные задачи, а затем проверять их и давать им оценку", заявил Подоляк. По его словам, о политической конкуренции речь не идет.



“Для меня это вообще удивительно, потому что во время войны политическая конкуренция на уровне генералитета и политики выглядит так себе. Между тем, есть официальное опровержение этой информации. Дальше посмотрим, как будут развиваться события. Если будут какие-либо изменения, будем об этом говорить. Пока изменений нет», — заметил Подоляк.

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