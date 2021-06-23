Эра сосисок закончилась: с 1 сентября в школах введут новые стандарты питания

Первая леди рассказала о реформе системы питания в школах.

Эра сосисок в школьных столовых — заканчивается. С 1 сентября этого года вводят новые стандарты школьного питания.

Об этом говорится 23 июня в сюжете ТСН.19:30.

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Теперь рацион школьников будет вкуснее и полезнее — уверяют разработчики концепции современной школьной кухни. В рационе ограничивают количество соли и сахара, жиров, запрещают использование колбасных изделий, рыбных консервов. Зато будут готовить больше салатов из моркови и капусты, овощные супы, рыбные котлеты, плов.

По данным Минобразования, 40 процентов школ уже готовы перейти на новое меню. Остальные имеют перестроиться на новые стандарты до конца года. Самое сложное будет убедить детей питаться полезной пищей. Поэтому журналист ТСН от имени своего сына-школьника спросил у первой леди страны Елены Зеленская, есть ли шансы у сосисок остаться в школьном меню.

"К сожалению эра сосисок для вашего сына заканчивается или надеюсь скоро закончится. Мы должны создать в школе систему, где детям будет проще принимать полезную пищу", — сказала Елена Зеленская.

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