"еРабота": как получить деньги от государства и кто может воспользоваться программой поддержки

В рамках правительственной программы "еРабота" предприниматели уже получили более 8 тысяч грантов. А это — более четырех миллиардов гривен. Только переработчикам было выдано около двух миллиардов. Для этого нужно подать заявку через портал "Дія", разработав бизнес-проект. В Кабмине говорят: программа стала столь успешной, что продолжить ее хотят и в следующем году.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Лоскун.

"еРабота": что говорят предприниматели

Виталий Аверкин - генеральный директор одного из предприятий Киевской области. Он воспользовался правительственной программой и получил средства на дорогостоящее оборудование.

Ранее предприятие Виталия производило нерафинированное масло. Продавали его посредникам в портах. Оттуда масло наливом, как сырье, отправляли за границу. Но с началом войны морские пути оборвались. А транспортировать в масловозах невыгодно. Поэтому решили изготовлять еще и рафинированное - разлитое в бутылки. Так легче и дешевле его экспортировать.

Оборудование для очистки масла дорогостоящее. Только автоматизированная линия розлива обошлась приблизительно в 11 миллионов гривен. Часть средств - 8 миллионов гривен взяли в рамках программы "еРобота". Ее для перерабатывающих предприятий правительство запустило в прошлом году. Это - гранты от государства на открытие или развитие бизнеса.

"8 миллионов, которые мы получаем от государства, мы должны в течение 3 лет в виде налогов с зарплаты вернуть в государство. Также налоги - это аренда земли", - говорит Виталий Аверкин.

Виталий Аверкин

По условиям Виталий должен создать новые рабочие места. Часть сотрудников он уже набрал. Среди них есть и переселенцы. Для персонала даже построили жилье.

В Киевской области семья Михаила Сиворко взяла около 8 миллионов гривен на расширение плантации фундука в Киевской области. Раньше ореховыми садами занимался его сын Сергей. Но как началась великая война – встал на защиту страны, поручив дело отцу.

За грант купили саженцев и трактор. Часть высадили. Сейчас ждут новых поступлений.

Как получить деньги от государства

Чтобы получить средства - прежде всего нужно разработать бизнес-план. И подать заявку через портал "Дія".

"Одна модель для всех территорий. Покрывается со стороны государства на 50%. Еще 50% от проекта должен покрыть заявитель своими деньгами. Если это территории деоккупированные - там 30% заявитель покрывает, 80% покрывает государство", - говорит заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Надежда Бегун

Только переработчикам уже выдали более четырехсот грантов на более чем два миллиарда гривен. В правительстве подсчитали: благодаря программе удалось создать почти 8 с половиной тысяч рабочих мест. До сих пор - никто из предпринимателей условий получения гранта не нарушил.

"У нас лидеры это - агропереработка. 135 предприятий получили грантов на более 886 млн грн. На 2 месте обработка древесины 37 грантополучателей на 151 млн грн. На 3 месте изготовление металлических изделий", - говорит заместитель министра экономики Надежда Бегун.

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Напомним, в Украине ФЛП не поставил военным 600 дронов, за которые взял деньги.

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