Эрдоган едет к Путину в Сочи: главная цель – вернуть Россию к зерновой сделке

В ночь на понедельник, 4 сентября, как раз когда президент Турции должен встретиться с Путиным в Сочи, Россия совершила массированную "шахедную" атаку на Одесщину.

В течение трех часов враг атаковал Измаильский и Килийский районы, а также Приморское. Наши силы ПВО сбили 17 дронов. В нескольких населенных пунктах Измаильского района повреждены складские и производственные помещения, с/х техника и оборудование промышленных предприятий. В ночь на воскресенье, 3 сентября, ударными БПЛА Россия атаковала порт Рени. Взрывы были слышны даже в румынском городе Галац. Однако в ночь на понедельник, 4 сентября, румынам, живущим поблизости, были слышны не только звуки взрывов.

"По информации Госпогранслужбы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские "шахеды" упали и сдетонировали на территории Румынии. Это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних". стран, в частности, государств-членов НАТО. Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами ПРО и ПВО, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств", — написал в Facebook спикер украинского МИД Олег Николенко.

Минобороны Румынии резко возразило, что "шахеды" взорвались на ее территории. Однако это уже не первый случай, когда российские ракеты и дроны "залетают" на территорию стран-членов НАТО. Теперь с Румынией это произошло во второй раз. Впервые, по версии Киева, российская ракета пересекла воздушное пространство Румынии в феврале этого года, хотя Бухарест и опроверг.

К тому же падение и детонация российских "шахедов" в Румынии произошло в день, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выезжает в Путин в Сочи на переговоры. Это уже можно сказать по классическому поведению Кремля по повышению ставок. Можем только вспомнить, как на следующий день после подписания зернового соглашения в июле 2022 года Россия обстреляла ракетами одесский порт. Однако ровно через год, в июле 2023 года, Путин просто подставил Эрдогана, когда Россия в одностороннем порядке вышла из зерновой сделки.

Именно о ее восстановлении Эрдоган и будет говорить с Путиным – это станет центральной темой их встречи. Публично Москва заявляет, что не прочь вернуться к зерновому соглашению, если будут исполнены его "хотелки":

подключить "Россельхозбанк" к Swift;

разблокировать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в Европе;

снять ограничения на страхование и доступ к портам для российских судов и грузов;

разблокировать в Россию экспорт с/х техники, запчастей, комплектующих и сервисных услуг.

Вместе с этим на прошлой неделе на совместной пресс-конференции с Лавровым в Москве министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что ООН подготовила новый пакет предложений с участием Турции по возобновлению зернового соглашения. И за некоторыми утечками в прессе, Западу предлагалось пойти на уступки России и отменить некоторые санкции. Однако впоследствии эту информацию опровергли. Также немецкий таблоид Bild писал, что у России были секретные переговоры с ООН и Турцией по заключению нового зернового соглашения в обход Украины. По задумке России, 1 млн тонн зерна (не факт, что не ворованного украинского — ред.) должны отправлять в Турцию, перерабатывать там на деньги Катару, а затем посылать в наименее развитые страны. Однако за год работы Черноморской инициативы из Украины было экспортировано более 33 млн. тонн зерна. Поэтому в этих предложениях Москвы явно прослеживается попытка спровоцировать еще больший кризис и голод в странах Глобального Юга.

Что же тогда ожидать от встречи Эрдогана и Путина в Сочи?

Во-первых, почти два месяца Кремль вообще не подтверждал сам факт этой встречи, в то время как в Анкаре заявляли, что Турция ждет визит Путина к себе.

Во-вторых, Реджеп Тайип Эрдоган, очевидно, хочет понять возможный предел компромисса со стороны всех сторон по возобновлению действия зернового соглашения.

В-третьих, мы даже можем увидеть дальнейшее повышение ставок как со стороны Москвы, так и Анкары. Ведь в июле Путин и Эрдоган уже обменялись "любезностями": Россия вышла из зерновой сделки, а Турция отпустила в Украину командиров обороны "Азовстали".

По словам старшей аналитики Центра исследований современной Турции и Atlantic Council Евгении Габер, Турции важно быть не другом России, а глобальным или региональным игроком с глобальными амбициями, чтобы сидеть за столом переговоров с Байденом. Поэтому никакие договоренности по экспорту зерна в обход Украины не выглядят реалистичными. Потому что, с одной стороны, это будет пощечина Украине. С другой стороны, не добавит баллов в отношениях Турции с НАТО и ЕС, а Анкаре этот частичный поворот на Запад сейчас важен.

"Поэтому Турция будет готова давить или вести переговоры со всеми сторонами, чтобы найти баланс, который позволил бы сохранить зерновое соглашение. Но я могу себе представить такую ситуацию, если не сработает первичная договоренность, Турция может предложить России предоставить свой коммерческий флот для перевозки как украинского, да и российского зерна, и договориться, что Россия не будет нападать или инспектировать эти турецкие суда", — сказала в интервью ТСН.ua Евгения Габер.

Проблема заблокированного Россией Черного моря критически влияет на экономику не только Украины, но и других стран Черноморского региона, включая Россию. Цены на страхование и фрахтование судов взлетели в разы. Турция, Болгария и Румыния, как никто, должны быть заинтересованы в безопасности и свободе навигации и судоходства в Черном море. Однако пока они как воды в рот набрали. США пытаются работать вместе с Румынией по увеличению экспорта украинского зерна через порты на Дунае, а также через прохождение кораблей с с/х продукцией по территориальным водам Румынии и Болгарии. Однако относительно последнего, долго ли это будет продолжаться, учитывая российские обстрелы портовой инфраструктуры, которые не прекращаются?