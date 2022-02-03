Эрдоган прилетает в Украину: что известно о визите турецкого лидера

Украину уже посетили три европейских премьер-министра.

Сегодня, 3 февраля, в украинскую столицу прилетает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 3 февраля.

В Мариинском дворце турецкий лидер встретится с Владимиром Зеленским. Говорить президенты будут об опасности российского наступления.

Ожидается, что по результатам встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы по взаимопониманию по согласованным вопросам. Указывается, что соглашения будут направлены на оборонительную способность.

К слову, именно из-за угроз Кремля за первые три дня недели в Украине уже побывали три европейских премьер-министра. Накануне в Киеве прошла встреча Зеленского с премьером Нидерландов Марком Рютте. Перед его визитом были глава польского правительства Матеуш Моравецкий и британский премьер Борис Джонсон.

В Киев прилетит президент Турции

Европейцы непреклонны в своей поддержке Украины. Это поддержка не только на словах. В частности, Польша предоставит Украине новейшие портативные зенитно-ракетные комплексы. Британия, которая уже направила Украине самое современное противотанковое оружие, обещает в случае военного наступления ввести самые строгие санкции против российских олигархов, а у них есть элитная недвижимость в Лондоне. Нидерланды готовы отражать кибератаки россиян в Украине.

Как сообщалось, США и европейские партнеры из НАТО передислоцируют свои войска на восточный фланг Альянса, чтобы послать сигнал российскому президенту Владимиру Путину о своей солидарности и готовности к решительному ответу. Между тем в Международном валютном фонде объявили о готовности кредитовать не только Украину, но и другие европейские страны, которые могут пострадать от введения антироссийских санкций.

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