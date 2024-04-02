Эрдоган проиграл Ататюрку: местные выборы в Турции стали политическим землетрясением, которое может вернуть страну на прозападные рельсы

Политсила действующего президента – Партия справедливости и развития (35,5%) – проиграла главной оппозиционной Республиканской народной партии (партии Ататюрка, 37,7%), которая сохранила контроль над Стамбулом, Анкарой и 15 другими важными городами, включая Измир и курортную Анталию.

После тяжелой победы на президентских и парламентских выборах в мае 2023 года, Эрдоган считал, что может вернуть контроль над Стамбулом, где родился и был мэром. Но Партия справедливости и развития потеряла поддержку даже в Анатолии – азиатской Турции – недавно оплоте правящей партии, а также в части регионов, пострадавших от ужасного землетрясения в прошлом году. Поэтому можно сказать, что теперь партия Эрдогана является политсилой маленьких городов и сел, а не крупных мегаполисов.

Для оппозиции — Республиканской народной партии – результаты этих местных выборов стали едва ли не лучшими с 1977 года. У политсилы 35 должностей глав регионов, в противовес правящей партии – 24. О сохранившем свой пост мэре Стамбула Экреме Имамоглу говорят, как о возможном следующем президенте Турции. В преддверии местных выборов Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они станут для него последними. То есть, 31 марта – это, по сути, старт поиска преемника. И, если Эрдогану и его партии удастся вывести Турцию из глубочайшего экономического кризиса, тогда тот, на кого сделает ставку Эрдоган, может быть и победит.

Итак, о чем были эти местные выборы в Турции? Почему разрыв между городским и провинциальным населением будет только усиливаться, если экономическая ситуация в стране существенно не улучшится? Как разные сценарии дальнейшего вектора движения Турции повлияют на отношения с Украиной, Западом и Россией? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Холодильник победил телевизор: Эрдоган определился с преемником

"Период единоличного правления закончился". Именно так прокомментировал результаты местных выборов мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Президент Эрдоган признал, что его партия потеряла импульс по всей стране и не смогла получить желаемый результат, однако они честно его оценят и подвергнут самокритике. То есть, сделают работу над ошибками. А главная ошибка, на которую указывают абсолютно все медиа и эксперты, — безумная инфляция на уровне 70% и дальнейшее обесценивание лиры.

Многочисленные комментарии избирателей для разных СМИ свидетельствуют: если в прошлом году на президентских и парламентских выборах турки голосовали за Эрдогана и его партию, потому что предпочитали стабильность неопределенности от прихода к власти оппозиции (или, что еще хуже, — бесконечной политической турбулентности, если бы президентом остался Эрдоган, а большинство в парламенте было бы за оппозицией); то уже через год некоторые голосовали за оппозицию не потому, что поддерживают ее кандидатов, а скорее в знак протеста против власти.

Многие эксперты говорят, что победа оппозиции на этих местных выборах – это запоздалый ответ турок на экономический кризис. Ведь свою президентскую кампанию в прошлом году Эрдоган построил на повышении зарплат и пенсий, бесплатном газе для населения, достижениях отечественной оборонки и крупных инфраструктурных проектах. Однако в этом году так разбрасываться деньгами направо и налево власти уже не могли.

Кто выиграет Стамбул, тот выиграет и в Турции. На этот 16-миллионный город приходится треть ВВП страны. Реджеп Тайип Эрдоган уже был мэром Стамбула, что стало для него трамплином к премьерской, а затем и президентской должности. Поэтому вполне логично, что эксперты и аналитики прогнозируют Экрему Имамоглу президентское будущее. Но все еще может измениться, ведь следующие президентские выборы в 2028 году. За несколько дней до местных выборов The Wall Street Journal сообщала, что зять Эрдогана – инженер и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар ​​– может уйти в президенты. Именно Baykar производит беспилотники Bayraktar, которые помогли Силам обороны Украины в первые месяцы российского полномасштабного вторжения. А в феврале этого года исполнительный директор Baykar Халюк Байрактар ​​сообщал, что они уже начали строительство завода под Киевом, который где-то через год будет производить около 120 беспилотников.

На президентских выборах прошлого года дроны Bayraktar стали основной частью "бренда" Эрдогана, представлявшего их как символ национальной гордости и стремления Турции к глобальному влиянию наряду с первым турецким авианосцем. "С тех пор Байрактар ​​частично повторяет националистическую риторику Эрдогана, вспоминая в своих речах об османском прошлом Турции, а также присоединившись к поддерживаемым правительством уличным протестам против вторжения Израиля в Газу. Данные опросов показывают, что он является одним из самых популярных публичных деятелей". говорится в статье WSJ.

Эрдоган едет в Байден: сближение Анкары и Вашингтона

Однако, повторимся, реальные президентские перспективы у преемника Эрдогана, на которого он сделает ставку, появятся только при существенном улучшении экономической ситуации в стране. Ведь именно поэтому турки на местных выборах показали властям желтую карточку. Эрдоган пытался залатать бюджетные дыры любыми способами: с помощью России, помогая ей обходить западные санкции и покупая ее нефть и газ с дисконтом; а также Украины, покупая наше зерно с 25% скидкой, когда еще действовала Черноморская зерновая инициатива при посредничестве ООН. Но даже более жесткая монетарная политика и существенное повышение процентной ставки, против чего всегда выступал Эрдоган, не принесли желаемого результата.

Что может спасти экономику Турции? Более прозападный курс и сотрудничество с МВФ, что вернет иностранных инвесторов в страну. Казалось, первый шаг в сторону Запада Анкара уже сделала — одобрила вступление Швеции в НАТО. В обмен на это США разблокировали Турции доступ к F-16 (продажа 40 новых истребителей – ред.), даже не смотря на то, что Анкара не лишилась приобретенных у России комплексов С-400. Однако, по словам старшей исследовательницы Atlantic Council и Центра исследований современной Турции Карлтонского университета Евгении Габер, в Турции говорят, что есть еще над чем работать дальше, в том числе по доступу к F-35. К тому же состоялся тестовый полет национального истребителя KAAN и эксперты отмечают, что это может привести к уменьшению потребностей Турции в F-16.

На прошлой неделе в Анкару приезжала делегация Палаты представителей Конгресса США, встречавшихся с министром обороны Турции Яшаром Гюлером и главой Национального разведывательного управления (MİT) Ибрагимом Калином. Уже к 9 мая запланирован визит Эрдогана в США, который должен стать первой полноценной встречей с Байденом за долгое время. Это, по словам Евгении Габер, тоже признак определенной "оттепели" в отношениях Анкары с Вашингтоном.

"По российским комплексам С-400, они не закрывают всех потребностей Турции в безопасности. К тому же, в Туречинии возникает вопрос: если Россия не может обеспечить себя ракетами, как тогда она может обеспечить ракетами к этим комплексам Турцию? Более того, информационно в Турции широко разлетелся случай, когда С-400 не смогли защитить от украинских ударов аэропорт в Крыму, в соцсетях батареи С-400 в шутку начали называть "дымоходами", но в то же время раздается критика и в сторону западных партнеров, что они не предоставили Турции системы Patriot. единственный путь к уменьшению пророссийских сантиментов в турецком обществе лежит через улучшение отношений Анкары с Вашингтоном и уверенную победу Украины над Россией, в том числе и в Черном море", — комментирует для ТСН.ua Евгения Габер.

Влияние пропаганды: станет ли Турция более проукраинской

Поэтому, возможно, визит Реджепа Тайипа Эрдогана в США и его встреча с Джо Байденом станет первым шагом на пути к улучшению отношений Турции с Западом и уменьшению антизападного дискурса в турецком информационном пространстве, который активно использует российская пропаганда. ТСН.ua уже писал, как в феврале прошлого года, после сильнейшего от 1939 года землетрясения в Турции, жертвами которого стали более 53 тыс. человек, а около 6 млн остались без крова, российская пропаганда распространяла конспирологические теории (которые являются традиционно очень распространенными в Турции), что США использовали секретное космическое оружие и спровоцировали это мощное землетрясение.

Очередным очень показательным кейсом является то, как турецкие СМИ освещали стрельбу и пожар в московском "Крокус сити холл", который в Кремле называют терактом, обвиняя Украину, в то время как западные спецслужбы официально указывают на ИГИЛ. Однако турецкие медиа, даже государственные телеканалы и новостные агентства, распространяли мнения откровенно пророссийских экспертов, что за этим терактом в Москве может стоять Запад, поддерживающий Украину, и руками Киева таким образом он вроде бы пытается расшатать ситуацию в России. На это мгновенно отреагировало даже посольство Украины в Турции.

С самого начала открытой войны России против Украины в 2014 году Турция, которая является членом НАТО, не присоединилась к западным санкциям против России, хотя и постоянно отмечала территориальную целостность Украины с особым акцентом на деоккупации Крыма. За эти десять лет отношения Анкары с Москвой переживали взлеты и падения. После того, как неделю назад во время очередной массированной атаки по Украине российская ракета залетела в воздушное пространство Польши на 39 секунд, многие напоминали, как в 2015 году Турция, не колеблясь, сбила российский Су-24, пересекший ее воздушное пространство. Но после начала российского полномасштабного вторжения Турция стала не только тихой гаванью для денег российского бизнеса, но и активно помогает России обходить санкции.

Еще с прошлого года, когда Москва в одностороннем порядке вышла из зерновой сделки, а Эрдоган лично приехал в Путин в начале сентября в Сочи, официальная Анкара несколько раз анонсировала визит Путина в Турцию, параллельно заявляя о необходимости переговоров между Украиной и Россией, предлагая для них свою площадку, как и весной 2022 года. В последний раз СМИ писали о 12 февраля этого года как о возможной дате визита Путина. То есть он должен был состояться еще до фарса с президентскими "выборами" в России 17 марта. Но потом визит решили отложить и теперь неизвестно, состоится ли он вообще. Потому что 9 мая Эрдоган будет в Вашингтоне, свой первый заграничный визит после переназначения "президентом" РФ Путин, очевидно, совершит в Пекин.

Скидка на газ: действительно ли Турция зависит от России

Однако почему Анкара и лично Эрдоган так мечтают о роли посредника и готовы принимать у себя военного преступника Путина, на арест которого уже как год есть ордер Международного уголовного суда по делу о незаконной депортации украинских детей? По словам Евгении Габер, для Турции всегда важно сохранять свой уникальный статус страны НАТО, одновременно имеющей рабочие контакты с Москвой, может выступать в роли посредника между Украиной и Россией по каким-то конкретным вопросам (как-то было зерновое соглашение или обмен пленными командирами "Азова" "), или на перспективу, в случае если будет готовность к мирным переговорам.

Во-первых, это подчеркивает особый статус Турции, дипломатически прибавляя ей вес. Во-вторых, большинство турок, даже те, которые осуждают действия России в Украине, все равно считают, что с Путиным надо говорить, решать определенные вопросы, поэтому диалога нужно держать открытыми.В -третьих – это практические вопросы, по которым Турции нужно договариваться с Россией: энергетика, поставки газа, даже создание газового хаба в Турции, экономика, вовлеченность в ряд конфликтов, где также есть и Россия, и Турция, как например Сирия, плюс Израиль и Палестина.То есть, региональная повестка дня.Вновь же, Анкаре нужно иметь понимание, что происходит по другую сторону.Поэтому для них контакты с Кремлем — это возможность прощупать, что происходит в России, какие настроения, планы, чтобы быть вовремя готовы к деэскалации, или к каким-то соответствующим шагам", — считает Евгения Габер.

Еще в начале этого года, когда на 12 февраля анонсировали визит Путина в Турцию, в СМИ появлялась информация, что Анкара будет поднимать вопросы новых скидок на газ. До своих президентских и парламентских выборов в мае прошлого года Турции удалось выбить у "Газпрома" отсрочку оплаты (СМИ называли разные цифры – от $600 до $4 млрд – ред.) за уже поставленный газ. Однако обещания населению бесплатного газа перед выборами прошлого года сами себя не оплатят. Поэтому Анкара, очевидно, хочет получить от Москвы скидку на уже поставленный газ задним числом или вообще списание какой-то части долга.

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По словам президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, этот газовый долг не сугубо турецкий государственный долг. Там несколько импортеров, как государственные, так и частные. Поэтому причина формирования этого долга – это разночтение по цене. Далее должен включаться механизм консультаций и подачи "Газпрома" в арбитраж на турецких партнеров или продление договоренностей на высоком уровне.

"Ведь подавать в арбитраж на турок с политической точки зрения выглядит как-то не очень. Тем более, что в Турции, равно как и в России, — это не то же, что в Европе, где проблемы компаний, занимающихся газовым бизнесом, это сугубо их проблемы, в которые не нужно ввязывать правительство.Тут будет другой подход.Путин, ценя приверженность Эрдогана, не рискует портить с ним отношения.Тем более, что это ударит и по "Газпрому", и по России. Потому что все эти мегапроекты, связанные со строительством газопроводов через Черное море, априори являются проблемными с точки зрения рентабельности, например, экспорт по "Голубому потоку" (газопровод между Россией и Турцией, проложенный по дну Черного моря – ред.), заработавший на полную мощность в начале век, идет без взимания экспортных пошлин, потому что иначе это все будет убыточно", — комментирует для ТСН.ua Михаил Гончар.

А "Газпром", по словам эксперта, уже не может по-прежнему торговать скидками, особенно учитывая будущие арбитражные разбирательства по искам европейских компаний из-за недоснабжения газа по "Северному потоку" примерно на $15 млрд. Плюс еще и иск "Нафтогаза". Турция же на самом деле не зависит так сильно от России в энергетическом плане, как это иногда кажется. Анкара имеет диверсифицированную возможность получать газ из Азербайджана, несколько терминалов регазификаторов (по крайней мере, два, третий строится) для получения сжиженного газа, и вскоре начнет разработку месторождений в Черном море.

"Так же и с нефтью. Они получают ближневосточную нефть на терминале в Джейхане. Когда говорится, что в турецком энергобалансе много российской нефти и газа, подразумевается, что турки пользуются ситуацией вымогательства – возможности закупки по более низкой цене. Только ценовая политика России изменится ли мировая конъюнктура, они могут отказаться от этого.Мы видим это и по поведению в определенные периоды Индии и Китая, которые являются крупнейшими донорами российского бюджета из-за покупки нефти, но когда конъюнктура менялась, они прекращали покупать по такой цене и диктовали другие условия. Поэтому Турция здесь не исключение", – добавляет Михаил Гончар.

Чего не скажешь о зависимости Турции от России в атомной сфере. ТСН.ua уже писал, что "Росатом" строит первую в стране АЭС "Аккую", которая будет обеспечивать до 10% всех потребностей Турции в электроэнергии. По словам Эрдогана, все четыре реактора должны быть запущены к 2028 году. Однако находиться эта АЭС под полным контролем "Росатома" еще как минимум 10 лет. Более того, Анкара хочет строить с Москвой (хотя раньше речь шла также о Китае, США, Японии и Южной Корее) еще и второй АЭС в турецком городе Синоп на побережье Черного моря, что еще больше углубит атомную зависимость Турции – страны-члена НАТО – от России.

Зерновой коридор: Анкара упустила возможность

ТСН.ua уже писал, что во время визита Владимира Зеленского в Стамбул в начале марта, их с Эрдоганом мнения по поводу переговоров и участия России в них разошлись. Турецкий лидер заявил, что "готов принимать мирный саммит, к которому будет привлечена и Россия", а украинский президент ответил, что "не видит, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают".

Эрдоган поздравил Путина с "победой" на президентских "выборах", заявив, что Анкара готова играть любую благоприятную роль в возвращении за стол переговоров по Украине. А чуть раньше на встрече с иностранными послами Эрдоган заявил, что Турция продолжит работать над возобновлением действия зерновой сделки, которая уже и так работает без Анкары и Москвы. По мнению профессора политологии Афинского университета Ченгиза Актара, в вопросе с зерновым коридором Турция значительно переоценила свою роль, а попытка Эрдогана благодаря этому улучшить международный имидж была обречена на провал.

"Турция в очередной раз переоценила свою роль. Киев нашел лучшие пути и средства для обеспечения коридора, использовав все потенциальные возможности, чтобы обойти коварные действия Москвы по препятствованию торговли без участия Анкары", – рассказал в комментарии ТСН.ua Ченгиз Актар.

При посредничестве Турции и ООН в 2022-2023 годах работал именно "зерновой" коридор, потому что им шло только зерно. Доступным сейчас экспортным коридором, который с прошлого года собственными силами создали Силы обороны Украины, изгнав оттуда ЧФ РФ, идет не только зерно, но и традиционные экспортные товары Украины: металл, железная руда и т.д. Это очень важное отличие.

"Каждый день, когда в украинские порты заходят и выходят суда, — это настоящая военная операция, в которой задействованы Силы обороны Украины: ВМС, воздушные и береговые силы прикрытия. Военными средствами Украина продолжает делать максимум, чтобы уменьшить военные способности России в Черном море", – сказал ТСН.ua главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

За полгода действия именно украинского экспортного коридора в наши порты прибыло 1140 судов (более 6 судов в день), которые экспортировали 33,8 млн тонн грузов в 40 стран мира, из которых 23,1 млн тонн – это украинская агропродукция. При этом, за три месяца 2024 года этот показатель увеличился до более чем 8 судов, которые заходили в украинские порты в день. По словам Андрея Клименко, нет никаких сомнений, что атаки по энергетическим объектам Одессы имеют целью прекратить или существенно помешать работе украинского экспортного коридора, который вдвое эффективнее "турецко-ооновского", потому что для работы портов нужно немало электроэнергии.

Также возникает логичный вопрос, а почему тогда Россия не атакует ракетами, шахедами или другими средствами и суда, которые направляются в и из Одессы? Владельцами судов, которые заходили в украинские порты, являются более 25 стран. В марте в порты Большой Одессы зашли: 25,6% судов, принадлежащих греческим судовладельцам; 25,6% – турецким; 4,8% – это Китай; 3,8% – Германия и другие. При этом очень важно, что в марте 63,9% судов из прибывших в порты Большой Одессы совершали не первые рейсы украинским коридором. И таковых много. Количество их рейсов уже насчитывает от 3 до даже 10. Это свидетельствует о том, что капитанов судов, судовладельцев и страховых компаний устраивает уровень безопасности – это доверие к Силам обороны Украины (в данном случае к оперативному командованию "Юг"), к нашим ПВО и ВМС.

"Также Россия понимает, что правила войны на море регулируются несколькими Гаагскими конвенциями, которые были приняты еще до Первой мировой и сразу после нее. Эти ратифицировавшие РФ документы говорят, что суда, не участвующие в войне, не являются целями, их не должны атаковать.Конечно РФ понимает, что если будет атаковать их – это терроризм и будет очень жесткий ответ.Например, судам, которые выйдут из российских портов, будет запрещено заходить в порты других стран.Поэтому главный риск для украинского экспортного коридора в том, что Россия будет пытаться тайно миновать эти пути", — заключает для ТСН.ua Андрей Клименко.