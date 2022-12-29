Ермак назвал один из главных факторов, который поможет победить Украине в войне

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак уверен, что в следующем году Украина получит от США все возможное, чтобы победить. Речь идет о вооружении и технике для ВСУ.

Об этом он заявил в интервью ведущей ТСН, телемарафона и ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 Натальи Мосейчук.

"Надо быть всегда объективным. То, что мы уже получили — это беспрецедентно. То, что мы еще получим после этого визита (поездка Зеленского в Байден — ред.) в следующем году — будет все необходимое для победы. Эта фраза звучала" несколько раз во время разговоров и в Белом доме, и в Конгрессе — это самое важное — мы понимаем, что на сегодняшний день фактор помощи — один из главных — безусловно, что оружия, которое есть сейчас, его мало — нас слышат — не все сразу происходит "Мы начинали с "Джавелинов", а сегодня уже получаем Patriot. Это процесс", — рассказал Ермак.

По его мнению, снабжение Америкой систем ПРО Patriot – "это только начало" от максимума, который могут предоставить США. Он отметил, что важным фактором также является "100% вера США в нашу победу, а это стоит дорогого".

США передадут ПРО Patriot для Украины

Зенитно-ракетный комплекс Patriot войдет в новый пакет военной помощи, который США предоставит Украине. Об этом президент США Джо Байден объявил в среду после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Эксперт Роман Свитан считает, что доставка системы Patriot из США в Украину будет длиться до двух недель.

ТСН.ua выяснил, как передача Украине американского комплекса Patriot скажется на ходе войны.

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