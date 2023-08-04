Ермак раскрыл детали саммита в Саудовской Аравии: "Разговор будет непростой, но за нами – правда"

Руководитель ОП заверил, что Украина очень долго готовила эту встречу, и делегация государства полностью готова. Подготовка была непростой, "это очень ювелирная работа".

Задача украинской делегации на саммите в Саудовской Аравии – объединить мир вокруг Украины, а также говорить о "формуле мира", которая поможет прекратить войну и восстановить мировой порядок.

Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в эфире 1+1 в рамках телемарафона "Единые новости" 4 августа.

"Украинская делегация едет с украинской "формулой мира", которую предложил в прошлом году наш президент. И поэтому наша позиция, наши разговоры будут вокруг этой "формулы мира", — сказал Ермак.

Сам факт такого саммита – уже успех

Руководитель ОП напомнил о первой такой встрече по "формуле мира", которая в июне состоялась в Копенгагене. Тогда Украине удалось пригласить 16 стран. В Джидде ожидается присутствие представителей более 40 стран.

"То есть это уже большой успех. Сам факт такой встречи в Саудовской Аравии, на которой будут присутствовать более 40 стран, я считаю уже успехом Украины", – сказал Ермак.

В то же время он подчеркнул, что, безусловно, представители Украины будут продолжать говорить о "формуле мира".

"Именно она должна быть основой. Именно реализация этой "формулы" может не только прекратить эту войну, восстановить территориальную целостность Украины в международно определенных границах, вернуть наш суверенитет полностью, но и восстановить мировой порядок, базирующийся на нормах международного права и уставе Организации Объединенных наций", – объяснил глава президентского офиса.

"Разговор будет непростой"

"Я бы не хотел забегать вперед. Я предполагаю, что разговор будет непростой, но за нами – правда, за нами – добро. Поэтому я надеюсь, что наши консультации, наши разговоры будут успешными", – сказал Ермак.

Он сообщил, что на саммите будут присутствовать и представители стран G7, и представители многих стран Глобального Юга.

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"Наша делегация полностью готова, мы очень долго готовили эту встречу. Это было очень непросто, это очень ювелирная работа. У нас много разногласий и мы слышали разные позиции, но важно, что они разделяют наши принципы", — подчеркнул руководитель ОП.

Он также отметил, что "задача – это объединить мир вокруг Украины".

"Наша амбициозная цель – чтобы на учредительном саммите мира, который мы хотим провести как можно скорее, чтобы большое количество стран согласились, и были готовы приехать и провести этот саммит. Мы считаем, что эта цель становится все более реальной, но мы продолжаем эту непростую работу", – рассказал Ермак.

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Напомним, 5 августа в Саудовской Аравии начнется встреча советников глав государств и представителей МИД для обсуждения украинской "формулы мира". Как заявил в вечернем обращении 4 августа президент Украины Владимир Зеленский, этот саммит является шагом к Глобальному саммиту мира, который государство стремится провести. Президент накануне встречи отметил: "Мир видит: справедливое и честное завершение российской агрессии принесет пользу всем в мире. Всем!"

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