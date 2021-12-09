Ермак раскрыл подробности, что США готовы предоставить Украине в случае открытой войны с Россией

Ермак раскрыл подробности, что США готовы предоставить Украине в случае открытой войны с Россией

Сегодня состоялся разговор двух лидеров США и Украины.

Президент США Джо Байден в ходе сегодняшних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил, что США окажут всю необходимую помощь Украине, чтобы защитить свои границы от РФ.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Президент Байден очень четко сказал о том, что любые переговоры, любые решения, касающиеся Украины, не могут быть без Украины. Президент Байден подтвердил, что Соединенные Штаты окажут всю необходимую помощь для того, чтобы Украина имела возможность дать любое отпор в любое время", — отметил Ермак.

Напомним, в Пентагоне сообщили, что на этой неделе отправят Украине последнюю партию военной помощи, которая запланирована на этот год в соответствии с контрактом.

Как сообщалось ранее, глава ОПУ рассказал, во время телефонного разговора главы государства Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом, который состоялся в четверг, 9 декабря, одной из главных тем был онлайн-саммит американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

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