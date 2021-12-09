Ермак рассказал о реакции Байдена на желание Путина заставить Запад пойти на компромиссы

Ермак рассказал о реакции Байдена на желание Путина заставить Запад пойти на компромиссы

Байден убежден, что Украина должна самостоятельно решать, будет ли она членом НАТО.

Во время разговора Владимира Зеленского и Джо Байдена речь не шла о том, что Украина должна пойти на компромисс с Россией.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" рассказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Во время этого разговора не шла речь о каких-либо компромиссах, которые не отвечают интересам нашего государства. Президент Байден очень четко сказал, что любые решения относительно членства в Альянсе зависят исключительно от Украины. И только Украина должна решать этот вопрос — и члены Альянса, безусловно, — сказал Андрей Ермак.

Напомним, 7 декабря, состоялись продолжавшиеся два часа переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Все общение было в закрытом режиме. Это были вторые большие переговоры Байдена с Путиным.

Позже в Белом доме сообщили детали видео встречи двух лидеров стран. В частности, во время онлайн-саммита Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников из-за наращивания войск России у границ Украины.

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