Ермак в суде: новые подробности коррупционного скандала и что экс-руководитель ОП рассказал о "Династии" (видео)
В Высшем антикоррупционном суде началось избрание меры пресечения экс-главе ОП Андрею Ермаку. Следствие требует арест или рекордный залог. Все подробности первого дня заседания.
Взятие под стражу или залог в 180 миллионов гривен. Такая просьба в Высший антикоррупционный суд прозвучала во время заседания по избранию меры пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Его обвиняют в «легализации имущества, полученного преступным путем» в сумме 460 миллионов гривен. Дело содержит 16 томов, поэтому первый день процесса ограничился выступлением обвинения.
Подробности из зала суда — в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.
16 томов и «шифровки» в смартфоне
Андрей Ермак явился в суд в сопровождении адвоката и с коробками документов. Защита заявила, что получила 16 томов дела только в день заседания, поэтому физически не успела изучить все доказательства. Поэтому рассмотрение ходатайства продлили на следующий день.
Во время заседания следствие обнародовало совместные фото фигурантов, скрины переписок и фамилии заказчиков. Прокуроры утверждают: Андрей Ермак принимал активные меры для конспирации. В переписках его называли или «R2», или «АБ».
Резиденция «R2» и деньги из энергетики
По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Ермак причастен к легализации 460 миллионов гривен через элитное строительство коттеджного городка под Киевом.
Валентина Гребенюк, прокурор САП: «Участники заранее определили коттеджи-резиденции, владельцами которых они планируют стать. Так, согласно распределению, Чернышов должен был стать владельцем резиденции номер четыре, Миндич — резиденции три, Ермак — резиденции два (R2)».
Следствие считает, что строительство финансировалось средствами, полученными от коррупционных схем в энергетике.
Позиция защиты и личное заявление Ермака
Адвокат Игорь Фомин считает, что обвинения базируются на предположениях, а следствию не хватает реальных доказательств. Сам Андрей Ермак любую причастность к сделке отрицает.
Андрей Ермак: «В моей собственности есть единственная квартира и единственный автомобиль. Больше ничем я не владею и не арендую. Я достаточно самодостаточный человек. Я точно знаю, что я делал, а что не делал. Бежать из страны не собираюсь».
Требования обвинения
Кроме ареста или залога в 180 миллионов гривен, прокуратура просит возложить на Ермака дополнительные обязанности:
не выезжать за пределы Киева;
сдать загранпаспорта;
не общаться со свидетелями и другими фигурантами дела.
На вопрос журналистов, где Андрей Ермак планирует брать деньги на залог, если суд его назначит, адвокат ответил, что надеется на закрытие дела из-за отсутствия состава преступления. Следующее заседание запланировано уже на сегодня.
