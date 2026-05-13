Ермак в суде: новые подробности коррупционного скандала и что экс-руководитель ОП рассказал о "Династии" (видео)

Андрея Ермака обвиняют в коррупции / © ТСН

Взятие под стражу или залог в 180 миллионов гривен. Такая просьба в Высший антикоррупционный суд прозвучала во время заседания по избранию меры пресечения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. Его обвиняют в «легализации имущества, полученного преступным путем» в сумме 460 миллионов гривен. Дело содержит 16 томов, поэтому первый день процесса ограничился выступлением обвинения.

Подробности из зала суда — в материале корреспондента ТСН Ирины Кондрачук.

16 томов и «шифровки» в смартфоне

Андрей Ермак явился в суд в сопровождении адвоката и с коробками документов. Защита заявила, что получила 16 томов дела только в день заседания, поэтому физически не успела изучить все доказательства. Поэтому рассмотрение ходатайства продлили на следующий день.

Во время заседания следствие обнародовало совместные фото фигурантов, скрины переписок и фамилии заказчиков. Прокуроры утверждают: Андрей Ермак принимал активные меры для конспирации. В переписках его называли или «R2», или «АБ».

Резиденция «R2» и деньги из энергетики

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Ермак причастен к легализации 460 миллионов гривен через элитное строительство коттеджного городка под Киевом.

Валентина Гребенюк, прокурор САП: «Участники заранее определили коттеджи-резиденции, владельцами которых они планируют стать. Так, согласно распределению, Чернышов должен был стать владельцем резиденции номер четыре, Миндич — резиденции три, Ермак — резиденции два (R2)».

Следствие считает, что строительство финансировалось средствами, полученными от коррупционных схем в энергетике.

Позиция защиты и личное заявление Ермака

Адвокат Игорь Фомин считает, что обвинения базируются на предположениях, а следствию не хватает реальных доказательств. Сам Андрей Ермак любую причастность к сделке отрицает.

Андрей Ермак: «В моей собственности есть единственная квартира и единственный автомобиль. Больше ничем я не владею и не арендую. Я достаточно самодостаточный человек. Я точно знаю, что я делал, а что не делал. Бежать из страны не собираюсь».

Требования обвинения

Кроме ареста или залога в 180 миллионов гривен, прокуратура просит возложить на Ермака дополнительные обязанности:

не выезжать за пределы Киева;

сдать загранпаспорта;

не общаться со свидетелями и другими фигурантами дела.

На вопрос журналистов, где Андрей Ермак планирует брать деньги на залог, если суд его назначит, адвокат ответил, что надеется на закрытие дела из-за отсутствия состава преступления. Следующее заседание запланировано уже на сегодня.

