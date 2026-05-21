Экс-руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак 21 мая прибыл в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда. Экс-чиновник оспаривает избранную для него меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Перед заседанием Ермак сказал журналистам, что ожидает «справедливого суда», но на другие вопросы не отвечал.

Напомним, 14 мая ВАКС избрал Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 140 млн грн. Ранее экс-руководителю президентского офиса объявили подозрение в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

18 мая Ермак вышел из СИЗО под залог. Общаясь с журналистами, он отметил, что находился в платной камере. После освобождения на экс-чиновника был возложен ряд обязанностей: являться по первому вызову, не покидать Киев без разрешения, сообщать об изменении проживания или работы, носить электронный браслет, сдать загранпаспорта и не контактировать со свидетелями и другими фигурантами дела.

САП и НАБУ 11 мая выдвинули подозрение Ермаку по делу, касающемуся вероятного отмывания 460 млн грн. Следователи считают, что эти деньги имеют отношение к возведению элитного ЖК «Династия» недалеко от столицы.

По материалам расследования, из-за дефицита финансирования домов тогдашний вице-премьер Алексей Чернышев привлек к процессу Ермака и бизнесмена Тимура Миндича. Комплекс должен был состоять из четырех локаций: частных имений для Ермака (R2), Миндича (R3), Чернышова (R4) и общего спа-комплекса (R0).

Правоохранители отмечают, что Чернышов отвечал за выделение земельного участка и подбор персонала, Миндич контролировал денежные потоки и соблюдение секретности, а Ермак был среди непосредственных исполнителей и самостоятельно спонсировал строительство собственного жилья. Главным происхождением денег (72%) сторона обвинения считает коррупционные схемы в энергетической сфере, деятельность «бэкофиса Миндича», а также использование фиктивных предприятий.

