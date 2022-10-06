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ЕС дает России по зубам: что вошло в восьмой пакет санкций, а о чем снова не договорились

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ЕС дает России по зубам: что вошло в восьмой пакет санкций, а о чем снова не договорились

Фото: Associated Press

Евросоюз ответил на попытку незаконной аннексии новых земель Украины.

Восьмой пакет санкций ЕС против России согласован. Дипломаты спешили справиться до саммита лидеров ЕС, чтобы они смогли утвердить решение политически.

С компромиссом успели, но без исключений не обошлось. Кто и за что торговался, идет речь в ТСН.

О самой заметной штрафной мере для России – ограничении цен на российскую нефть – послы ЕС смогли договориться.

Итак, в пакете будет правовая основа для введения "потолка". Действовать она начнет с 5 декабря, но какая именно предельная цена – пока не знаем, потому что ее позже определят страны из "Группы Семи", ранее достигшие политического согласия сделать это. По сути, будет запрещено транспортировать российскую нефть через море в третьи страны по цене выше установленной.

Затруднились, прежде чем согласиться, Греция, Кипр, Мальта – именно их танкеры преимущественно возят российское сырье. Но в конце концов обменяли согласие на возможную поддержку своего судоходного бизнеса со стороны ЕС. Ограничение не касается трубопроводного сырья – этого исключения и не только – добилась уже Венгрия.

"Мы настойчиво боремся за то, чтобы Венгрия получила исключения из санкционных мер и нам наконец удалось достичь исключения из механизма ограничения цен на нефть для трубопроводного транспорта, поэтому эти меры больше не угрожают безопасности поставок сырой нефти в Венгрии", – сказал Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

ЕС дает России по зубам: что вошло в восьмой пакет санкций

ЕС дает России по зубам: что вошло в восьмой пакет санкций

Не коснутся санкций, стараниями Будапешта, заинтересованного в строительстве еще двух реакторов на своей единой атомной станции, и атомной энергии. А также – российский Курчатовский институт, занимающийся исследованиями в области ядерной энергетики. В распоряжении журналистов есть все версии документов с черными списками, и из последней он исчез.

Алмазного гиганта России, который, по словам Путина, приносит бюджету значительные доходы, тоже вывели из санкций. Это желание уже Бельгии, где находится крупнейшая алмазная биржа в мире, которая зависит, соответственно, от поставок.

Но импортировать из России запрещают сталь, древесину, бумагу, химикаты. Экспортировать – компоненты электроники, авиатехники, химические вещества, необходимые для российского авиапарка и оборонпрома. Дипломаты, знакомые с ходом обсуждений, сказали, что это еще больше ограничит возможности России производить оружие. Следовательно, и воевать. И именно это – прекращение войны – конечная цель ЕС. Идти к ней готовы, несмотря на побочные трудности.

В "черных списках" – 29 новых фамилий. Это представители оккупационных властей на местах в захваченных регионах, а также российского избиркома – персоной нон-грата в ЕС станет глава ЦИК Элла Памфилова. Глава литовского МИД назвал пакет слабым, но все же лучше, чем ничего. Ведь изоляция России усугубляется.

Ранее в Офисе президента рассказали, что будет предусматривать 8-й пакет санкций Евросоюза против РФ.

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Дата публикации
Просмотры
233
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