ЕС дает России по зубам: что вошло в восьмой пакет санкций, а о чем снова не договорились

Восьмой пакет санкций ЕС против России согласован. Дипломаты спешили справиться до саммита лидеров ЕС, чтобы они смогли утвердить решение политически.

С компромиссом успели, но без исключений не обошлось. Кто и за что торговался, идет речь в ТСН.

О самой заметной штрафной мере для России – ограничении цен на российскую нефть – послы ЕС смогли договориться.

Итак, в пакете будет правовая основа для введения "потолка". Действовать она начнет с 5 декабря, но какая именно предельная цена – пока не знаем, потому что ее позже определят страны из "Группы Семи", ранее достигшие политического согласия сделать это. По сути, будет запрещено транспортировать российскую нефть через море в третьи страны по цене выше установленной.

Затруднились, прежде чем согласиться, Греция, Кипр, Мальта – именно их танкеры преимущественно возят российское сырье. Но в конце концов обменяли согласие на возможную поддержку своего судоходного бизнеса со стороны ЕС. Ограничение не касается трубопроводного сырья – этого исключения и не только – добилась уже Венгрия.

"Мы настойчиво боремся за то, чтобы Венгрия получила исключения из санкционных мер и нам наконец удалось достичь исключения из механизма ограничения цен на нефть для трубопроводного транспорта, поэтому эти меры больше не угрожают безопасности поставок сырой нефти в Венгрии", – сказал Петер Сийярто, глава МИД Венгрии.

ЕС дает России по зубам: что вошло в восьмой пакет санкций

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Не коснутся санкций, стараниями Будапешта, заинтересованного в строительстве еще двух реакторов на своей единой атомной станции, и атомной энергии. А также – российский Курчатовский институт, занимающийся исследованиями в области ядерной энергетики. В распоряжении журналистов есть все версии документов с черными списками, и из последней он исчез.

Алмазного гиганта России, который, по словам Путина, приносит бюджету значительные доходы, тоже вывели из санкций. Это желание уже Бельгии, где находится крупнейшая алмазная биржа в мире, которая зависит, соответственно, от поставок.

Но импортировать из России запрещают сталь, древесину, бумагу, химикаты. Экспортировать – компоненты электроники, авиатехники, химические вещества, необходимые для российского авиапарка и оборонпрома. Дипломаты, знакомые с ходом обсуждений, сказали, что это еще больше ограничит возможности России производить оружие. Следовательно, и воевать. И именно это – прекращение войны – конечная цель ЕС. Идти к ней готовы, несмотря на побочные трудности.

В "черных списках" – 29 новых фамилий. Это представители оккупационных властей на местах в захваченных регионах, а также российского избиркома – персоной нон-грата в ЕС станет глава ЦИК Элла Памфилова. Глава литовского МИД назвал пакет слабым, но все же лучше, чем ничего. Ведь изоляция России усугубляется.

Ранее в Офисе президента рассказали, что будет предусматривать 8-й пакет санкций Евросоюза против РФ.

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