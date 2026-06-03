ЕС готовит ограничения для мужчин из Украины: когда это произойдет и кого касается (видео)

В ЕС могут ввести ограничения для мужчин-беженцев / © ТСН

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Европейский Союз рассматривает возможность введения жестких ограничений по предоставлению временной защиты мужчинам из Украины мобилизационного возраста. Сейчас в Брюсселе продолжаются активные дискуссии о продлении легального статуса для украинских беженцев после марта 2027 года — несмотря на предыдущие договоренности этого больше не делать. В ЕС откровенно признают: война продолжается, и Украина не становится безопаснее. Однако продлевать защиту на абсолютно тех же условиях многие европейские государства уже не настроены.

Какие именно правила планируют откорректировать европейские политики — в специальном репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Брюсселе Зоряны Степаненко для ТСН.

Квалифицированное большинство и позиция стран-лидеров: мужчин считают «проблемой»

Интриги вокруг того, одобрят ли в итоге эту дискуссионную с гуманитарной точки зрения норму, в дипломатических кругах Брюсселя фактически нет. Собеседники журналистов в кулуарах ЕС отмечают: государства-члены действительно решительно настроены существенно ограничить временную защиту для новых прибывших украинских мужчин. Важно, что для принятия этого решения не нужен полный консенсус — достаточно будет лишь квалифицированного большинства голосов государств-членов.

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Главная причина таких радикальных изменений — серьезное беспокойство со стороны стран, которые приняли к себе наибольшее количество украинских беженцев, а именно Германии, Польши и Чехии. Их лидеры ранее открыто заявляли, что считают пребывание трудоспособных украинских мужчин в ЕС определенной проблемой.

В частности, немецкий канцлер публично подчеркивал, что его страна полностью поддерживает официальные усилия Киева по ограничению выезда мужчин мобилизационного возраста и выражает готовность всячески способствовать их возвращению на Родину. Свою готовность помочь Украине в этом вопросе (в случае поступления соответствующего официального обращения) подтверждал и министр обороны Польши, добавляя, что многих поляков откровенно возмущают молодые украинцы, которые во время войны отдыхают в местных отелях и кафе.

В свою очередь, председатель нижней палаты чешского парламента Томио Окамура недавно прямо призвал Брюссель прекратить действие временной защиты для мужчин мобилизационного возраста, отметив, что Прага уже официально обращалась с этой инициативой к руководству ЕС.

Киев солидарен: «Надо мотивировать мужчин бороться за Украину»

Глава украинской дипломатической миссии при Европейском Союзе Всеволод Ченцов дал четко понять, что официальный Киев полностью поддерживает введение подобных ограничений на уровне европейского законодательства.

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Всеволод Ченцов, представитель Украины в ЕС: «Возможно, стоит синхронизировать этот подход с правовым режимом в Украине, ведь, например, мужчинам призывного возраста в Украине, за определенными исключениями, не разрешено выезжать из страны. Безусловно, оправдано продолжать эту возможность для женщин, детей и стариков, но также важно мотивировать украинских мужчин призывного возраста бороться за Украину».

Что ждет тех, кто уже находится в ЕС? Объяснение Еврокомиссии

Потенциальный отказ принимать военнообязанных украинских мужчин рассматривается Брюсселем в рамках более широкого финального решения об общем продлении временной защиты после марта 2027 года. Как заявила представительница Еврокомиссии, государства-члены готовы продлить действие статуса, однако доступным он станет для значительно меньшего количества новых заявителей.

Возникает логичный вопрос: что будет с теми украинскими мужчинами, которые уже легально находятся на территории Евросоюза и имеют оформленную защиту? По предварительным подсчетам, речь идет о примерно 1 миллионе 150 тысячах человек — колоссальный мобилизационный резерв в логике украинского правительства.

В Еврокомиссии официально успокоили эту категорию граждан: им ничего не угрожает, действующий статус защиты у них принудительно отбирать не будут.

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Два сценария Брюсселя и «уязвимые категории»

Уже в этот четверг профильные министры внутренних дел государств-членов ЕС соберутся на заседание, чтобы детально обсудить дальнейшую стратегию. Как следует из внутреннего документа Брюсселя, который оказался в распоряжении журналистов «Радио Свобода», на столе у министров будут лежать два базовых сценария развития событий:

Первый сценарий: автоматически продлить срок действия временной защиты для всех украинцев в его нынешнем, первоначальном виде.

Второй сценарий: ввести четкие ограничения для мужчин мобилизационного возраста, а также для лиц, которые пересекли государственную границу Украины нелегальным путем.

Европейские дипломаты, которые непосредственно готовят встречу министров, на условиях строгой анонимности рассказали, что запланированные ограничения не обязательно будут применяться тотально ко всем без исключения мужчинам конкретного возраста. В новом законодательстве предусмотрят так называемые «уязвимые категории» мужчин, однако их точный перечень странам ЕС еще предстоит совместно определить.

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Скорее всего, Брюссель пойдет по пути полной синхронизации с внутренними украинскими правилами. Напомним, что действующее законодательство Украины официально разрешает законно пересекать границу лицам с инвалидностью, их непосредственным опекунам, а также многодетным родителям. Впрочем, этот перечень пока не является окончательным, и утверждать наверняка, что для этих льготных категорий в Европе вообще ничего не изменится, пока рано — дискуссии продолжаются. Первые промежуточные итоги и наработки министры могут обнародовать уже в июле, однако окончательное одобрение крупного миграционного решения дипломаты прогнозируют на сентябрь.

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