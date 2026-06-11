ЕС готовит санкции против патриарха Кирилла, Мединского и олигархов, которых ранее спасал Орбан: первые подробности

ЕС готовит новые санкции против РФ / © ТСН.ua

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Европейский Союз выходит на финишную прямую в согласовании очередного, уже 21-го пакета масштабных экономических и персональных ограничений против Российской Федерации. Главная цель Брюсселя остается неизменной — максимально лишить Владимира Путина финансовых и идеологических ресурсов для ведения кровавой войны против Украины. На этот раз под удар попадут лица, которые годами считались «неприкасаемыми» в Европе.

Черный черновик с именами и конкретными названиями, которые сейчас активно обсуждаются за закрытыми дверями в Брюсселе, попал в официальное распоряжение журналистов «Радио Свобода». Все детали громкого списка изучила корреспондентка Зоряна Степаненко.

Почему ЕС наконец готов ввести санкции против патриарха Кирилла

Европейские дипломаты уже очень давно настаивали на введении персональных ограничений против главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Всеволода Кирилла (Владимира Гундяева), который открыто и публично выступает главным религиозным спонсором и оправдателем массовых убийств украинцев.

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В распоряжении журналистов оказался внутренний документ ЕС, где четко зафиксированы официальные основания для санкций: Кирилл прямо называл агрессию против Украины «священной войной», регулярно благословлял оккупационные войска на фронт, а после объявления в России мобилизации публично заявлял, что гибель при исполнении воинского долга «смывает с человека абсолютно все грехи».

Несмотря на жесткую критику со стороны мировых богословов и правозащитников, а также введенные ограничения от Великобритании, патриарх Кирилл до сих пор успешно избегал европейского бана. От полного запрета на въезд в ЕС и тотальной заморозки всех европейских активов его лично спасало бывшее правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном. Будапешт упорно ветировал это решение, цинично утверждая, что санкции против религиозных лидеров якобы посягают на «свободу вероисповедания». Однако после кардинальной смены власти в Венгрии ситуация переломилась, и вычеркивал

Переговорщик-идеолог Мединский и ловушка европейских дипломатов

Еще одной знаковой фигурой 21-го пакета должен стать российский историк и действующий помощник президента РФ Владимир Мединский, которого в кулуарах считают главным идеологом путинского режима. Почти все другие топ-помощники Путина, которые курировали украинское направление (в частности Юрий Ушаков или Владислав Сурков), находятся под строгими санкциями уже много лет. Зато Мединский, который возглавлял российскую делегацию на первых переговорах с Украиной в 2022 году, оставался чистым.

Официальные причины его предыдущей неприкосновенности не разглашаются, однако европейские лидеры вспоминают позицию экс-премьера Эстонии Каи Каллас. Она всегда открыто отмечала, что присутствие за столом переговоров такого одиозного псевдоисторика, как Мединский, является прямым маркером абсолютно несерьезного отношения России к дипломатическому процессу.

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То, что Брюссель решил внести его в черный список именно сейчас, привлекает особое внимание на фоне возобновления активных внутренних европейских дискуссий относительно возможного будущего участия Европы в реальных переговорах о завершении войны в Украине.

«Солдат Путина» из министерства спорта и удар по 30 российским банкам

Кроме религиозных деятелей и политических идеологов, черный список пополнится именами российских миллиардеров, которых персональные ограничения до этого момента странным образом обходили. Среди них — крупный бизнесмен и крупный совладелец нефтяного гиганта «Лукойл» Михаил Гуцериев, который также владеет масштабными предприятиями по производству поездов.

Попал в проект документа и действующий министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Его фамилию ранее тоже блокировал Виктор Орбан. Теперь европейские дипломаты собрали железобетонное досье на чиновника, внеся в официальное обоснование его собственную цитату, где Дегтярев открыто называл себя «солдатом Путина». Также министру инкриминируют публичные обещания провести полную медицинскую и социальную реабилитацию для российских солдат, которые воевали против Украины, и попытки принудительно развивать российский спорт на временно оккупированных украинских территориях.

Дополнительно под ограничения попадут менее известные широкой общественности, но критически важные для ВПК руководители российских конструкторских бюро, оборонных заводов и военных предприятий. В целом новый пакет содержит:

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полный запрет на въезд в страны Евросоюза для всех участников захватнической войны против Украины;

тотальное блокирование любых финансовых операций для 30 ведущих российских банков ;

новые жесткие экспортные и импортные лимиты на товары двойного назначения.

Реагируя на утечку информации из Брюсселя, министерство иностранных дел РФ традиционно разразилось громкими угрозами о «зеркальном ответе» и начало уверять внутреннего потребителя, что европейские санкции якобы никогда не достигнут своих целей. Пока ни один из потенциальных фигурантов 21-го пакета официально ситуацию не прокомментировал. Для того, чтобы новые меры официально вступили в законную силу, их должны единодушно поддержать и согласовать абсолютно все страны-члены Евросоюза без исключения.

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