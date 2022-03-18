ЕС и НАТО после войны: что будет с курсом Украины после нашей победы над Россией

ЕС и НАТО после войны: что будет с курсом Украины после нашей победы над Россией

Возможно ли вообще какое-либо (мирное) соглашение между Украиной и Россией? Нет. С кремлевской верхушкой нельзя сойтись где-нибудь посередине, потому что она стремится уничтожить Украину.

Появление в Financial Times скандальной статьи о плане прекращения объявленной Россией войны, который предусматривает нейтралитет Украины, сокращение ВСУ и предоставление каких-то прав русскому языку, не на шутку возмутило общество. И не удивительно, ведь украинцы проливают кровь не только за свою землю и суверенитет, но и за право быть полноправными членами ЕС и НАТО.

Замглавы ОПУ Михаил Подоляк назвал публикацию издания Financial Times "черновиком российской стороны". Да, большинство стран-членов Альянса очень боятся Третьей мировой, поэтому не хотят помочь нам закрыть небо от российских самолетов и ракет. Но в последнее время власть слишком резко и прямо начала признавать, что в НАТО Украину не возьмут. И у общества возникают вполне оправданные опасения, а не свернула ли власть с курса на ЕС и НАТО, который записан в нашей Конституции?

Во-первых, чтобы официально свернуть с этого курса, нужно, чтобы Верховная Рада 300 голосами внесла соответствующие изменения в Основной закон.

Во-вторых, купит ли Путин наш отказ от НАТО в обмен на прекращение войны? Ответ однозначен – нет. Потому что Путин неоднократно высказывался за "окончательное решение украинского вопроса", а это прекращение существования Украины как независимого государства.

В-третьих, а будет ли куда вступать после нашей победы над Россией? Не зря уже шутят, что это НАТО нужно вступать в Украину.

ТСН.ua начинает новую рубрику "Украина и мир после нашей победы над Россией". В первой статье мы проанализируем, как изменятся ЕС и НАТО, и будет ли Украине куда вступать после войны.

Что не так с НАТО

Эммануэль Макрон говорит, что объявленная Россией война в Украине стала электрошоком для НАТО. Однако, к сожалению, из этого шокового состояния Альянс так и не вышел. По словам Владимира Зеленского, некоторые члены блока загипнотизированы агрессией РФ. Повторяя мантру, что НАТО – это политический альянс, военным, когда действительно пришло время, он так и не стал.

Менее чем за месяц до президентских выборов во Франции, запланированных на 10 апреля, Макрон не стал отказываться от своих скандальных слов о смерти мозга НАТО, добавив, что Франция должна готовиться к войне высокой интенсивности в Европе.

Это уже не первые его заявления такого рода. Стоит только почитать комментарии рядовых французов о войне России против Украины и о том, что произошло с безопасностью Европы. Множество людей считает, что только Франция, единственная в ЕС с ядерным оружием, имеет воюющую армию. Поэтому французы не особо хотят отправлять своих военных защищать, например, страны Балтии или Польшу, если Путин вдруг нападет и на них.

Да, здесь следует отметить, что и страны Балтии, и Польша, как члены НАТО, находятся под зонтиком статьи 5 Устава Альянса о коллективной обороне, когда один за всех и все за одного. Однако, по словам политической аналитики Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива Марии Золкиной, если Россия перебросит военные действия на Балтийские страны, не заканчивая театром боевых действий в Украине, с большой долей вероятности статья 5 может не заработать.

"Страны Балтии и Польша боятся не только возможного нападения России, но и того, что страны НАТО не будут оказывать большую поддержку, чем они сейчас оказывают Украине. То есть, просто оружием. А если эта война закончится условно на территории Украины, думаю, НАТО в далекой". В политическом альянсе (Люблинский треугольный, Бухарестская девятка) будет добавлен военный компонент, чтобы по географическому принципу и политическому страху перед нападением России (потому что Венгрия не очень этого боится, Болгария как всегда колеблется сформировать новый военный альянс (Румыния, Польша, Чехия, страны Балтии) без выхода стран из НАТО", — комментирует ТСН.ua Мария Золкина.

Поэтому украинцы должны дать себе честный ответ на вопрос: а нужен ли нам такой альянс, как НАТО, который и так трещит по швам? Конечно, ответ на этот вопрос нужно искать на "трезвую" голову после окончания войны. Но уже сейчас можно констатировать: если Альянс не прекратит выражать глубокую обеспокоенность и не возьмется нам помогать, разочарование украинцев (а сейчас 85% людей поддерживают вступление в НАТО) не за горами.

В ОПУ говорят, что у НАТО нет сил остановить Путина, поэтому Украина хочет создать новый альянс, чтобы положить конец войне. Это тоже одна из опций. Так же Financial Times в своей скандальной статье писала, что отказ Украины от вступления в НАТО вроде бы рассматривается только в обмен на гарантии безопасности США, Великобритании и Турции. Последняя даже официально заявила, что не прочь стать гарантом безопасности Украины в будущем. Но как не допустить подписания очередного Будапештского меморандума, который потом окажется просто фикцией?

На шаг ближе к ЕС

С Евросоюзом все не так грустно, как с НАТО, но есть свои нюансы. 28 февраля, через четыре дня после начала широкомасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в ЕС. Неформальный Версальский саммит лидеров ЕС на прошлой неделе показал, что Украина является членом европейской семьи. Вот, пожалуй, и весь краткий итог.

Нет, нам не отказали. Однако ясно указали: пока Украина воюет с Россией, в ЕС нас не возьмут. Кто против нашего членства прямо здесь и сейчас? Германия, Нидерланды и Франция. Хотя президент Литвы Гитанас Науседа и сказал, что это была историческая ночь в Версале (потому что заседали лидеры ЕС действительно до глубокой ночи), когда украинской евроинтеграции сказали "да", Владимир Зеленский ответил довольно честно: это не то, чего мы ждем.

В интервью ТСН.ua заместитель главы ОПУ Игорь Жовква сказал, что Версальский саммит и не имел своей целью назвать конкретную дату вступления Украины в ЕС. Однако некоторые страны действительно выступают против этого именно по ускоренной процедуре. Пока мяч на поле Еврокомиссии. Она должна прислать нам так называемый вопросник с перечнем экономических, политических, юридических и вопросов прав человека. Основной вывод, который должна сделать Еврокомиссия, отвечает ли Украина Копенгагенским критериям членства в ЕС.

"После этого Еврокомиссия формирует свое мнение. Затем собирается Европейский совет (лидеры государств-членов ЕС) и принимает важное решение о начале переговоров по Соглашению о вступлении Украины в ЕС. Вот на этом этапе может появиться статус страны-кандидата", — пояснил ТСН.ua Игорь Жовква.

Однако история знает случаи, когда страны находились в статусе кандидатов на поступление десятки лет. Взять хотя бы Турцию, которая подала заявку еще в 1987 году, а статус кандидата получила только в 2000 году. Поэтому здесь, как и НАТО, может возникнуть ситуация, когда украинцы просто разочароватся в Евросоюзе. Вступление в ЕС поддерживает 86% наших граждан.

Куда катится мир

Возможно ли вообще какое-то(мирное) соглашение между Украиной и Россией? Нет. С кремлевской верхушкой нельзя сойтись где-то посередине, потому что она стремится уничтожить Украину, прикрываясь шизофреническими требованиями типа "денацификация", "разоружение" и т.д. Недавно говорящая голова Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал: России важно, чтобы Украина признала "ДНР"/"ЛНР" и Крым. Так Путин начал полномасштабную войну только ради этого? Что-то слабо верится в очередное вранье россиян.

Миру следует честно признать: Ялтино-Потсдамской системы мировой безопасности, основанной после Второй мировой войны, больше не существует. Ни одна международная структура, включая ООН и ОБСЕ, больше не способна предотвращать и останавливать войны. Прав тот, у кого больше силы и новейшего оружия, в том числе и ядерного. Еще никогда за последние 80 лет Европа не была так близка к началу Третьей мировой.

Как бы НАТО или отдельные страны-члены не боялись вступить в прямое военное противостояние с Россией, если Украина падет, это неизбежно. Ведь следующими жертвами Путина могут стать Польша, Румыния, страны Балтии, а также Франция и Германия, которым Кремль тоже угрожал войной.

По сути, Россия уже давно тестирует крепость НАТО. Сначала это был искусственно созданный миграционный кризис на границе между Беларусью, Польшей и странами Балтии. Теперь это российские беспилотники, упавшие на территории Хорватии и Румынии. Парадокс в том, что они пролетели несколько стран НАТО и остались незамеченными, что вызывает много вопросов.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, который одной ногой уже в должности главы Центробанка Норвегии, не особо старается убеждать союзников сделать хоть что-то. Хоть об этом и не говорят публично, но все прекрасно понимают, что Альянс должен как можно быстрее реформироваться, иначе останется на помойке истории, как в свое время СССР и Варшавский договор, о котором так любит вспоминать Путин.

Среди стран-членов НАТО есть разные мнения о том, какое будущее ждет НАТО и европейскую систему безопасности. Одни не хотят ссориться с Россией, потому что слишком зависят от нее. Другие считают, что война России против Украины их не касается. По мнению главы комитета ВР по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванны Климпуш-Цинцадзе, нужно менять и модель принятия решений. Сейчас в ЕС и НАТО все решения принимаются консенсусом. Поэтому России достаточно иметь одного сателлита в ЕС или НАТО, чтобы заблокировать любое приоритетное решение.

"Если мы с вами вернемся во Вторую мировую, когда создавалась антигитлеровская коалиция, тогда не было никаких военно-политических блоков, но была цель уничтожить зло. И сейчас снова это зло очевидно, которое совершает геноцид в центре Европы. Западный мир трансформируется, происходят тектонические изменения. Но они, к сожалению, на несколько шагов позади действий России. Трансформация ЕС и НАТО точно будет. Слабее или сильнее они будут, будет зависеть от того, как они себя поведут по отношению к Украине. Если же они никаким образом не помогут Украине, эти обе организации ждет печальная судьба", – говорит ТСН.ua Иванна Климпуш-Цинцадзе.