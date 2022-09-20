ЕС меняет правила голосования, чтобы Венгрия не могла выгораживать РФ и не мешала помогать Украине

В ЕС принцип консенсуса, где каждая страна имеет право вето, пытаются заменить принцип простого большинства. Чтобы, например, Венгрии, было не по силам заблокировать антироссийские санкции, рассказывает для ТСН корреспондентка «Радио Свобода» Зоряны Степаненко.

Сейчас ужесточения давления категорически не хочет как раз Венгрия. Глава тамошней дипломатии сегодня сказал — Евросоюзу следует прекратить даже упоминать 8-й пакет санкций, который предлагали ввести страны Балтии. И «начинить» его, в частности, последующими торговыми ограничениями и расширением черных списков.

Впрочем, Петер Сийярто следует политике своего шефа – Виктора Орбана. Подчеркивает, санкции вредят, прежде всего, Европе и усугубляют энергетический кризис. Сам венгерский премьер недавно отметился схожими скандальными заявлениями – его цитаты из закрытой встречи с политическими сторонниками официально не публиковали, но их, по словам участников, получили в венгерской службе «Радио Свобода». Орбан жаловался, что санкциями ЕС "стреляет себе в ногу" и что коллег-лидеров попытается убедить их не продлевать.

Хотя в принципе, чтобы их заблокировать, достаточно и желания одной европейской столицы. Это пытались сегодня исправить министры ЕС – встретившись в Брюсселе, обсуждали возможность одобрять решение – не единогласным голосованием, а простым большинством. «Я очень оптимистична по поводу того, что можно достичь прогресса в вопросе голосования квалифицированным большинством. Мы обсуждаем области, в которых это может быть возможно, особенно в области общей внешней политики и политики безопасности», — говорит министр Германии по делам Европы Анна Люрманн.

Немецкая министерша напомнила, как общий ответ ЕС России неоднократно останавливало «одно государство-член» — дипломатически его не назвав. Впрочем, здесь нетрудно и догадаться тем, кто следил, как вводились санкции. Запрет россиянам скупать недвижимость в Евросоюзе заблокировал Кипр – это популярное направление у российских состоятельных туристов.

Но заметнее всего выделяется среди всех Венгрия: это из-за нее долго не сдвигалось с места нефтяное эмбарго. В конце концов Будапешт сторговался на исключениях для трубопроводной нефти — только тогда пакет одобрили. А когда надо было продлить санкции, хотела наложить вето, пока из черных списков не вычеркнут трех российских олигархов, близких к Путину. В конце концов свое требование сняла. Но постоянно в правительстве Орбана – антироссийские санкции критикуют.

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