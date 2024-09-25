ЕС меняет правила пересечения границы: штампов уже не будет

Штампов в паспорте больше не будет, а регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания.

Без штампов в паспорте. ЕС меняет правила пересечения границы и вводит новую систему контроля. Она будет автоматически фиксировать въезд и выезд всех иностранцев в страны Шенгенской зоны.

Когда заработает система, кого коснутся новые правила и что изменится для людей, которые будут въезжать в страны Европейского Союза после введения новой системы контроля – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Въезд в ЕС без штампов в паспорте

В Европе 10 ноября запустят новую ІТ-систему пограничного контроля – Entry/Exit Scheme (EES). Нововведение будет касаться всех граждан третьих стран, въезжающих на территорию ЕС для краткосрочного пребывания. Еще в августе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон официально подтвердила дату запуска автоматизированной IТ-системы регистрации иностранцев при пересечении внешних границ европейских стран и подчеркнула, что система находится на завершающей стадии тестирования:

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"Вскоре мы включим самую современную в мире цифровую систему управления границами. Сочетание всех существующих национальных систем и европейских систем. В каждом аэропорту, порту, каждой дороге в Европу у нас будет цифровой пограничный контроль".

По словам еврокомиссара по внутренним делам, благодаря системе въезда/выезда будет точно известно, кто въезжает в Шенгенскую зону по иностранному паспорту. Также – сколько времени люди будут оставаться в ЕС, что поможет противодействовать нелегальной миграции:

"Система въезда/выезда усложнит преступникам, террористам или российским шпионам использование поддельных паспортов благодаря биометрической идентификации: фотографии и отпечатки пальцев. Немедленно будет предупреждение: этот человек не тот, за кого себя выдает".

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Как будет работать новая система контроля EES?

Информация путешественников будет хранится в базе данных определенное время. Это означает, что не нужно будет проходить процесс регистрации каждый раз, когда эти люди будут въезжать или выезжать из Шенгенской зоны. Во время первого въезда у путешественника примут биометрические данные: отпечатки пальцев, фото лица для идентификации. Время прохождения границы может увеличиться – примерно на 40 секунд, пока будут собирать ваши данные.

Система будет одноразово фиксировать биометрические данные и сохранять их три года. Штампов в паспорте больше не будет, а регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания. Далее при каждом пересечении границы нужно будет сканировать паспорт в терминале самообслуживания. Если человек отказывается от биометрии, то ему откажут во въезде.

Ожидается, что новая система упростит пересечение границ, усилит безопасность с помощью биометрических документов, а также поможет предотвратить использование поддельных паспортов и с противодействием нелегальной миграции.

Изменения в пересечении границ с ЕС через новую систему EES

Есть ли исключения?

Новая система не распространяется на тех, у будут вид на жительство в странах ЕС и долгосрочные визы. Система будет действовать во всех странах ЕС, кроме Кипра и Ирландии, где остается традиционная процедура проставления штампов. Также система будет применяться в четырех государствах Шенгенской зоны, не входящих в ЕС: Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии.

Примечательно, что в СМИ появилась информация о еще одной системе, а именно Европейской системе информации и авторизации путешествий (ETIAS). Отмечается, что Евросоюз с весны 2025 года запустит эту систему, которая предусматривает прохождение ряда процедур и сбора для тех, кто планирует въезд в страны ЕС.

Это новая система, внедренная Еврокомиссией в 2016 году как ответ на вызовы безопасности. Она предполагает предварительную проверку данных путешественников.

Европейская система информации и авторизации путешествий представляет собой электронную платформу, которая предусматривает онлайн-регистрацию и проверку данных граждан стран, имеющих безвизовый режим со странами Шенгенской зоны. Эта система позволяет пограничным службам получить необходимую информацию о путешественнике до его прибытия, что способствует ускорению процедур пересечения границы и повышению уровня безопасности в Европе.

Как подать заявку на ETIAS для украинцев?

Получение разрешения на путешествие в системе достаточно простое и удобное:

на официальном портале Европейской системы информации и авторизации или через специальное мобильное приложение нужно заполнить электронную форму. Пока раздел заявок не работает;

подготовить свой паспорт и указать актуальный электронный адрес. Паспорт должен быть биометрическим.

За платный въезд в ЕС придется выложить 7 евро. Это единовременная плата за оформление анкеты.

Заявка на ETIAS

Как долго действует ETIAS и сколько стоит?

Документ, предоставляемый Европейской системой информации и авторизации путешествий – это не виза, а электронное разрешение на путешествие, позволяющее гражданам стран с безвизовым режимом, в частности Украины, посещать страны Шенгенской зоны. Разрешение действует в течение трех лет или до истечения срока действия паспорта.

Сбор от ЕС не станет серьезной финансовой проблемой для путешественников. Заплатить придется всего 7 евро. На время действия льготного периода некоторые путешественники будут освобождены от сбора. Речь идет о детях до 18 лет и людях, которым уже исполнилось 70.

Украинских детей не пустят в Польшу?

Напомним, недавно в Пограничной службе Польши уточнили правила пересечения границы для детей с временной защитой до 13 лет, потерявших доступ к приложению Diia.pl после того, как у их родителей изменился статус легального пребывания. Украинских детей до 13 лет с временной защитой могут не пустить в Польшу, если у них нет электронного документа Diia.pl.

Руководитель пограничного департамента Главной комендатуры Пограничной службы Польши Аркадиуш Тивонюк подтвердил, что несовершеннолетние в возрасте до 13 лет, не имеющие электронного документа Diia.pl, не имеют права пересекать границу Польши и путешествовать в другие страны Шенгенской зоны:

"Этой категории лиц при пересечении границы необходимо предъявить действительный загранпаспорт и электронный документ в мобильном приложении Diia.pl. Наличие только справки о присвоении номера PESEL без электронного документа Diia.pl не дает права гражданам Украины повторно въезжать на территорию Польши или путешествовать на этой основе в другие страны Шенгенского соглашения".

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Проблема касается детей украинских беженцев, которые были "привязаны" к электронному документу Diia.pl родителей или законных опекунов, имеющих статус PESEL UKR. После того, как один из родителей или опекунов получили "карту побыта" (вид на временное проживание), дети потеряли доступ к этому приложению. Дети до 13 лет не имеют возможности самостоятельно использовать Diia.pl, потому что доверенный профиль (profil zaufany) в Польше можно оформить только с 13-летнего возраста.

Что делать при потере доступа к Diia.pl?

Как объяснили в Пограничной службе Польши, изменение правового статуса украинских беженцев приводит и к потере некоторых электронных доступов. В частности, статус PESEL UKR в Польше отменяется после получения другого статуса: разрешения на временное или постоянное пребывание (карты побыта), разрешения на пребывание долгосрочного резидента ЕС, согласия на получение дополнительной защиты, согласия на толерантное пребывание или нахождение по гуманитарным причинам. В то же время использование электронного документа Diia.pl разрешается только украинцам, получившим временную защиту (статус PESEL UKR).

Когда взрослые меняют свой правовой статус на территории Польши, доступ к Diia.pl аннулируется и детям до 13 лет, которые были "привязаны" к этому приложению. Как объяснили в Пограничной службе Польши, изменения в обновленных положениях спецзакона, которые вступили в силу с 1 июля 2024 года, позволяют подать соответствующие документы на пребывание малолетних детей. Это даст им право повторно въезжать на территорию Польши и путешествовать по странам Шенгенской зоны.

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