ЕС не поддержал заявку Украину на вступление по ускоренной процедуре: какие европейские страны заблокировали решение

Лидеры ограничились признанием европейских устремлений Украины.

Историческое решение в Версале: Евросоюз сказал "да" евроинтеграции Украины. Процесс начался – двигаться следует быстро. Украинцы и их герои должны знать, что им в ЕС рады. Так оптимистично результаты экстренного саммита лидеров ЕС описал президент Литвы — страны, которая едва ли не наиболее яро отстаивала право Украины на членство. Впрочем, финальное коллективное решение – не совсем такое, какого хотели в Киеве. Принять Украину, которая в состоянии войны, в свои ряды немедленно, Евросоюз так и не смог.

Об этом в эфире ТСН рассказала корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко, она следила за саммитом в Версале.

Будущее Украины в Евросоюзе было самым дискуссионным на саммите – лидеры спорили за закрытыми дверями 5 часов. Впрочем, прорывного решения, которого так ждали в Киеве, в Версале так и не одобрили: никто не предлагает Украине членства по ускоренной процедуре. Об этом вообще нет упоминания в финальной декларации экстренного саммита. Не согласились и предоставить статус кандидата, хотя ряд восточноевропейских стран, "традиционных адвокатов" Украины, настаивал.

Впрочем, сдержались такие тяжеловесы в Европейском Союзе, как Германия, Франция, Италия, Португалия, Нидерланды. В конечном счете лидеры ограничились признанием европейских стремлений Украины, как указано в Соглашении об Ассоциации, и расписались под тем, что Украина является частью европейской семьи.

Обсудили лидеры и ужесточение давления на Россию, чтобы она остановила эту безумную войну. В ЕС согласились, что пора слезать с российской газовой иглы, потому что, покупая их топливо, Евросоюз фактически финансирует войну Владимира Путина.

В конце концов, в ЕС пришли согласия, чтобы сокращать потребление российского газа и нефти. Впрочем, накладывать эмбарго на их снабжение пока не готовы. Против Венгрия, и не только. К примеру, в Германии ранее заявляли, что нельзя перерезать эту условную пуповину в одну ночь. Кстати, смогли это сделать в Лондоне, где менее зависимы от российского газа.

В то же время Лондон продлил, в частности, черный список российских олигархов. Среди самых громких имен, которые там появились — Роман Абрамович, владелец футбольного клуба "Челси", миллиардер Олег Дерипаска, Игорь Сечин, гендиректор "Роснефти", Алексей Миллер, директор "Газпромбанка".

Великобритания вообще выразила готовность наносить России — максимальные экономические потери, пока она не прекратит войну против Украины.

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