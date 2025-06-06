ЕС прекратил торговый безвиз с Украиной: что это значит и как повлияет на экономику

ЕС приостановил торговый безвиз с Украиной / © pixabay.com

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Торгового безвиза с Европой больше нет. Еще в 2022 году Европа ввела его, чтобы поддержать Украину. Свою продукцию мы могли экспортировать в ЕС без пошлин и квот, как это делают европейцы. И это действительно очень помогли экономике в то время, когда буди парализованы украинские порты. Впрочем у такого решения было и немало противников. Поэтому после 3 лет безвиз не продлили.

Как от этого пострадает наша экономика, что будут делать экспортеры и может ли ожидать Украина альтернативное соглашение — в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

Что говорит фермер о торговом безвизе

Николай Дембицкий показывает свою пасеку. Медом он занимается почти 30 лет. Шутит, летом, когда люди уходят в отпуска — он начинает безостановочно работать. Николай признается, работа достаточно сложная. Многое зависит от погоды и требует значительных вложений. Дорогие ульи, их перевозки. Из-за чего прибыль получается не слишком значительная.

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«Вот я продаю мед 200-260 за литр. Эта цена не соответствует его качеству. Это, можно сказать, у меня самый дорогой мед, если в розницу я продаю, на сегодня цена должна была бы быть 400-500 гривен», — говорит пасечник.

Но в Украине за такую цену продать очень сложно. И здесь Николая выручал экспорт в Европу. Тамошние жители готовы платить больше. Поэтому на экспорт отправлял треть собранного меда. Впрочем, уже с сегодняшнего дня продавать продукцию в Европу станет значительно сложнее. Торговый безвиз, который Украина получила от ЕС после начала полномасштабного вторжения, больше не действует.

Что такое торговый безвиз

Для начала следует понять — что скрывается за этим термином. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине полный доступ к собственному рынку. Не было ни квот, ни пошлин. Такие условия торговли имеют только полноценные члены ЕС. Но европейцы решили поддержать наше государство, которое тогда имело только железнодорожную и наземную логистику, парализованные порты. Основная доля экспорта пришлась на сельскохозяйственную продукцию. Часто она была значительно дешевле европейской, и иногда — не худшего качества. Это было для потребителей хорошо, но европейским фермерам не нравилось.

Так что в отдельных странах они начали протестовать. Но в 2023 ЕС все равно продлил действие безвиза еще на год. И простесты продолжились — польские, словацкие, венгерские аграрии стали блокировать границы. Но в 2024 снова продлили, но уже с квотами.

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«К большому сожалению, льготный режим в торговле Украины с европейским сообществом используется антиукраинскими силами Европы, как аргумент в выборах, во внутриполитической борьбе. Хотя экономически, конечно, для нас это хорошее дело. Для европейцев оказалось, что их фермерские хозяйства, как и те же в Польше, как и во Франции, неконкурентоспособны с украинскими экспортерами», — говорит Михаил Непран, первый вице-президент торгово-промышленной палаты Украины.

Каковы последствия отмены безвиза

Но торговый безвиз впоследствии все равно отменили. Так что отныне для большинства украинского экспорта будут действовать квоты на уровне 2021 года. И они существенно отличаются от объемов экспорта в течение последних трех лет.

По подсчетам аналитиков: для кукурузы квота составит 650 000 тонн, а фактический экспорт в прошлом году — был почти 14 миллионов. Для сахара квота составит 21 000 тысяча тонн. В прошлом году экспортировали в 16 раз больше — 326 тысяч. Для меда — 6000 тонн против 54 000. Под ударом окажется — пшеница, курятина. И это лишь часть наименований.

«Логики платить пошлины нет, потому что ты тогда становишься неконкурентным. Например, за превышение, квоты на пшеницу — ты будешь плати 95 евро за тонну. Это при том, что в ЕС есть немало своих производителей», — говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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В прошлом году более половины всего аграрного экспорта шла именно в Европу. По подсчетам экспертов, из-за отмены торгового безвиза Украина на 10% меньше будет продавать за границу. А потери экспортеров могут достичь 3-3,5 млрд евро. Сокращение экспорта затронет и перевозки. Ведь значительная часть агропродукции ехала в ЕС автомобильным транспортом.

Или все так плохо?

На самом деле, нет. До июля правительство ведет активные переговоры с Еврокомиссией о возможности введения переходного режима безвизовой торговли. И вот несколько аргументов: на европейский рынок до сих пор импортируется продукция из Беларуси или России, которым там не место. В отдельных видах продукции Украина занимает лишь небольшой процент европейского рынка или же от этого частично зависят Европейские производители.

Украинское агро — это часть комплиментарной экономики. И партнер для европейцев, потому что мы обеспечиваем безопасность с одной стороны. С другой — немало нашей продукции идет потом на переработку.

А еще — поддержка украинских аграриев, для европейцев может иметь и финансовую выгоду, говорят в Минагрополитики.

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«Аграрии — это основные налогоплательщики. Месседж к европейцам у нас такой — чем сильнее аграрии — тем меньше нужно помощи от ЕС. 273 миллиарда налогов уплатили аграрии на все уровни бюджетов. Мы понимаем, что будут частичные ограничения. Но так или иначе, торговое сотрудничество — это одно из ключевых, где нам надо будет найти компромиссное решение», — говорит министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

Некоторая продукция все равно нужна будет европейскому рынку. Поэтому, вероятно, даже с пошлинами она будет конкурентна. Кроме того — Украина может продавать товары и сырье за пределами ЕС. Наши традиционные рынки — это Ближний, Средний восток, Северная Африка, Китай, Индия сейчас открывается.

Тем более, что украинские порты благодаря ВСУ сейчас активно работают, морской коридор есть.

«То есть, да, это также увеличение определенной логистики, это, возможно, увеличение определенного времени для того, чтобы осуществить соответствующую поставку, но это, опять же, не критично. Европейский рынок нам однозначно интересен. Это премиальный рынок, это очень дорогой рынок и, соответственно, конкурировать на этом рынке однозначно выгодно. Нам очень важно, чтобы мы имели доступ. Но это не является критическим по отношению в целом к нашей украинской экономике», — говорит экономист Илья Несходовский.

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На руку играет и то, что сбор урожая будет всего через несколько месяцев. Поэтому экспортеры, производители и правительство имеют время перестроиться. И совместно искать решение, как уменьшить убытки.

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