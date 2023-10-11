ЕС против Воздушных сил: почему политики грызутся через Воздухофлотский проспект в Киеве

В Киеве бушуют страсти вокруг переименования Воздухофлотского проспекта. Точнее, нового названия для этой городской магистрали, длиной более 6 километров, которую никак не может изменить столичный парламент.

Сайт ТСН.ua разбирался, почему не удается переименовать проспект и из-за чего вокруг него так много политического шума.

Из истории вопроса

Перед этим стоит упомянуть историю с названиями, которые имел этот проспект в прошлом.

До этого он носил такие названия: в царское время – это было Кадетское шоссе, Воздухофлотским шоссе стало в 1923 году (в честь Красного Воздушного флота), а позже Шоссе Героев стратосферы. Современное название Воздухофлотский проспект получил в 1963 году.

Эпопея по переименованию Воздухофлотского проспекта продолжается уже больше года. Все началось с активного переименования улиц Киева, которые до начала войны носили русские или советские названия. Эти улицы начали постепенно переименовывать выбирая для них публично новые названия. А вот в ситуацию по переименованию Воздухофлотского проспекта вмешалась большая политика.

Воздухофлотский проспект – вид с высоты/фото из открытых источников

Захотели увековечить партию?

В Киевсовете говорят, что инициатива назвать одну из улиц Киева в честь Европейского Союза – желание увековечить в названии одноименную партию.

"Партия "Европейская солидарность" выступала с инициативой, чтобы в Киеве появилась улица с названием ЕС (Европейский Союз). С начала хотели переименовать в ЕС улицу Московскую, но официальное предложение не предоставляли и процедуру обсуждения и экспертную комиссию не проходили, а просто принесли альтернативное решение и собранные на бумаге голоса на заседание Киевсовета, в тот момент когда улицу Московскую уже переименовывали в улицу Князей Острожских. Поэтому такая инициатива не прошла. Тогда и появилось предложение поименовать Воздухофлотский в проспект ЕС", - рассказывает сайтуТСН.ua Ксения Семенова, депутат Киевсовета, фракция "Слуга народа".

Она добавляет, что согласно экспертному мнению Украинского института национальной памяти, Воздухофлотский проспект не подлежит декоммунизации. Ибо в этом названии нет пропагандистского нарратива. Но инициативу по переименованию проспекта вынесли на заседание экспертной комиссии.

Почему провалился вариант с Воздушнофлотским?

"На экспертной комиссии специалисты предложили альтернативный вариант: если уж переименовывать проспект, хоть он и не подлежит переименованию, то давайте просто уточним название в соответствии с современным правописанием — "ВоздушНОфлотский". С такими предложениями на общественное обсуждение вышло это переименование — Воздушнофлотский и проспект Европейского Союза. По результатам обсуждения почти 40% набрало название Воздушнофлотский, и 32% - Европейский Союз. При этом интересно, что партия "Европейская солидарность", вложила большой ресурс в рекламу, но победил вариант - Воздушнофлотский проспект", – рассказывает Ксения Семенова.

Но когда проект решения о переименовании на Воздушнофлотский проспект вынесли на голосование Киевсовета – для его принятия не хватило голосов.

"Думаю, была договоренность между партиями "Удар" и "Европейская солидарность" о том, что они будут блокировать это решение вопреки мнениям экспертов и голосованию общественности. Хотя, после проваленного голосования по Воздушнофлотскому, должна запуститься процедура нового сбора предложений и повторного голосования, однако эту процедуру секретарь Киевсовета не запустил, а мэр Киева внес в Киевсовет альтернативный проект решения — переименование Воздухофлотского проспекта на проспект ЕС", — рассказывает Ксения Семенова.

В Киевсовете добавляют, что проект решения от мэра прошел комиссию по самоуправлению, а вот комиссию по культуре не прошел, но на заседание сессии его почему-то хотели вынести.

Ни вашим, ни нашим – третий вариант

Заседание сессии Киевсовета ( 5 октября ) посетило командование Воздушных сил Украины они предложили третий вариант названия – проспект Воздушных сил.

"С целью установления исторической и социальной справедливости, отмечания особых боевых заслуг, мужества, отваги и героизма личного состава Воздушных Сил ВСУ, выявленных во время защиты государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины, считаю целесообразным поддержать инициативу о переименовании Воздухофлотского проспекта в городе Киев на проспект Воздушных Сил", – отметил в своем письме в Киевсовет командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Как рассказал сайту ТСН.ua Юрий Игнат, спикер Воздушных сил ВСУ, руководство действительно обратилось в Киевсовет с предложением о переименовании Воздухофлотского проспекта в честь Воздушных сил.

"Думаю, что это переименование будет вполне логичным, чтобы изменить старое советское название. Поэтому мы и обратились с таким предложением в Киевсовет. Насколько я понимаю, то у депутатов есть разное видение изменения названия, но Воздушные силы предложили свой вариант переименования Воздухофлотского проспекта. Каким будет новое название - решение за Киевсоветом", - отмечает Юрий Игнат.

В Воздушных силах ВСУ добавляют, что обращаются к мэру столицы Виталию Кличко с просьбой вынести этот вопрос на электронное голосование в "Киеве Цифровом" для прозрачного обсуждения и выражения позиции по переименованию проспекта жителями столицы.

Проспект просят назвать в честь Воздушных сил Украины

Но похоже, что город в этом вопросе не торопится. После выступления командования Воздушных сил мэр Киева вышел из сессионного зала. Никакой позиции, что будет дальше с переименованием Воздухофлотского проспекта, он не дал.

"Европейская солидарность" и "Удар" хотят, чтобы проспект назывался в честь Европейского Союза, другие депутаты хотят просто Воздушнофлотский проспект, а наши защитники предлагают третий вариант – проспект Воздушных сил. Именно в честь тех, кто ежедневно защищает нас от врага. Интересно, что петицию переименовать Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил запустил историк Александр Алферов – она набрала необходимое количество голосов за два дня, но руководство города по этому поводу молчит", — добавляет депутат Семенова.

Согласно регламенту Киевсовета, проекты решений относительно переименований может регистрировать только городской голова Киева, поэтому решение за ним.

Разделим проспект пополам?

Сейчас ситуация по переименованию проспекта зависла в воздухе.

"Может быть несколько вариантов. Первый - на голосование выносят проспект ЕС и каким-то образом собирают необходимые на это голоса. Меняют, например, на земельные вопросы с теми депутатами, которых не беспокоит их репутация. Второй - прислушиваются к предложению командования Воздушных сил и запускают их вариант на обсуждение так, как это должно быть по положению. В таком случае, я думаю, что общество поддержит вариант проспект Воздушных сил и он будет переименован. Или тертий вариант, что все стороны делают вид, будто ничего не произошло и оставляют старое название", — отмечает Ксения Семенова.

В кулуарах шутят, что может быть и четвертый вариант, он тоже имеет право на существование. Поделить Воздухофлотский проспект на две части – одну назвать проспект ЕС, а вторую - проспект Воздушных сил. Кстати, почему бы нет?

Что говорят в ЕС?

"Есть разные предложения по переименованию Воздухофлотского проспекта, в том числе, мы поддерживали предложение назвать этот проспект в честь Европейского Союза. Поддержим такое название, если оно будет вынесено на голосование в сессионный зал. Наберет голосов – хорошо, не наберет – будем поддерживать другие названия, которые предлагаются. А то, которое есть сейчас — точно не поддерживаем, потому что оно в честь уничтожавшего украинцев красного флота", — сообщил сайту ТСН.ua Владимир Прокопив, заместитель председателя КГГА, депутат Киевсовета, фракция "Европейская солидарность".

Мы спросили у Владимира Прокопива, какой для него самый приемлемый вариант нового названия проспекта.

"Нам больше всего нравится – проспект Европейского Союза. Это было бы очень логично накануне, когда партнеры рассматривают вопрос оказания нам помощи в размере 50 миллиардов. Кроме того, это было бы очень полезно вообще для вступления Украины в Европейский Союз. Но если в зале Киевсовета такой проект решения не найдет поддержки, вполне может быть проспект Героев украинского воздушного флота или что-то альтернативное", — отмечает Владимир Прокопив.

Какое название получит Воздухофлотский проспект — решение за Киевсоветом / Коллаж ТСН.ua

Он добавляет, что нормально относится к обращению от командования Воздушных сил, выступившему с инициативой переименовать Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил.

"Я к этому абсолютно нормально отношусь. Но демократия – это о процедурах. Поэтому это название также должно пройти все процедуры. Я возражать против него не буду", — добавляет Владимир Прокопив.

Хотят сохранить старое название?

В "Европейской солидарности" отмечают, что Воздухофлотский проспект был назван так в 1923 году в честь советского воздушного флота. Там добавляют, что в рамках декоммунизации наличие в столице Украины такого проспекта недопустимо, особенно когда ракеты врага уничтожают дома и убивают наших людей.

На проспекте находится помещение посольства РФ / Фото: ТСН

"Да мы предложили переименовать проспект в честь Европейского Союза. Делали это задолго, когда это стало модным. Вспомним майданы и несколько диктаторских режимов, которые мы пережили. Вспомним Небесную сотню и наших воинов, отдающих свою жизнь за то, чтобы Украина имела свою европейскую перспективу. Трудными шагами, но мы приближали эту цель.Поэтому считаем, что иметь в столице Украины улицу, которая увековечивает все эти жертвы и шаги к достижению цели Европейского Союза, это было бы правильно. Поскольку в Украине нет своего воздушного флота, этот проспект было предложено переименовать в проспект Европейского Союза, но противники нашей политсилы, а именно команда "Слуг народа", всегда выступающая против любой нашей инициативы, развила бурную деятельность по сохранению старого названия", — отмечает сайту ТСН.ua Леонид Емец, депутат Киевсовет от фракции "Европейская солидарность".

Рекомендуют учить регламент Киевсовета

Он добавляет, что именно поэтому голосование за название Воздушнофлотский проспект было провалено в Киевсовете.

"Вместо этого очень неожиданно на пленарном заседании, 5 октября, когда вопрос о переименовании вообще не должен был рассматриваться, "Слуги народа" потребовали немедленного рассмотрения проекта решения о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил. Думаю, коллеги не почитали или проигнорировали норму регламента Киевсовета, которая не позволяет вносить никаких решений в режиме — день в день. Это прописано в регламенте Киевсовета. Все неотложные вопросы по упрощенной процедуре должны быть рассмотрены не ранее чем за 24 часа. Поэтому вопрос переименования и не рассматривался 5 октября, а "Слуги народа" просто манипулировали публичным мнением. И представителей Воздушных сил, на сколько я понимаю, в сессионный зал они привели. Но говорить, что вот есть представители Воздушных сил, вот их предложение, давайте не тянуть кота за хвост и быстро голосовать — это манипуляция. Есть прописанный регламент и нужно четко его придерживаться. Исключений не бывает", — объясняет сайту ТСН.ua Леонид Емец.

Он добавляет, как только этот проект решение будет зарегистрирован – Киевсовет будет определяться.

"До того, как "Слуги народа" начали поднимать этот вопрос, наша позиция была проста и очень конкретна, а сейчас есть обращение Воздушных сил, поэтому будем по этому поводу совещаться с коллегами. Но мне кажется, что идти по пути, как это делают коллеги из провластной партии – это как минимум некорректно", — заключает Леонид Емец.

Что говорят эксперты?

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович говорит, что ему импонирует название, наработанное экспертной группой и специалистами, с которыми институт сотрудничает по многим объектам.

"Соответственно, название "Воздушнофлотский", с изменением контекста было, по моему мнению, вполне приемлемым. Что же касается названия "проспект Воздушных сил", то, мне кажется, это самый удачный вариант для этой улицы. Кроме того, есть петиция киевлян, которая ее поддерживает и набрала более 6700. Мне кажется, это было бы более целесообразно, потому что во время войны, именно Воздушные силы делают свою большую работу - защищают украинское небо. К тому же, на проспекте находится Министерство обороны Украины и другие военные объекты", - рассказывает сайту ТСН.ua Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти.

Он добавляет, что предложенное название – проспект Воздушных сил, более логичное и целесообразное, чем название, которое уже попадало во многие киевские скандалы.

"Я имею в виду вариант названия проспекта в честь Европейского Союза, которое предлагают представители Киевсовета от "Европейской солидарности". Они провели очень некрасивую кампанию в медиа относительно тех, кто был против этого названия. До этого я относился нейтрально ко всей этой истории, но после этой кампании и попытки обесценить экспертизу специалистов, которые ее делали, мне кажется, что любой политический контекст фактически подвергает сомнению целесообразность такого наименования на этой улице", - добавляет Антон Дробович.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, чем может закончиться противостояние ОП и мэра Кличко.

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