ЕС согласовал закупку боеприпасов для Украины: эксперт рассказал о важности инициативы

Европейский Союз согласовал инициативу по ускорению передачи боеприпасов Украине, а также пополнение собственных складов со снарядами. План предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов до конца года. Эта цифра достаточно весома.

Такое мнение в эфире канала "Мы – Украина" в рамках телемарафона высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По его словам, в настоящее время страны ЕС предпринимают колоссальные усилия. Ведь снаряды из запасов иссякают, а их надо выработать. Мусиенко отмечает, что запасы европейцев не были так рассчитаны, как запасы России.

"Производители призывают страны ЕС заключить с ними гарантии о том, что 2-3 года они будут у них выкупать и забирать снаряды, которые они запустят в производство. А только на военное время они запускать производство отказываются. Очень прагматично. Сейчас ЕС наконец дошел до того, чтобы давать эти гарантии на 2-3 года. Это повод всем производствам увеличивать наконец-то производство. Потому что цифра один миллион до конца года достаточно весомая. Даже если мы получим миллион при текущих потребностях, это довольно неплохо в существующих условиях", — говорит. эксперт.

Он напомнил, что около двух недель назад состоялась конференция в Стокгольме, где находились министры обороны стран ЕС. Уже тогда речь шла о 90-100 тыс. снарядов в месяц, отмечает руководитель Центра военно-правовых исследований

"Мы хотели 250 тысяч, но об этом начали говорить европейцы, их базис — отталкиваться от 100 тысяч. Я прекрасно понимаю, что наши потребности огромны потому, что продолжаются интенсивные боевые действия, враг у нас мощный. Россия сосредоточила достаточно много боеприпасов еще со времен Второй мировой войны и позже. Они уже снимают и расконсервируют некоторую технику со Второй мировой. Как этому можно помочь? Есть два способа: дайте многоцелевые самолеты в определенном количестве; дайте дальнобойные артиллерийские системы и ракеты. Нам нужно уничтожать этот потенциал и поддерживать наступательные действия", – говорит Александр Мусиенко.

Боеприпасы для Украины

На днях министры обороны и иностранных дел ЕС согласовали план совместной закупки боеприпасов. Он предусматривает предоставление Украине 1 млн. снарядов в течение следующих 12 месяцев. Так, 18 стран присоединились к проекту Европейского оборонного агентства для сбора и размещения заказов в промышленности.

Впрочем, Венгрия отказалась участвовать в совместной закупке боеприпасов. Венгерский министр иностранных дел Петер Сиярто заявил, что Будапешт по-прежнему не хочет поставлять оружие Украине и не будет участвовать в этой акции.

Financial Times со ссылкой на свои источники писало, что в Европе говорят о дефиците взрывчатки . Это ограничивает способность оружейников производить боеприпасы для Украины в ближайшие три года. Представители оборонной промышленности отмечают, что невозможно в короткие сроки увеличить производство нитроцеллюлозы.

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