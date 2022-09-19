ЕС ставит Орбану новый ультиматум: страну могут лишить многомиллиардной помощи

Венгрии могут не дать 7,5 млрд евро. Будапешт пообещал выполнить обязательства по дедлайну, чтобы не произошло блокирования, говорится в ТСН.

Обмен мнениями: на закрытой речи перед активом своей партии и бизнесменами премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в ближайшие десять лет может распасться, а Украина – потерять половину территорий. В ответ Евросоюз обещает заблокировать с ноября семь с половиной миллиардов евро финансовых поступлений из общего бюджета ЕС в страну. В то время, когда шаткой венгерской экономике эти деньги крайне необходимы. Это объяснили – провалом антикоррупционных мер.

«Комиссия предлагает заморозить 65 процентов средств по трем программам на общую сумму в 7,5 миллиардов евро. Теперь мы будем наблюдать за ситуацией, Венгрия пообещала полностью имплементировать изменения в свои законы и процедуры до 19 ноября», — говорит комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Еще несколько дней назад премьер Венгрии свысока комментировал решение Европарламента объявить его режим автократией. "По решению Европарламента, по-моему, оно смешно. Мы не смеемся только потому, что нам очень скучно, это скучная шутка. Уже в третий или четвертый раз они у себя приняли резолюцию, осуждающую Венгрию!", — говорит Орбан.

Но теперь его министр экономического развития говорит совсем другим тоном: последние переговоры в Брюсселе, говорит, были сложными, но договоренность хорошая. Поэтому Еврокомиссии действительно не придется блокировать деньги: до ноября Венгрия выполнит домашнюю работу. «Мы не принимали соглашение, чтобы обмануть Еврокомиссию. Мы так никогда не поступали. Если уже венгерское правительство берет на себя какие-либо обязательства – мы все выполняем», – утверждает министр экономического развития Венгрии Тибор Наврачич.

Знатокам венгерского политикума и бизнеса ситуация в стране кажется иной.

«Я бы сказал, что двигатель режима Орбана – это кумовство и коррупция. Никто из венгров не хочет вынимать двигателя из машины. Так что относительно того, насколько искренне правительство хочет противодействовать коррупции, я бы был очень скептическим. Это часть природы этого режима», – говорит политолог Петер Креко.

Оппозиционер Акос Хаджази демонстрирует, каких размеров достигает коррумпированность режима Орбана. Для этого приходится поездить, потому что за пышными поместьями прячутся в окружении бедных поселков. «Это имение очень богато даже по стандартам Западной Европы. Он принадлежит зятю нашего премьер-министра», – показывает оппозиционер.

В своей закрытой речи перед партией Орбан еще прогнозировал остановку этой зимой до сорока процентов европейской промышленности. Следовательно, обещал приложить все усилия, чтобы на осенних переговорах глав государств Евросоюза о продлении санкций против России еще на полгода — этого продолжения не допустить. Прекрасно осознавая, что в такой позиции он — один против всего евросообщества, Орбан надеется на выборы в Италии, которые могут сформировать поддержащее его позицию правительство.

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