ЕС ставит Орбану новый ультиматум: страну могут лишить многомиллиардной помощи

Еврокомиссия пообещала оставить Венгрию без денег, если та немедленно не примет ряд обещанных антикоррупционных мер.
Венгрии могут не дать 7,5 млрд евро. Будапешт пообещал выполнить обязательства по дедлайну, чтобы не произошло блокирования, говорится в ТСН.
Обмен мнениями: на закрытой речи перед активом своей партии и бизнесменами премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз в ближайшие десять лет может распасться, а Украина – потерять половину территорий. В ответ Евросоюз обещает заблокировать с ноября семь с половиной миллиардов евро финансовых поступлений из общего бюджета ЕС в страну. В то время, когда шаткой венгерской экономике эти деньги крайне необходимы. Это объяснили – провалом антикоррупционных мер.
«Комиссия предлагает заморозить 65 процентов средств по трем программам на общую сумму в 7,5 миллиардов евро. Теперь мы будем наблюдать за ситуацией, Венгрия пообещала полностью имплементировать изменения в свои законы и процедуры до 19 ноября», — говорит комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.
Еще несколько дней назад премьер Венгрии свысока комментировал решение Европарламента объявить его режим автократией. "По решению Европарламента, по-моему, оно смешно. Мы не смеемся только потому, что нам очень скучно, это скучная шутка. Уже в третий или четвертый раз они у себя приняли резолюцию, осуждающую Венгрию!", — говорит Орбан.
Но теперь его министр экономического развития говорит совсем другим тоном: последние переговоры в Брюсселе, говорит, были сложными, но договоренность хорошая. Поэтому Еврокомиссии действительно не придется блокировать деньги: до ноября Венгрия выполнит домашнюю работу. «Мы не принимали соглашение, чтобы обмануть Еврокомиссию. Мы так никогда не поступали. Если уже венгерское правительство берет на себя какие-либо обязательства – мы все выполняем», – утверждает министр экономического развития Венгрии Тибор Наврачич.
Знатокам венгерского политикума и бизнеса ситуация в стране кажется иной.
«Я бы сказал, что двигатель режима Орбана – это кумовство и коррупция. Никто из венгров не хочет вынимать двигателя из машины. Так что относительно того, насколько искренне правительство хочет противодействовать коррупции, я бы был очень скептическим. Это часть природы этого режима», – говорит политолог Петер Креко.
Оппозиционер Акос Хаджази демонстрирует, каких размеров достигает коррумпированность режима Орбана. Для этого приходится поездить, потому что за пышными поместьями прячутся в окружении бедных поселков. «Это имение очень богато даже по стандартам Западной Европы. Он принадлежит зятю нашего премьер-министра», – показывает оппозиционер.
В своей закрытой речи перед партией Орбан еще прогнозировал остановку этой зимой до сорока процентов европейской промышленности. Следовательно, обещал приложить все усилия, чтобы на осенних переговорах глав государств Евросоюза о продлении санкций против России еще на полгода — этого продолжения не допустить. Прекрасно осознавая, что в такой позиции он — один против всего евросообщества, Орбан надеется на выборы в Италии, которые могут сформировать поддержащее его позицию правительство.
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