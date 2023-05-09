ЕС вводит "герметичные" санкции для России и ее помощников: ограничения могут коснуться Китая и Турции

Для одобрения ограничений, как обычно, нужно добро всех стран-членов Евросоюза.

Евросоюз готовит 11-й пакет ограничений, затрагивающий прежде всего третьи страны, помогающие Москве обходить санкции. Проект, где собраны идеи, уже передали на ознакомление странам-членам, отмечает корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Официально 11-й пакет еще не презентовали, но в медиа уже появляются его подробности и эти антироссийские санкции уже прозвали более герметичными — закрывающими дыры, помогающими России обходить действующие ограничения. Для того хотят ударить штрафными мерами по ее помощникам, то есть третьим странам, обеспечивающим России маршрут обхода: от Казахстана до Китая.

О том, что вместо простого удара по большему количеству лиц и товаров, ЕС хочет преследовать целые страны, открывающие России доступ к подсанкционной для нее высокотехнологичной продукции из Европы, из своих источников в дипломатических и евроинституционных кругах узнало издание "Политико". Чиновники ЕС на условиях анонимности рассказали, что 11-й пакет может задеть иранские и китайские компании.

В распоряжении "Радио Свобода" оказался перечень возможных кандидатов в черные списки. Китайских компаний там семь: ЕС обвиняет их в продаже оборудования для поддержки российской военной машины. Одна из них, как отмечает Financial Times, уже под санкциями Соединенных Штатов. В китайском МИД уже отреагировали на планы Евросоюза, обнародованные журналистами, и заявили, «если эти санкции вступят в силу, Китай примет решительные меры для защиты своих интересов».

Для одобрения ограничений, как обычно, нужно добро всех стран-членов Евросоюза. Еврокомиссия на прошлой неделе уже поделилась своими идеями и предложениями, первое обсуждение – послезавтра. Дипломаты, общавшиеся с "Политико", предупреждают о длительных дискуссиях. Сомневаются, что согласия придут к этой или следующей неделе. Отмечая, что Германия обеспокоена перспективой санкций в отношении Китая, а еще большее беспокойство во многих странах ЕС, как пишет издание, — вызывают возможные ограничения в отношении Турции — ключевого торгового партнера Евросоюза и союзника по НАТО.

Тревожатся, говорится в публикации "Политико", из-за возможной мести, которая будет состоять в пропуске большего числа мигрантов к европейским границам. Напомним, что в обнародованных секретных документах Пентагона, достоверность которых, между тем, нуждается в подтверждении, Турция определена как одна из основных стран, обеспечивающая Россию лазейками для обхода санкций.

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