ЕС вводит новую систему пересечения границ EES: когда именно и что изменится

Система заменит ручную штамповку паспортов и будет использовать биометрические данные для более быстрого и безопасного пограничного контроля.

Евросоюз вводит новую автоматизированную систему регистрации въезда и выезда (EES) на внешних границах Шенгенской зоны, которая должна усилить безопасность на границах ЕС. Так, во время въезда в "шенген" будет отменен ручной паспортный контроль, что позволит ускорить процесс электронных проверок.

Что известно о системе EES, что изменится во время въезда в ЕС и когда все заработает – читайте на ТСН.ua.

Что такое EES и когда ее запустят?

EES (Entry/Exit System) – это система контроля пересечения границ Шенгенской зоны, которая вводится для улучшения управления внешними границами Европейского Союза. Основная цель системы – регистрация въездов и выездов граждан стран, не являющихся членами ЕС, и отслеживание их пребывания в Шенгенской зоне.

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Запуск системы был запланирован на 2022 год, но неоднократно срывался из-за технических проблем и задержек с установлением автоматизированных барьеров. Их нужно было установить на всех интернациональных сухопутных, морских и воздушных границах Шенгенской зоны. Теперь EES начнет работать с 10 ноября 2024 года. Эта дата была официально подтверждена Европейской комиссией.

Основные черты системы EES

Цифровая регистрация: все данные о лицах, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, будут храниться в электронном виде, включая биометрические данные, такие как отпечатки пальцев и изображение лица.

Контроль срока пребывания: система позволяет автоматически вычислять, сколько дней человек находится в Шенгенской зоне во избежание нарушения правил визового режима. Стандартный срок разрешенного пребывания для туристов составляет 90 дней в течение 180 дней.

Безопасность и борьба с нелегальной миграцией: EES поможет выявлять лиц, превышающих разрешенный срок пребывания, а также улучшит управление процессами на границах и будет способствовать борьбе с нелегальной миграцией.

Заменяет штамповку паспортов: благодаря EES больше не будет необходимости ставить штампы в паспорта, поскольку информация о въезде и выезде будет храниться в системе.

Запись отказов во въезде: в случае отказа во въезде EES также будет регистрировать такую информацию.

Европейские чиновники считают, что новые биометрические процедуры ускорят процесс оформления и уменьшат очереди на границах.

Как будет происходить пересечение границы через систему EES?

Эту автоматизированную систему цифрового сбора персональных данных будут проходить все граждане стран, не входящих в ЕС: независимо от того, нужна им виза или нет. Исключение – владельцы долгосрочных виз и видов на жительство (кроме украинцев, уже получивших приюты в Европе).

Пересечение границы через систему будет содержать несколько новых этапов по сравнению с традиционной процедурой. Вот как оно будет выглядеть:

Подача документов: путешественник предъявляет свой паспорт или другой проездной документ на пограничном контроле. Так, иностранцы будут использовать специальные терминалы самообслуживания для сканирования своих документов.

Биометрическая регистрация: если это первый въезд после введения системы EES, путешественник предоставляет биометрические данные: отпечатки пальцев, лицо для идентификации.

После первой регистрации эти данные будут храниться в системе, и при последующих пересечениях границы их повторная сдача не потребуется в течение трех лет.

Проверка данных: система автоматически проверит имеющиеся данные о въезде/выезде, а также подсчитает количество дней пребывания в Шенгенской зоне, чтобы убедиться, что путешественник не превысил разрешенный срок пребывания (90 дней в течение 180 дней).

Отсутствие штампов: паспорт больше не будет штамповаться при пересечении границы, поскольку все данные будут храниться в цифровом виде.

Система EES будет действовать на въезде во все страны Евросоюза, за исключением Кипра и Ирландии, а также на въезде в четыре государства Шенгенской зоны, которые не являются членами ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Напомним, накануне спикер Еврокомиссии Анита Гиппер заявила, что до весны 2025 года в ЕС планируют внедрить системы EES и ETIAS. Последняя предусматривает, что путешественникам из стран с безвизовым режимом для авторизации своих поездок придется каждые три года платить сбор в 7 евро.

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