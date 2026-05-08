ЕС выделяет более 110 млн евро для украинцев: как получить деньги и на что их можно потратить

ЕС выделяет более 110 млн евро на энергоэффективность украинских многоэтажек / © ТСН

Европейский Союз выделил для Украины более 110 млн евро на термомодернизацию и энергоэффективность многоэтажек. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова сообщила, что вклад планируют увеличить еще на 20 млн евро. Этими средствами могут воспользоваться ОСМД для утепления домов и установки альтернативных источников питания. После сложнейшей зимы популярность программ энергосбережения выросла втрое.

Своим опытом подготовки к новым зимним испытаниям с корреспондентом ТСН Игорем Бондаренко поделились жители Житомира.

Житомирский опыт: «умные» дома и котельные на крыше

В Житомире жители одной из десятиэтажек встречают гостей не просто домофонами, а системой Face ID.

«Когда улыбаетесь, то пропускает, если вы есть в базе», — шутит Ольга, председатель местного ОСМД. Однако главная гордость дома — на крыше. Там расположена новенькая газовая котельная.

Ольга Мельничук, председатель ОСМД: «Это сердце нашего дома, тепла и горячей воды».

Ранее дом был в статусе «аварийного»: старый котел не справлялся, горячую воду давали на несколько часов, а платежки были космическими. Благодаря программе «Енергодім» здание потребляет на 60% меньше энергии, а каждая квартира экономит почти 16 тысяч гривен в год. Теперь жители готовятся к следующему шагу — подаются на программу «Гріндім» для установки солнечной электростанции.

Ольга Мельничук: «Когда нет электричества, все останавливается, и насосы — мы остаемся без воды холодной и горячей и без тепла. Поэтому мы должны быть на альтернативном питании».

Почему Фонд энергоэффективности временно приостановил прием заявок?

Спрос на программы энергосбережения вырос втрое. В Фонде энергоэффективности объясняют: прием документов приостановили не из-за нехватки денег, а из-за пересмотра условий со стороны международных партнеров.

Егор Фаренюк, директор Фонда энергоэффективности: «Если раньше было 2-3 заявки на комплексное утепление, то после завершения этого сложнейшего отопительного сезона это уже до 10 заявок в неделю. Мы, к сожалению, несколько недель назад приостановили прием заявок. Это техническая пауза, не связанная с нехваткой финансирования, а чисто чтобы выяснить требования по Ukraine Facility, четко их выписать и имплементировать в программу».

Из обшарпанного общежития — в образцовое ОСМД

Другой пример в Житомире еще более впечатляющий. Дому более 50 лет, раньше это было общежитие с затопленным подвалом и дырявой крышей. Жители даже перекрывали дороги из-за постоянных отключений света.

Виталий Остапчук, председатель ОСМД: «Окна выбиты, лифты не работают, на лестничных клетках мог кто-то сходить в туалет, двери в подъезд не закрываются, в холле снег лежит».

Теперь в подвале, где раньше «плавали фекалии», установлен современный тепловой пункт с прозрачными дверями и LED-подсветкой. Сюда теперь водят экскурсии иностранных доноров.

Новые миллионы от ЕС

Увидев результаты, международные партнеры решили увеличить поддержку Украины.

Катарина Матернова, посол ЕС в Украине: «ЕС уже выделил более 110 млн евро для реализации проектов по энергоэффективности. Сейчас мы работаем над увеличением взноса еще на 20 млн евро, и это соглашение планируется к подписанию в июне в Гданьске. Также мы работаем с Европейским инвестиционным банком для выделения займа и планируется грант от Европейской комиссии. Вместе эта сумма будет составлять более 100 млн евро».

Своими платежками довольны даже четвероногие жители модернизированных домов. Кот Персик вместе с хозяйкой демонстрируют теплую квартиру без плесени.

«Персик, ты не мерз этой зимой? Он хороший, он не мерз», — говорит хозяйка.

Общая сумма за квартплату не выросла, ведь экономия на тепле теперь покрывает выплаты по кредиту на утепление.

Впереди сложные зимы, но опыт житомирских ОСМД доказывает: организованные жители могут обеспечить себе тепло и комфорт даже в самые тяжелые времена.

