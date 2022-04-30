ЕС запрещает российскую нефть: насколько это болезненный удар для Путина, и что с газом

ЕС в шаге от введения "умных санкций" на экспорт российской нефти, которые должны войти в шестой пакет санкций против Кремля. Более того, на это наконец-то согласилась Германия.

Причем, по словам министра экономики Роберта Хабека, страна может безболезненно отказаться от российской нефти, которая составляет всего 12% всех поставок в страну, за считанные дни.

Пока не известно, как именно будут запрещать экспорт российской нефти: вводить полное эмбарго, как, например, на уголь, который полностью прекратят покупать с августа; постепенно, ежемесячно снижая максимальный порог экспорта (на первом этапе это может затронуть только танкерную нефть); или введут дополнительные пошлины.

То есть, это не будет полным эмбарго. Но, как бы это цинично ни звучало, Берлин изменил свою позицию не потому, что нужно наконец-то остановить российскую машину войны в Украине, а из-за увеличения напряжения внутри самого ЕС.

Точкой невозврата стало решение Кремля перекрыть газовый вентиль для Польши и Болгарии, потому что они отказались платить "Газпрому" в рублях. Цены на газ на европейских спотах снова резко пошли вверх. Но если ЕС не ответит, то Путин и дальше будет повышать ставки вплоть до полного прекращения поставок газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что полное эмбарго на российские энергоносители погрузит его страну в рецессию. Но даже Италия, которая зависит от российского газа не меньше Германии, готова полностью от него отказаться. В то время как немецкие политики доказывают, что это может спровоцировать многочисленные протесты в ФРГ и снижение уровня поддержки немцами Украины, что заставит правительство едва ли не свернуть помощь Украине.

Вместе с президентом Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаилом Гончаром, ТСН.ua разбирался, что происходит на энергетическом фронте войны, которую начал Путин.

Газовый шантаж

Угрозы Путина перекрыть газовый вентиль "недружественным европейским странам" (а их в списке Кремля 21) не сработали. Но это пока – до следующего отопительного сезона еще пять месяцев.

Москва уже пошла на повышение ставок, прекратив поставки газа в Польшу и Болгарию за отказ платить в рублях. Да, для них это не очень болезненный шаг. Во-первых, их контракты с "Газпромом" и так подходили к концу в декабре этого года. Во-вторых, покрыть дефицит, им помогут Греция и Германия. В-третьих, не так уж много российского газа они покупали. Ну и, в-четвертых, польская и болгарская компании могут смело идти в арбитраж.

По словам Михаила Гончара, емкость газового рынка Болгарии составляет 3 млрд куб. Потому минимум треть российского экспорта может быть спокойно заменена азербайджанским газом. Тем более что такая договоренность была достигнута еще в прошлом году. Плюс еще какую часть Болгария сможет взять с греческого LNG-терминала.

Польше, по словам эксперта, будет еще проще, учитывая LNG-терминал в Свиноуйске, из-за которого будет просто увеличен импорт сжиженного газа. А осенью уже будет запущен Baltic Pipe (должен соединить ГТС Дании и Польши – ред.). Потому Польша сможет получать не только сжиженный, но и трубопроводный норвежский газ из Северного моря.

Плюс был запущен польско-литовский интерконнектор. Поэтому, если вдруг при пиковых потреблениях Польши не будет хватать мощностей в Свиноуйске, можно будет воспользоваться терминалом регазификатором в Клайпеде.

Раскол ЕС

Однако Bloomberg сообщало, что вроде бы четыре европейские компании-покупатели российского газа рассчитались с Россией в рублях. Что это за компании пока неизвестно, потому что официально свое согласие рассчитываться рублями задекларировала только Венгрия. Еще вроде бы десять согласились на предложенную "Газпромом" схему оплаты: открытие спецсчетов в "Газпромбанке" с последующей конвертацией там евро на рубли.

Михаил Гончар предполагает, что это могут быть венгерские и сербские компании. Однако, по его словам, Bloomberg не назвал этих компаний, поэтому это может быть умышленным вбрасыванием дезинформации, как было с австрийцами, когда российские СМИ бравурно заявили, что Вена согласилась платить рублями, и это потом пришлось опровергать лично канцлеру.

По словам Михаила Гончара, сейчас мы видим очередной этап газовой войны Путина, цель которого – еще больше расколоть ЕС. Почему это очередной этап? Ибо начал эту войну Кремль еще осенью прошлого года, искусственно создав ценовую эскалацию.

"Российский шантаж европейцы могут выдержать. Другое дело, есть ли на том или ином национальном уровне политическая воля это делать. У Венгрии она отсутствует вчистую — там другая политическая воля. Но Венгрия не является определяющей. Дело в Германии. Сейчас в Европе начинается сезон закачки газа на следующий отопительный сезон. Газа нет. Поэтому, я не исключаю, если Европа выдерживает это давление сейчас, следующий шаг России — это полное прекращение поставки газа", — прогнозирует Михаил Гончар.

Что дальше?

Эксперт прогнозирует, что Россия может сыграть в вариант прекращения поставок газа "недружественным странам" за "недружелюбное поведение в отношении России". Главным объектом шантажа будет прежде Германия, как крупнейшая экономика и крупнейший потребитель газа.

"Уже сейчас это провоцирует правительственный кризис в Германии. С одной стороны мы видим настояние и предложения Роберта Габека, как вице-канцлера, как можно противостоять этому. С другой стороны, есть позиция канцлера Шольца, которая просто аморфна, невнятна, и он раз в несколько дней ее меняет. Это вызывает раздражение уже даже в рядах социал-демократов (родной партии Шольца – ред.), где появились те, кто выступает против него за нерешительность", — объясняет Михаил Гончар.

В Германии кричат, что прекращение поставок российского газа – это будет крушение немецкой промышленности. Однако точных цифр экономического падения или роста стоимости газа для конечных потребителей в платежках никто назвать не может.

"Крах немецкой промышленности? Они обычно будут об этом говорить. Но крах промышленности, и не только немецкой, – это высокие цены. А высокие цены держатся с осени прошлого года, потому что это игра России. Потери, которые может понести Германия, измеряются лишь несколькими процентами ВВП – это не 45%, которые потеряет Украина из-за российской войны.Во время финансового кризиса 2008-2009 гг. возрастут, но есть финансовая подушка", – говорит Михаил Гончар.

Однако, по его словам, ситуация меняется и показательна здесь позиция Франции и Италии. Особенно в Италии. Позиция правительства Италии гласит: даже наиболее политически и экономически благосклонные к России страны западной Европы, такие как Италия и Франция, уже не поддерживают немецкую позицию, поддерживающую только Венгрию и в определенной степени Австрию.

"Безусловно, без иллюзий, следующий отопительный сезон будет еще тяжелее, чем этот. Но и этот рисовали так: если "Северный поток-2" не запустят, без российского газа Европу ожидает катастрофа. Но, как мы видим, катастрофы в конце концов не произошло." Война ведется, прежде всего, в информационно-психологической плоскости. Главное для России — не допустить полного энергетического эмбарго. И она в этом направлении будет работать", — заключает Михаил Гончар.

Дополнительная пошлина

The Economist пишет, что, по словам экспертов, полный отказ от российских энергоносителей обойдется германской экономике в 0,5% от ВВП. Центральный банк Германии кричит о 5% ВВП.

Однако даже несмотря на жесткие санкции, которые поставили Россию на грань дефолта, издание указывает, что она может их обходить, продолжая покупать оружие и получать валюту, хотя официально поступления долларов и евро в страну запрещены.

Вот почему дискутируется мысль ввести дополнительные экспортные пошлины на русские энергоносители. Что это значит? Ранее ТСН.ua частично уже объяснял эту схему. Идея в том, чтобы платить России только себестоимость за добычу нефти и газа. А разницу накапливать на спецсчете, деньги с которого могут пойти на восстановление Украины и поддержку незащищенных слоев населения ЕС из-за повышения цен на газ в платежках и, например, бензина на заправках.

Такой подход предлагают применить и к российской нефти, экспорт которой ЕС уже почти договорился ограничить. С 24 февраля, когда Путин начал полномасштабную войну против Украины, ЕС заплатил России за нефть почти $15 млрд. Причем Евросоюз (преимущественно Германия, Польша и Нидерланды) покупает около половины добываемой в России нефти.

Вдобавок, по словам Михаила Гончара, еще большее давление на Россию может оказать и прекращение использования "Северного потока-1", предлагаемых Польшей и Украиной.

"Когда "Газпром" считает, что как захочет так и будет крутить газовым краном, или потребовать рубли за газ, надо им продемонстрировать, что их наступательные действия могут быть контрнаступательные действия, которых россияне не ожидают. Одно из них — прекращение использования "Северного потока" -1". На Ямале в Байдарацкой губе плохо положили трубопроводы, и они уплыли. А именно по этим трубам идет газ в оба потока. Второй – не работающий, а первый питается. Поэтому этот вопрос влияния на Россию за счет оптимизации маршрута поставки газа. Тогда они будут вынуждены прокачивать больше газа, чтобы сохранить рынок через нашу ГТС», — заключает Михаил Гончар.