Россияне разрушают Дружковку / © ТСН

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Россия все сильнее атакует Дружковку — прифронтовый город Донецкой области. Несмотря на то, что в нем до сих пор остается более 5 тысяч мирных жителей. Не все успевают уехать вовремя. Иногда приходится вывозить мирных жителей прямо в больницы — сообщают в подразделении полиции «Белые Ангелы».

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко узнала, какова жизнь в Дружковке и почему каждая минута пребывания там сопряжена с риском.

Война в Украине: какова ситуация в Дружковке

FPV-дроны, как на оптоволокне, так и обычные, залетают уже в самый центр города. От российских беспилотников здесь не спасают даже специально растянутые над дорогой защитные сетки. Особенно опасная зона начинается сразу при выезде из соседнего Краматорска. О том, что над машиной кружат вражеские «глаза», экипаж своевременно предупреждает идентификатор дронов «Чуйка».

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Это единственная дорога в Дружковку. Город, который фактически превратился в «кольцевую зону» после того, как враг начал более активно продвигаться в соседней Константиновке. Офицер полиции Геннадий Юдин изо всех сил жмёт на газ — экипаж «Белых Ангелов» отправляется на очередную эвакуацию мирных жителей.

Последствия обстрела Дружковки / © ТСН

Геннадий Юдин, офицер полиции подразделения «Белые Ангелы»: «В нашем городе Дружковка осталось 5 188 человек. Раньше здесь проживало пятьдесят тысяч человек — это 10 процентов. Детей, по официальным данным, нет. Но мы видим, что несчастные родители возвращаются в этот город. И мы получаем информацию и вывозим их из этого ада».

Первая запланированная остановка — центр Дружковки. Здесь правоохранители должны забрать одну из местных семей. Они уже полностью готовы к отъезду, вся их прежняя жизнь сейчас уместилась в несколько дорожных чемоданов. К срочному переезду готовится и Тайсон — домашняя собака породы такса, которую на днях сильно потрясло от близких взрывов. Бойцы обнимают пса.

«Родителей наконец-то уговорил уехать родной сын, который сейчас служит в Силах обороны», — говорит Сергей. Их частный дом уже был полностью разрушен в результате вражеских обстрелов.

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Для этой семьи это уже вторая подряд эвакуация за время большой войны. Российская агрессия сначала заставила их покинуть родной дом в Украинске, расположенном недалеко от уже оккупированного и полностью разрушенного Селидова. Теперь люди вынуждены уезжать снова. Хозяин в спешке закрывает арендованный дом на ключ, оставляя так и не собранный урожай этого года. Сергей ранен — недавно вражеский осколок попал ему в ногу, когда мужчина просто пошел в город за водой.

Засада на дороге: нападение на эвакуатор волонтеров

Бронеавтомобиль «Белых ангелов» стремительно направляется к выезду из прифронтового города. Это должна была быть обычная плановая эвакуация, но на войне ничего нельзя планировать, говорит Геннадий Юдин. Неожиданно поступает экстренное сообщение: «Волонтеры… Дорога жизни… Только что позвонили — их машину подбили».

Не успели полицейские припарковаться возле разбитого гражданского микроавтобуса, как на соседней улице раздался мощный взрыв, и в небо поднялся черный столб дыма от попадания очередной вражеской управляемой авиабомбы (КАБ). Времени, чтобы укрыться, просто нет.

Нас встречают окровавленные волонтеры, которые в это же время также пытались вывезти мирных жителей из опасной зоны.

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Мужчин спасло лишь то, что их автомобиль был заранее бронирован. Однако от мощного удара беспилотника в машине полностью заблокировались все двери. В салоне, кроме двух волонтеров, находились еще двое напуганных гражданских лиц. «Пришлось в спешке выбираться через верхний люк», — говорят эвакуаторы. Чтобы достать из салона личные вещи, мужчины теперь пытаются открыть деформированные двери с помощью лома.

Юлия Кириенко, специальный корреспондент ТСН: «Какая-то невероятная лотерея в Дружковке. Попал FPV-дрон, вероятно, в оптоволокно. Только что упал КАБ. Пыль рассеялась от удара. Идет налет, а сзади люди на велосипедах направляются в „пункт несокрушимости“, который находится неподалеку. Вот такая жизнь в Дружковке. Все же 10% населения здесь остаётся. Но на сегодняшний день их меньше, потому что мы вместе с „Белыми Ангелами“ забираем отсюда людей».

Россияне постоянно атакуют Дружковку

И эта страшная лотерея в любой момент может стоить человеку жизни. Следующий рейс экипажа «Белых Ангелов» оказывается в самом эпицентре обстрела очередной порцией российских авиабомб. Вокруг хаос и крики. К сожалению, одна из местных женщин погибла на месте.

Рядом лежат окровавленные раненые, выжившие во время взрыва. Полицейский Дмитрий оперативно оказывает неотложную помощь женщине, в живот которой попал большой осколок, пытаясь подбодрить её. Пострадавшая держится из последних сил.

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Еще одну тяжелораненую женщину Геннадий Юдин находит в бетонном укрытии неподалеку.

Несмотря на непрекращающиеся взрывы вокруг, «Белые Ангелы» быстро загружают раненых женщин в бронированный отсек микроавтобуса. Теперь главная задача — как можно быстрее выбраться из города. По рации пытаются выяснить ситуацию: «Там проехать можно? У меня раненая! Не знаю… А больница работает? Не знаю. Ноги на месте, всё нормально».

Бронеавтомобиль едет с включенной сиреной. Всю дорогу Дмитрий крепко держит за руку раненую Александру. Она сквозь слёзы признаётся, что планировала эвакуироваться в Одессу уже давно, но никак не могла окончательно определиться с датой: «Я только собиралась уехать в Одессу в конце недели. Надо бежать отсюда».

Борьба за жизнь в больнице: «Я же вам говорил, что нужно уезжать»

Геннадий изо всех сил жмет на газ. Хотя кровотечение у пострадавших женщин на месте остановили, при таких серьезных травмах любая задержка в пути может стоить жизни. Слышны оперативные переговоры: «Нужна скорая. Нужна скорая. Может, где-то перегрузят. Куда везти людей? Мы тоже выезжаем…».

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В конце концов «Белые Ангелы» принимают решение самостоятельно доставить людей в опорную больницу. Там местные медики уже ждут их, находясь в полной готовности: «Взял, взял, взял. Вот кишка. И нога. Давай к себе. Главное — ноги! Ноги в порядке! Ноги на месте!».

Обе пострадавшие женщины были доставлены в приемное отделение максимально быстро, они находились в сознании. Александра сильно переживает, смогут ли хирурги спасти ей конечности. Врачи успокаивают — шансы есть, ведь спасительный турникет полицейские наложили всего 30 минут назад.

Уже на операционном столе она узнала в лице Геннадия Юдина. Как выяснилось, именно этот офицер полиции приходил к их семье несколько недель назад и настойчиво уговаривал немедленно уехать с «Белыми Ангелами» из охваченной огнем Дружковки. Но тогда люди категорически отказывались.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Я ЖЕ ВАМ ГОВОРИЛ, УЕЗЖАЙТЕ»! Эвакуация НА ГРАНИ СМЕРТИ: кадры, которые ДОЛЖЕН УВИДЕТЬ МИР

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