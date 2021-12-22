Еще один грубиян во власти: детали скандала с нардепом Галушко, обматерившим копов

Еще один грубиян во власти: детали скандала с нардепом Галушко, обматерившим копов

Николай Галушко – выпускник Национальной академии внутренних дел и член парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

Полиция выложила в Сеть кадры, на которых избранник от партии "Слуга народа" Николай Галушко бросается на остановивших его водителя копов. Инцидент произошел еще год назад. Почему именно теперь правоохранители решили огласить его, не объясняют.

Об этом идет речь 22 декабря в сюжете ТСН.19:30.

Итак, 18 декабря 2020 года в 4 утра патрульные остановили авто, которое возит нардепа Николая Галушко, за пересечение двойной полосы.

Самого депутата в авто не было, он приехал впоследствии на помощь водителю и набросился на копов. Нервный народный избранник покрыл нецензурной бранью патруль.

На водителя составили несколько протоколов, в том числе за пребывание за рулем в нетрезвом состоянии. И даже на год лишили водительского удостоверения. Нардеп утверждает, что инцидент тогда не иссяк и он вызвал еще больше полиции.

"А ничем не закончилось, вызвал 102, для того чтобы зафиксировали незаконный обыск в автомобиле. Так никто не приехал и никакого рассмотрения не было. Вот ждал, когда оно вылезет само", — говорит Галушко.

Полиция обнародовала видео конфликта избранника от "Слуги народа" с копиями в декабре 2020 года

На самом видео действительно не видно — был обыск или нет. На внедорожнике не было номеров серии "ВР", что свидетельствовало бы о его отношении к депутату. Далее — диалог между Галушки и полицейским.

– Ты что больной на голову или что?!

– Я вас прошу нормально общаться.

– Ты услышал меня?! Это автомобиль народного депутата Украины!

— У него иммунитет?

– Как ты можешь его осматривать?

– Вас никто не осматривал.

В полиции пока что прошлогодний инцидент не комментируют. Зато фракция, в которой числится депутат, уже извинилась перед избирателями и полицией за поведение коллеги.

Кто такой Николай Галушко

Николай Галушко – мажоритарщик, избранный в Броварах. Летом прошлого года делал заявления, что покидает фракцию "Слуга народа", потому что на местных выборах партия продавала места в списках. Однако, наконец, фракцию не покинул. По словам депутата, появление этого видео в публичном пространстве связано с его позицией во время голосования за отставку руководителя МВД, состоявшееся 15 июля.

Галушко — выпускник Национальной академии внутренних дел и член парламентского комитета по правоохранительной деятельности.

Накажут ли депутата его же коллеги строже, чем словесным осуждением для отвода глаз, пока не известно.

Реакция главы МВД

Тем временем Денис Монастырисский в Facebook прокомментировал этот инцидент.

Министр подтвердил, что водителя нардепа Галушко лишили права управления на 1 год и выписали штраф на 10 200 гривен.

"Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем. Но до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского", — отметил Монастырский.

По его словам, в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект №5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен.

Глава МВД призвал нардепов принять этот документ.

"Это будет по-европейски, справедливо и по существу. Так живут цивилизованные страны, к которым мы стремимся присоединиться. Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", — подытожил министр.

Напомним: