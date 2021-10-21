Еще один научно-исследовательский корабль в арсенале украинских ученых: судно "Бельгика" пришвартовалось в Одессе

Еще один научно-исследовательский корабль в арсенале украинских ученых: судно "Бельгика" пришвартовалось в Одессе

Пока корабль шел к украинскому берегу, ученые провели на нем первые несколько исследований.

Судно "Бельгика", которое подарило Украине Королевство Бельгия, сегодня пришвартовалось в Одессе. Оно стоит рядом с ледоколом "Джеймс Кларк Росс", который прибыл в Украину в начале октября.

Об этом 21 октября говорится в сюжете ТСН.14.00.

Ледокол Украина купила в Великобритании именно для научных исследований в Мировом океане. "Бельгика" будет помогать в этом. Пока корабль шел к украинскому берегу, ученые провели на нем первые несколько исследований, в частности, анализировали загрязнение воды. В дальнейшем на этой плавучей платформе, которая будет оборудована несколькими лабораториями, планируют проводить постоянный мониторинг акватории Черного моря.

Новости Украины: в Одессе пришвартовалось научно-исследовательское судно "Бельгика"

"До этого весь мониторинг, который осуществлялся, мы делали на румынском корабле. Сейчас будем иметь собственное судно. Мы надеемся, что исследования станут постоянными и мы сможем больше узнать о нашем Черном море. Такого качественного сканера дна еще в Украине не было не только у ученых, но и у военных", — отметила експерт проекта ЕС по усилению мониторинга Черного моря Елена Марушевская.

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