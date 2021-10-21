Еще один научно-исследовательский корабль в арсенале украинских ученых: судно "Бельгика" пришвартовалось в Одессе

Пока корабль шел к украинскому берегу, ученые провели на нем первые несколько исследований.
Судно "Бельгика", которое подарило Украине Королевство Бельгия, сегодня пришвартовалось в Одессе. Оно стоит рядом с ледоколом "Джеймс Кларк Росс", который прибыл в Украину в начале октября.
Об этом 21 октября говорится в сюжете ТСН.14.00.
Ледокол Украина купила в Великобритании именно для научных исследований в Мировом океане. "Бельгика" будет помогать в этом. Пока корабль шел к украинскому берегу, ученые провели на нем первые несколько исследований, в частности, анализировали загрязнение воды. В дальнейшем на этой плавучей платформе, которая будет оборудована несколькими лабораториями, планируют проводить постоянный мониторинг акватории Черного моря.
"До этого весь мониторинг, который осуществлялся, мы делали на румынском корабле. Сейчас будем иметь собственное судно. Мы надеемся, что исследования станут постоянными и мы сможем больше узнать о нашем Черном море. Такого качественного сканера дна еще в Украине не было не только у ученых, но и у военных", — отметила експерт проекта ЕС по усилению мониторинга Черного моря Елена Марушевская.
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