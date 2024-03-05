Еще один "русский военный корабль" пошел в известном направлении: все детали уничтожения "Сергея Котова" в Крыму

Утро 5 марта у окупантов началось не с кофе! В ГУР хорошо постарались и отправили российский корабль Сергей Котов на дно Черного моря вместе с членами экипажа. Теперь ни о каком восстановлении не может идти и речи.

Все подробности спецоперации, как уничтожение этого судна уберегло сотни украинских жизней и где еще в России утром не до кофе, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

В Крыму работала ПВО

Еще с ночи российская ПВО "не спит". Пытались-старались сбить морские беспилотники, но что-то пошло не по плану и грохнуло изрядно.

Момент уничтожения корабля "Сергей Котов" попал на видео

Вот так хорошо взорвался российский корабль Сергей Котов. К слову, в ГУР МО уже подтвердили атаку.

“5 прямых попаданий случайно не случается. Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морскими силами ВСУ провели блестящую операцию и Сергей Котов на этот раз уже уничтожен. Почему в этот раз, потому что охотились за ним не впервые и уже были успешные атаки, но он смог восстановиться после ремонтных работ”.

Ну а теперь предлагаем насладиться этой красотой и от первого лица посмотреть, как топили Сергея Котова.

Что с экипажем?

В разведке отметили, что судно восстановлению не подлежит. В частности, во время интервью Радио Свобода представитель разведки Андрей Юсов, комментируя приятное утреннее событие 5 марта, рассказал, кого и сколько удалось пройти на пару с кораблем.

“Что касается экипажа, информация выясняется, есть погибшие и ранены, однако есть вероятность, что часть экипажа смогла эвакуироваться. По крайней мере, известно о более 10 каретах скорой помощи, которые на ближайшие участки суши были вызваны врагом”.

Уничтожение этого корабля спасло украинцев

К слову, это был один из новейших кораблей России, уничтоживших украинские военные. Кроме того, Юсов объяснил, как уничтожение Котова по факту спасло сотни жизней украинцев.

“У врага были на него планы, кроме патрульного катера или корабль типа корвет, также были планы по размещению зенитно-ракетных комплексов на судно и уже такие попытки фиксировались. Чем меньше таких судов, тем меньше зенитно-ракетных комплексов на них будут размещены, а это означает больше возможностей для украинских сил безопасности и обороны. Также Сергей Котов примечателен тем, что он вместе с крейсером Москва участвовал в нападении на остров Змеиный, ну и собственно опять же присоединился к крейсеру Москва.

Российский командир сообщил детали уничтожения катера "Сергей Котов"

Россияне воют

И россияне уже воют, что для Черноморского флота РФ это настоящий позор, и обвиняют в алкоголизме генералов, вместо защиты флота, прикладываются к рюмке.

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Нервничают и простые россияне, требуют руководство гнать в шею.

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"Хлопок" только расцветает! Дальше больше

Да и такое. Тем временем в украинских Силах обороны рашистам советуют приготовиться, потому что на улице уже весна, а это значит, что хлопок будет цвести и цвести.

Когда корабль впервые сошел на воду?

Ну а теперь расскажем немного больше об этом Сергее Котове. Согласно информации на сайте АО Судостроительная Корпорация Ак Барс, на чьих мощностях строили корабль, Сергей Котов был спущен на воду в Керчи 29 января 2021 года.

Что известно о технических характеристиках?

Вбухали в этот корабль много денег — не менее 65 миллионов долларов. А, к слову, морской беспилотник, которым потопили Котова, стоит примерно 250 тысяч долларов. Сообщают, что корабли проекта 22160 спроектированы петербургским АО Северное проектно-конструкторское бюро. Согласно данным АО "Северное ПКБ", суда проекта 22160, имеющие водоизмещение не более 1700 т, могут длительное время находиться в дальней морской зоне до 60 суток. На них могут удобно размещаться 60 членов экипажа.

Максимальная скорость кораблей — не менее 25 узлов. Для увеличения поискового потенциала и проведения поисково-спасательных операций на кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Кроме того, корабли оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

Сообщалось, что по состоянию на 2021 год, кроме "Сергея Котова", в составе Черноморского флота РФ несли службу три корабля проекта 22160 — главный корабль "Василий Быков", первый из серии "Дмитрий Рогачев" и второй из серии "Павел Держа.

Ранее ВСУ уже уже дотягивались до Котова, но после той атаки оккупантам удалось восстановить корабль и снова пустить в работу, но на этот раз все. Словом, как корабль назовешь, так он и уплывет. И кстати, как и его папередник, точнее, тот, в честь которого назвали так корабль, тоже умер в Крыму.

"Хлопок" в России?

Но и это не все хорошие новости 5 марта. РосСМИ сообщают, что горит и в Белгородской области нефтебаза на территории Губкинского городского округа после атаки неизвестного БПЛА. И "шота не то" в Воронежской области. Поэтому ждем новостей еще и оттуда.

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