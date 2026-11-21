Экстрасенс Роман Завидовский / © ТСН

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Экстрасенс Роман Завидовский считает, что Крымский мост будет полностью разрушен. Впрочем, по его прогнозу, до конца 2026-го этого не произойдет — сооружение еще будет стоять, хотя и в нынешнем поврежденном состоянии.

Такой прогноз он дал на своем YouTube канале.

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По словам Завидовского, он давно предсказывал разрушение Крымского моста. В частности, накануне одного из ударов по сооружению во время расклада на Крым ему выпали карты смерти и огня.

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Экстрасенс утверждает, что еще раньше говорил о том, что мост будет разрушен, хотя этот процесс может растянуться во времени.

«Еще один такой удар — и Крымский мост упадет окончательно», — заявил Роман Завидовский.

Он также отметил, что раньше оценивал шансы на то, что сооружение останется стоять, как очень малые. В то же время, теперь экстрасенс решил отдельно посмотреть на картах, произойдет ли его окончательное разрушение до конца 2026 года.

Что показали карты относительно Крымского моста до конца 2026 года

Для прогноза Завидовский использовал цыганскую колоду и карты Таро. По его словам, на первой колоде выпали карты закрытого пространства, денег и ожидания. Последняя, по мнению экстрасенса, указывает на то, что окончательного разрушения придется еще подождать.

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На картах Таро ему выпали Звезда, Королева пентаклей и Двойка пентаклей. Эту комбинацию он увязал с определенными изменениями финансового характера.

Завидовский пришел к выводу, что до конца 2026 года Крымский мост не будет разрушен до конца.

«Я думаю, что Крымский мост еще в 2026-м выстоит. В таком состоянии, в каком он сейчас. То есть, я не вижу окончательного разрушения до конца этого года», — сказал экстрасенс.

В то же время, он отметил, что не отказывается от своего предыдущего прогноза о полном уничтожении сооружения. По его убеждению, это все-таки произойдет, но позже.

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«Все равно я считаю, что Крымский мост — то, что я чувствую — что он все равно рухнет. Упадет полностью и исчезнет», — заявил Роман Завидовский.

Следовательно, по его прогнозу, окончательное разрушение Крымского моста — вопрос времени.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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