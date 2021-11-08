"Красная" Волынь: как местные жители восприняли новые карантинные запреты и правила

На Волыни в медучреждениях, где лечат "ковидных" больных, зафиксировали рекордное количество госпитализированных за все время пандемии.
13 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки – таковы данные Минздрава за воскресенье. Более 3,5 тысяч больных пришлось госпитализировать. 473 человека – умерли. Впрочем – говорят чиновники – заболеваемость пошла на убыль – поскольку украинцы начали активно вакцинироваться. За первую неделю ноября в Украине сделали миллион 600 тысяч прививок от коронавируса. Однако в "красной" зоне находится уже большинство территории страны — 16 областей и Киев. Сегодня к этому перечню присоединилась и Волынь.
О том, как восприняли новые "красные" правила волыняне – 8 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.
Так, с самого утра возле пунктов вакцинации – аншлаг. Как только в регионе заговорили о "красной" зоне, привиться захотели сотни людей, потому что теперь не только на работу, но и в магазины, кофейни, торговые центры без COVID-сертификата — никак. На входах посетителей проверяют – и заворачивают.
В автобусы межобластного сообщения с сегодняшнего дня сесть можно тоже только с сертификатом, справкой, о перенесенном "ковид", или свежим тестом. А вот в луцком городском транспорте – зеленый свет всем пассажирам. Накануне специальная комиссия решила – и без сертификата ехать можно.
"Водитель должен следить за дорогой и проверить все эти сертификаты — не реально, тем более водитель не знает, какие они есть", — говорит и.о. руководителя отдела транспорта Луцкого городского совета Александр Середа.
По новой схеме работают образовательные заведения. Школьников отправили на дистанционное обучение. За исключением учащихся младших классов. Они могут ходить на занятия при условии, что педагоги вакцинированы. Только в трети школ – вакцинироваться согласились все работники. Из-за отсутствия прививок от работы в школах и детских садах уже отстранили более тысячи педагогов.
В целом на Волыни один из самых низких показателей вакцинации. Две прививки получили только 15 процентов человек. В то время как за последние две недели медики фиксируют рекордные цифры госпитализированных: за последние сутки их более четырехсот. Шесть умерли.
Напомним:
- В Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерли 473 человека, 8 200 пациентов выздоровели. Кроме того, было госпитализировано 3 532 человека, а 85 083 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Херсонской области наблюдается улучшение динамики с заболеваемостью COVID-19. Регион может первым покинуть "красную" зону карантина.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также: