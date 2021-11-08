"Красная" Волынь: как местные жители восприняли новые карантинные запреты и правила

На Волыни в медучреждениях, где лечат "ковидных" больных, зафиксировали рекордное количество госпитализированных за все время пандемии.

13 тысяч новых случаев COVID-19 в сутки – таковы данные Минздрава за воскресенье. Более 3,5 тысяч больных пришлось госпитализировать. 473 человека – умерли. Впрочем – говорят чиновники – заболеваемость пошла на убыль – поскольку украинцы начали активно вакцинироваться. За первую неделю ноября в Украине сделали миллион 600 тысяч прививок от коронавируса. Однако в "красной" зоне находится уже большинство территории страны — 16 областей и Киев. Сегодня к этому перечню присоединилась и Волынь.

О том, как восприняли новые "красные" правила волыняне – 8 ноября говорится в сюжете ТСН.16:45.

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Так, с самого утра возле пунктов вакцинации – аншлаг. Как только в регионе заговорили о "красной" зоне, привиться захотели сотни людей, потому что теперь не только на работу, но и в магазины, кофейни, торговые центры без COVID-сертификата — никак. На входах посетителей проверяют – и заворачивают.

В автобусы межобластного сообщения с сегодняшнего дня сесть можно тоже только с сертификатом, справкой, о перенесенном "ковид", или свежим тестом. А вот в луцком городском транспорте – зеленый свет всем пассажирам. Накануне специальная комиссия решила – и без сертификата ехать можно.

"Водитель должен следить за дорогой и проверить все эти сертификаты — не реально, тем более водитель не знает, какие они есть", — говорит и.о. руководителя отдела транспорта Луцкого городского совета Александр Середа.

Коронавирус в Украине: в "красной" зоне находится большинство территории страны - 16 областей и Киев

По новой схеме работают образовательные заведения. Школьников отправили на дистанционное обучение. За исключением учащихся младших классов. Они могут ходить на занятия при условии, что педагоги вакцинированы. Только в трети школ – вакцинироваться согласились все работники. Из-за отсутствия прививок от работы в школах и детских садах уже отстранили более тысячи педагогов.

В целом на Волыни один из самых низких показателей вакцинации. Две прививки получили только 15 процентов человек. В то время как за последние две недели медики фиксируют рекордные цифры госпитализированных: за последние сутки их более четырехсот. Шесть умерли.

Напомним:

В Украине по состоянию на утро 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев коронавируса , в течение суток от COVID-19 умерли 473 человека, 8 200 пациентов выздоровели. Кроме того, было госпитализировано 3 532 человека, а 85 083 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы.

, в течение суток от COVID-19 умерли 473 человека, 8 200 пациентов выздоровели. Кроме того, было госпитализировано 3 532 человека, а 85 083 человека вакцинировано против COVID-19. 93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Херсонской области наблюдается улучшение динамики с заболеваемостью COVID-19. Регион может первым покинуть "красную" зону карантина.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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