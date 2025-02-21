Еще одна опасность для всего мира: в Китае обнаружили новый коронавирус

Вирус, названный HKU5, способен использовать тот же человеческий рецептор, что и COVID-19, для проникновения в клетки. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Китайские ученые обнаружили новый коронавирус летучих мышей. Более того, ученые опасаются, что есть риск заражения людей. Тем временем COVID-19 не покидает Украину. Из-за увеличения заболеваемости учебные заведения массово закрываются карантином. Все детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Новый вирус

В Китае обнаружили новый коронавирус у летучих мышей, имеющий потенциал передаваться от животных к людям. Вирус, названный HKU5, способен использовать тот же человеческий рецептор, что и Covid-19, для проникновения в клетки. Исследование возглавляла вирусологиня Ши Чжэнли, известная своими работами с коронавирусами летучих мышей. Она работает в лаборатории Гуанчжоу в Ухане и изучала происхождение Covid-19. Новый вирус под названием HKU5 впервые обнаружили у японской летучей мыши в Гонконге. Он относится к подроду мербековирусов, среди которых есть возбудитель – Ближневосточного респираторного синдрома.

Происхождение COVID-19

Конгресс США заявил, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Он, скорее всего, был создан в китайской лаборатории при финансовой поддержке США. Также окончательно объявлено, что сам вирус искусственный. Об этом заявил американский подкомитет по коронавирусной пандемии. По информации источника, сотрудники Уханьского института вирусологии проводили опыты по усилению функций вирусов, включая их генетические модификации, и не придерживались при этом правил биобезопасности. Вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе. Кроме того, вирус во время естественного возникновения пандемии имеет несколько очагов, а не один, как в ситуации с ковыдом. Также отмечается, что исследователи Уханьского института вирусологии заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен.

В то же время директор ЦРУ отметил, что утечка была непреднамеренной. "Это был результат непреднамеренной утечки. Китайские власти знали об этом, но скрыли эту информацию от мира", — отметил Джон Рэтклифф.

Грипп и COVID "бушуют" в Украине

В Украине свирепствует грипп и COVID-19! В 16 областях Украины из-за высокого уровня заболеваемости внедряют противоэпидемические мероприятия. В отдельных регионах могут использоваться "локальный карантин". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что заболеваемость ОРВИ обусловлена циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны. По прогнозам Минздрава, к апрелю вирус гриппа будет преобладать над коронавирусной инфекцией. Добавлю, что половина всех случаев госпитализации из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19 приходится на детей. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, начиная с февраля идет постепенное повышение заболеваемости гриппом.

Согласно данным, которые привел главный госсанврач, за неделю в среднем госпитализируют из-за осложнений около 3 тысяч пациентов. Преимущественно это те, у кого сопутствующие неинфекционные заболевания. Потребность в кислородной поддержке таких пациентов сейчас ничтожна, сказал Кузин. Он напомнил, что с начала эпидсезона количество случаев заболевания COVID-19 составило 15,5 тыс. Зафиксировано 66 летальных исходов, и преимущественно это люди, которые не были вакцинированы или испытывали тяжелые сопутствующие заболевания. Вакцинироваться против гриппа можно вне зависимости от этапа эпидсезона, подчеркнул Кузин. Всего с начала эпидсезона — с 30 сентября 2024 года по 12 января 2025 года — в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1 713 037 человек. Добавлю, что на прошлой неделе (10-16 февраля) в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 206 653 человека, из них 60% — дети. В больницы с осложнениями госпитализированы 2 130 взрослых и 3 276 детей.

Вирусы свирепствуют

В разных регионах Украины продолжают фиксировать увеличение количества заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19. В связи с этим, учебные заведения вынуждены временно переходить на дистанционную форму обучения или вводить карантинные мероприятия. В Киевской, Ивано-Франковской, Полтавской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой и других областях школьников переводят на дистанционное обучение. За неделю в столице зарегистрировано 15 225 новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Добавлю, что в столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализировали 324 человека, в том числе 228 детей. Также COVID-19 заболели 27 человек, в том числе 6 детей до 17 лет. Госпитализировали 4 взрослых. В отделении реанимации и интенсивной терапии больные COVID-19 не находились. Об этом сообщается на официальном портале КГГА.

Напомним, что грипп – это высокоинфекционное вирусное заболевание с возможностью тяжелых осложнений и риском смерти. Грипп имеет симптомы, подобные признакам других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), но гораздо опаснее. При первых симптомах обращайтесь к врачу. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.

Однако родители отмечают, что болезнь может проходить и не по классическому сценарию.

Примечательно, что с января этого года в Украине стремительно растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время в Центре общественного здоровья отметили, что ситуация остается прогнозируемой, поскольку эпидемический процесс развивается по классическому сценарию. Однако учебные заведения вынуждены временно переходить на дистанционную форму обучения или вводить карантинные меры.

Карантин и онлайн обучение

Так, в Киевской области 45 школ переведены на дистанционное обучение. Соответствующее решение принято из-за увеличения случаев ОРВИ и гриппа среди учащихся и педагогов. В общей сложности онлайн-обучение внедрено для 383 классов и четырех детских садов. Кроме того, школы Переяславской общины переведены на дистанционное обучение до 23 февраля. Ожидается, что с 24 февраля учащиеся вернутся к очной учебе, но местные власти ситуацию постоянно мониторят.

Похожая ситуация и в Ивано-Франковской области. Там 56 школ также перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19, а еще пяти – введен карантин. Детские сады будут работать в обычном режиме, за исключением дошкольного подразделения филиала №20 Коломыйского лицея №4 им. Сергея Лысенко.

В Кировоградской области 19 школ, училище и колледж перешли на дистанционное обучение из-за увеличения количества учащихся, больных острыми респираторными вирусными инфекциями, сообщили в департаменте науки и образования Кировоградской области. А главный санитарный врач Кировоградщины Надежда Оперчук отметила превышение эпидпорога на 10 процентов.

Во Львовской области также переводят учащихся на дистанционное обучение. С 18 февраля – обучение онлайн в течение 11 дней. За последнюю неделю зафиксировано более 15 тысяч больных, что на 22% больше, чем неделей ранее. Это свидетельствует о высоком уровне заболеваемости. Кроме того, во Львовской области введен "масковый режим" в больницах, ограничено посещение пациентов и запрещено проведение массовых мероприятий в помещениях. Добавлю, что школы во Львовской общине не будут отправлять на карантин. Во Львовском местном совете отметили, что в настоящее время около 18% учеников отсутствуют в школах, из них только 15% отсутствуют из-за заболеваемости.

С 17 февраля школы Полтавы также перешли на дистанционное обучение. Родители школьников уже получают ответные сообщения от учителей. Дистанционку вводят "в связи с ситуацией в безопасности".

В Закарпатье с 18 по 21 февраля временно приостановлено обучение в школах из-за роста количества случаев ОРВИ. В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме.

На Буковине 43 школы также перешли на дистанционное обучение, из них 7 – в Черновцах. В 8 школах отдельные классы учатся онлайн из-за превышения эпидемического порога. Кроме того, 15 детских садов области перешли на дистанционную форму обучения, а 28 учебных заведений закрыто на карантин.

В Виннице с 17 февраля все школы и заведения внешкольного образования переведены на онлайн-обучение череду с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

В Одессе 17 февраля закрыли на карантин 144 класса и 1 школу. Об этом сообщила Елена Буйневич, директор департамента образования и науки Одесского городского совета.

На Днепропетровщине из-за превышения эпидпорога более двух тысяч учеников перевели на дистанционное обучение.

На Волыни также было зафиксировано превышение эпидемического порога на 41%. Более 20 учебных заведений области перевели на дистанционное обучение. Также онлайн учатся полсотни классов в Луцком и Луцком районе.

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