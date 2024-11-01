"Еще в начале осени здесь кипела жизнь": как выглядит Покровск в Донецкой области (фото, видео)

До полномасштабного вторжения в Покровске проживало 60 тысяч человек.
Покровск в Донецкой области частично закрывают на въезд. Город сейчас под постоянным прицелом врага. И днем, и ночью оккупанты терроризируют местных постоянными обстрелами. Покровск закрывают в целях безопасности, а гражданских просят эвакуироваться.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.
До полномасштабного вторжения в Покровске проживало 60 тысяч человек. А сейчас остается всего 12 тысяч. Из них 55 детей.
"Еще в начале осени здесь кипела жизнь. Еще ходили поезде. Но сейчас мы видим пустые остановки. Не ходят маршрутки", – рассказывает Наталья Нагорная.
Местные говорят, что в городе работает только 3 аптеки. До сих пор работают небольшие магазинчики. Здесь есть люди, которые ходят, чтобы найти себе поесть или где помыться, или хотя бы просто выйти на улицу подышать.
"Некуда ехать, никого из своих нет. Здесь много людей, даже возвращаются", — говорит местная.
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Напомним, военные считают, что если Украина потеряет город Покровск в Донецкой области, то для россиян откроется немало возможностей.
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