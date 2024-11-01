"Еще в начале осени здесь кипела жизнь": как выглядит Покровск в Донецкой области (фото, видео)

До полномасштабного вторжения в Покровске проживало 60 тысяч человек.

Покровск в Донецкой области частично закрывают на въезд. Город сейчас под постоянным прицелом врага. И днем, и ночью оккупанты терроризируют местных постоянными обстрелами. Покровск закрывают в целях безопасности, а гражданских просят эвакуироваться.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

До полномасштабного вторжения в Покровске проживало 60 тысяч человек. А сейчас остается всего 12 тысяч. Из них 55 детей.

Покровск

"Еще в начале осени здесь кипела жизнь. Еще ходили поезде. Но сейчас мы видим пустые остановки. Не ходят маршрутки", – рассказывает Наталья Нагорная.

Местные говорят, что в городе работает только 3 аптеки. До сих пор работают небольшие магазинчики. Здесь есть люди, которые ходят, чтобы найти себе поесть или где помыться, или хотя бы просто выйти на улицу подышать.

Покровск в Донецкой области

"Некуда ехать, никого из своих нет. Здесь много людей, даже возвращаются", — говорит местная.

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Напомним, военные считают, что если Украина потеряет город Покровск в Донецкой области, то для россиян откроется немало возможностей.

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