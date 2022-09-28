Эскалация более серьезная, чем в феврале: эксперт объяснил, почему США призвали своих граждан покинуть Россию

Может быть несколько факторов того, почему США призвали своих граждан как можно быстрее покинуть Россию. Прежде всего речь идет об угрозе нового витка конфликта, который породила Россия.

Не исключено, что может дойти до более серьезной эскалации, "чем даже события, которые мы видели в феврале" в войне РФ против Украины.

Об этом в эфире ТСН рассказал ведущий специалист Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИДе, кандидат политических наук Станислав Желиховский.

"По моему мнению, здесь может быть несколько факторов. Во-первых, это сама угроза нового витка конфликта, который породила Россия. Я не исключаю, что может дойти до более серьезной эскалации, чем те события, которые мы видели в феврале", – сказал специалист.

Также речь может идти об угрозе мобилизации в случае двойного гражданства – США и России. А еще – не исключены стычки в РФ.

"Во-вторых, может быть то, что страны не уверены в том, как будут чувствовать себя их граждане на территории России в связи с этими событиями. Отмечу, есть не только фактор того, что тот или иной имеет двойное гражданство, но и то, что неизвестно, как сами граждане России будут относиться к этим людям. Я имею в виду – не только со стороны властей, но и обычных граждан. Потому что сейчас ситуация настолько критична, что она уже переросла на межбытовой уровень, и не исключены разного рода стычки", – объяснил Желиховский.

"Конечно, есть еще такой третий фактор – один из самых интересных. Мы понимаем, что происходящие сейчас события не останутся просто так в самом российском обществе. Не исключаю, что то, что сейчас Путин проводит на территории России, а это и частичная мобилизация и разного рода попытки присоединения к России территорий, и послать туда фактически на убийство своих граждан – может привести и к определенному роду преодолеть эти намерения России”, – добавил эксперт.

Напомним, 28 сентября стало известно, что Посольство США призвало своих граждан уехать из России и не посещать ее после того, как в этой стране была объявлена "частичная" мобилизация.