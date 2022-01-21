Эскалация или дипломатия: чего ожидать от переговоров Лаврова и Блинкена

Блинкен уже встречался с немецкими союзниками.

В пятницу, 21 января, Вашингтон попытается выяснить, решится ли Кремль на агрессию в Украине. В Женеву на очередной раунд переговоров уже прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Накануне американский высокопоставленный чиновник во время визита в Германию убеждал европейских союзников давить на Россию жестче.

О результатах переговоров в Берлине, а также об ожиданиях от встречи в Женеве — в сюжете ТСН.Ранок 21 января

Одним из первых последствий переговоров госсекретаря Энтони Блинкена с европейскими чиновниками накануне стал ряд громких заявлений по Украине. Чиновники повторяют для Кремля: реакция на любые попытки дальнейшей агрессии в сторону Украины будет быстрой и болезненной.

Блинкен не будет говорить за спиной у Европы о Европе так же, как не будет за спиной Украины без Украины, этому принципу Соединенные Штаты неоднократно обещали следовать. Накануне вечером Блинкен назвал вероятное нападение на Украину "конфликтом с глобальными последствиями". Политик отметил главный принцип современной политики: ни одно государство не имеет права нарушать границы другого, указывать другому, с кем ему иметь партнерские отношения. Он напомнил всем, в частности немцам, о времени, когда Берлин во времена Холодной войны делили на Восточную и Западную стену.

В Женеву для переговоров уже прибыли госсекретарь США и министр иностранных дел России | Новости мира

"Разрешить России пренебрегать этими принципами — это значит вернуться к более нестабильному и более опасному времени, когда этот континент и этот город были разделены на две враждебные части. Угроза войны всех со всеми висела над головами", — подчеркнул Блинкен.

Что же будет происходить сегодня в Женеве? Здесь уже немало наших зарубежных коллег. Полиция затягивает за границей подходы к гостинице President. Это одна из уже привычных площадок для российско-американских переговоров. Ожидается, что встреча начнется примерно в полдень по Киеву и продлится часа два, а затем, скорее всего, Сергей Лавров отдельно, а Енотони Блинкен отдельно, поделятся впечатлениями от переговоров с журналистами.