Эскалатор пылал, люди кричали: киевляне рассказали, как пережили атаку РФ

Баллистика, крылатые ракеты, «Кинжалы», «Цирконы» и «Орешник» — этой ночью враг использовал почти весь арсенал своего ракетного вооружения. Основной целью атаки стали Киев и пригород.

Жилые дома, школы, магазины, рынок, здание Кабмина, церкви и опера. Двое погибших и 86 раненых были в столице утром. По всей Украине четверо погибших и 100 пострадавших. Поиски под завалами до сих пор продолжаются в Шевченковском и Дарницком районах.

Корреспонденты ТСН видели Киев после зверской атаки России.

Разбросаны до сих пор тлеющие обломки строительного мусора в результате ночного обстрела россиян. Разрушенный и дотла выгорел торгово развлекательный центр, который находится вблизи станции метро Лукьяновская, ничего не осталось и от рынка, который находится в нескольких метрах рядом.

Все в огне и клубах черного дыма — эти кадры, снятые очевидцами, напоминают скорее сцену из пост-апокалиптического фильма.

Наутро пламя огнеборцы погасили, впрочем от построек и ларьков остались сами развалины, а по улице рядом до сих пор лежат разбросанные обломки российского железа.

От четвертой ударной волны начал сыпаться потолок в метро Лукьяновская. Эта остановка столичного метрополитена подвергается каждому враждебному обстрелу. И каждый раз, чтобы защититься от опасности, сюда приходят ночевать люди.

«Лежали спокойно, кто-то смотрел Усика, потому что был бой. Но потом метро ходило ходором, все сыпалось», — говорит киевлянин Александр Мельник.

«Люди кричали прямой огонь из эскалатора пылал, выносили раненого парня», — добавляет другая жительница столичной Лукьяновки.

Целью для российского удара стала жилая 9-этажка в Шевченковском районе столицы. От прилета ракеты и взрывной волны все окна и балконы вынесли и в соседних зданиях.

«Было очень громко страшно, думали только выжить до утра», — рассказывает местная жительница Валентина.

Разрушенные перекрытия и пропасти вместо жилого подъезда — это уже пятиэтажка на соседней улице.

Жительница этого дома Влада не успели вовремя выйти во время воздушной тревоги и получили травмы.

«Я не успела вовремя выйти. Я встала и на меня уже падали окна», — отметила она.

Ракетами и беспилотниками в эту ночь враг целил по всем районам Киева. В общем, повреждения зафиксированы более чем на 40 локациях. Среди них — государственные учреждения, опера и музей Чернобыля.

Пока спасатели демонтируют опасные конструкции, музейщики в это время спасают уцелевшие экспонаты.

Это было прямое попадание ракеты по самому центру столицы — Подоле. В одном квартале размещены музей «Чернобыль», полицейский участок, областное управление по чрезвычайным ситуациям и пожарная часть. Места атаки еще с утра посетил президент Владимир Зеленский.

Через дорогу от музея — киевская опера. Вместо утренней разминки у артистов балета уборка помещения театра. Сегодня в полдень здесь должны ставить Дюймовочку. И хотя спектакль перенесли, юным зрителям пообещали работу возобновить как можно скорее.

Дата публикации 20:27, 24.05.26

Массированная атака РФ на Киев 24 мая — что известно

Напомним, что Киев пережил одну из самых масштабных атак последнего времени: под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри.

В столице загорелись десятки пожаров, повреждены жилые дома, школа, общежитие, торговый центр и бизнес-центр.

