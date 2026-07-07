Эскалация войны в Украине: Жданов предупредил об опасности и новых целях ударов РФ

Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Российская армия в последнее время все чаще наносит прицельные удары по автозаправочным станциям и терминалам «Новой почты» в разных регионах Украины. Под обстрелами регулярно оказываются АЗС, логистические центры и склады, в частности, на Днепропетровщине и Харьковщине. В некоторых прифронтовых районах люди сообщают, что на отдельных участках трасс почти не осталось уцелевших заправок.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua объяснил, почему Россия изменила акценты своих атак, какие регионы находятся под самой большой угрозой и чего ждать от войны в ближайшее время.

Почему РФ бьет по АЗС и логистическим центрам

По словам Олега Жданова, самая большая опасность будет сохраняться для приграничных и прифронтовых областей, ведь именно там российские войска могут доставать гражданскую инфраструктуру своими средствами поражения.

Реклама

Эксперт напоминает, что еще в 2022 году Россия систематически уничтожала украинские нефтебазы. После этого Украина фактически перестроила систему обеспечения горючим.

«При фронтовой и пограничной областях они во всю дальность досягаемости их огневых средств будут пытаться уничтожить инфраструктуру. Дело в том, что мы построили инфраструктуру, особенно в топливной сфере, таким образом, что у нас нет баз хранения как в Российской Федерации», — пояснил Олег Жданов.

По его словам, теперь топливная система работает по принципу оперативной поставки без больших складов, поэтому нарушить ее можно только ударами по автозаправочным станциям.

«Они крушили весь 2022 год все наши нефтебазы. В каждой области они уничтожали нефтебазу ракетными ударами. И мы построили такую эффективную систему, которая из колес снабжает топливом всю Украину. Поэтому единственный способ нарушить эту систему — это уничтожение заправочных станций», — говорит эксперт.

Реклама

Олег Жданов добавляет, что Россия преимущественно выжигает АЗС у фронта и государственной границы, надеясь, что именно через них обеспечиваются украинские Силы обороны.

Зачем Россия атакует «Новую почту»

Отдельной целью русских ударов стали логистические объекты «Новой почты».

Главная причина нынешних атак, уверен эксперт, состоит в том, что Кремль пытается хотя бы частично компенсировать отсутствие успехов на фронте.

«На фронте побед нет. Ракетные удары, да, они наносят нам вред, но они не дают эффекта победы и продвижения требований Российской Федерации по Украине. И потому что делать? Ну хоть что-то, ну, давайте логистику развалим. Что развалим? Давайте „Новую почту“ и заправочные станции», — сказал он.

Реклама

По словам Олега Жданова, Россия рассчитывает, что такие удары повлекут за собой дефицит горючего и нарушение логистики.

В то же время он считает, что эти атаки преследуют еще одну цель — ухудшить условия жизни гражданского населения.

«Помимо нарушения логистики они еще пытаются создать условия геноцида для населения. Вот как вы говорите, что уже в некоторых регионах люди жалуются, что вообще нельзя заправиться на отдельных участках трассы, все заправки сокрушены», — говорит эксперт.

Будет ли Россия еще больше усиливать атаки

Олег Жданов говорит, что не видит никаких предпосылок прекращения активной фазы войны. По его словам, риторика Кремля свидетельствует об обратном.

Реклама

«Пока Путин и его окружение находятся у власти, о прекращении боевых действий не может быть и речи. Путин постоянно подчеркивает, что каждый божий день „ребята наступают“. И Путин, и Песков повторяют, что если Украина не соглашается на переговоры на их условиях, то они все примут военным путем. Где вы видите окончание активной фазы боевых действий? Нигде», — говорит эксперт.

Он также считает, что даже западные партнеры все больше осознают сложность любых договоренностей с российским руководством.

«На сегодняшний день нет никаких оснований даже для начала переговорных процессов. Это уже и на Западе понимают, что с Путиным договориться невозможно», — говорит Жданов.

Война в Украине: возможна ли новая эскалация

Говоря о возможной эскалации, о которой недавно заявил Кирилл Буданов, военный эксперт отмечает, что внутри Украины она уже почти достигла максимума, в то время как основные риски могут возникнуть на международном уровне.

Реклама

По его словам, Кремль может прибегнуть к вооруженным провокациям против стран НАТО, чтобы запугать союзников Украины и заставить их сократить военную помощь.

«Эскалация сегодня больше наблюдается в международном плане. Это единственный оставшийся у него путь — угроза вооруженной провокации против любой страны НАТО с целью испугать их и заставить прекратить военно-техническую поддержку нашей страны», — пояснил Олег Жданов.

Наиболее вероятными направлениями таких провокаций он называет Финляндию и страны Балтии, менее вероятно — Польшу.

При этом, по мнению эксперта, Россия вряд ли способна пойти на более масштабные шаги, поскольку для этого ей пришлось бы прекратить боевые действия в Украине, а на это Кремль пока не готов.

Реклама

Новости партнеров