Эскалибурами гонят врага из Херсонщины: высокоточные боеприпасы достают россиян на 40 км вглубь линии фронта

Высокоточные иностранные боеприпасы в 155 мм, которые ВСУ имеют на вооружении этих пушек, с первого выстрела поражают технику российских войск и уменьшают количество оккупантов на украинской земле.

В Херсонской области наши армейцы прицельно уничтожают вражескую технику и склады с боеприпасами с помощью высокоточных боеприпасов, которые достают российские войска на 40 км вглубь линии фронта. На днях украинские пушкари поразили несколько боевых бронемашин и расположение россиян на левом берегу реки Днепр, говорится в ТСН.

Гаубица М-777 умело работает на Херсонском направлении фронта. Скорость – это одно из главных преимуществ четырехтонной пушки с цифровой системой управления. "От получения команды до выстрела проходит несколько минут — одна-две, чтобы враг не успел переместиться сменить локацию", — говорит командир артиллерийского расчета "Поэт".

Командир артиллерийского расчета Евгений проверяет пушку каждый раз перед выездом на боевые позиции. От плотности выстрелов по русским на этом направлении фронта ей уже меняли ствол. Чтобы каждый снаряд попадал точно в цель, работу пушкарей корректирует аэроразведку. Результат своей работы артиллеристы видят почти сразу. "Пока снаряд летит это 144 сек — 150 сек сразу подтверждение разрыва и через минуту видео сбрасывают", — хвастается командир.

Вражеские пункты дислокации, склады с боеприпасами и тяжелая техника русских — это цели, которые она может уничтожить с первого и единственного выстрела. На днях этот расчет покрыл несколько боевых бронемашин и расположение россиян на левом берегу реки Днепр. На видео от аэроразведки видно как уцелевшие спешно оккупанты перематывают друг друга и убегают от изуродованной техники.

Бороться с оккупантами пушкарям помогают высокоточные боеприпасы калибра в 155 мм. Дальность – зависит от типа снаряда. “Дальность полета до 30 км, сверху накручивается специальный взрыватель, который приводит в действие весь процесс. Мы каждый день стараемся приносить свой вклад в эту работу», – говорят бойцы.

Высокоточные иностранные боеприпасы в 155 мм, которые ВСУ имеют на вооружении этих орудий, с первого выстрела поражают технику российских войск и уменьшают количество оккупантов на украинской земле. От эффективной работы этих артиллеристов, кроме обороны нашей линии фронта, зависит жизнь и здоровье гражданских, возвращающихся в оккупированные общины Херсонщины. "Это доставляет удовольствие как и любому военнослужащему, особенно, если это жирная цель типа ЗРК или РЭБ", — говорит военнослужащий ВСУ «Игорь».

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