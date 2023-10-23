Эскорт и мошеннические схемы: как в Украине "разводят" людей, ищущих работу

В Украине активизировались мошенники, придумывающие все новые схемы, чтобы выманивать у людей деньги. С начала года киберполиция Нацпола провела 58 обысков и сообщила о подозрении 24 лицам, предлагавшим "работу" за границей. Однако есть и схемы, на которых можно заработать, но это – противозаконно.

Об этом идет речь в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Девушка искала работу и ей предложили стать эскортницей

Киевлянка Алина Коваль рассказала, что она искала вакансии администратора салона красоты. Увидела объявление и договорилась о собеседовании. Девушку не слишком смутило, что ей не сказали название заведения и веб-страницы его тоже не было. Вдруг во время разговора ей приказали выключить и спрятать телефон.

Алина Коваль

"Говорят, мы хотим вам предложить такую работу, как эскорт. Мы вам и жилье, и все дадим. Ну почему вы отказываетесь? Заполните анкету", – вспоминает Алина.

В конце концов, девушку отпустили. В полицию она не обратилась, потому что не хотела лишних хлопот. Однако правоохранители говорят, что из-за этого следовало заявить.

"Вы можете, например, через форму обратной связи обратиться в киберполицию и сказать адрес, контактные номера, телеграмм-каналы, чтобы потом полиция могла провести проверку. Если нет противоправной деятельности – хорошо, но если это поможет прекратить преступную деятельность, то лучше проверить", – говорит главный инспектор отдела коммуникации Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Артем Олещенко.

Работа в call-центрах: платят регулярно и в валюте

Александр Чернушенко в свое время соблазнился одним из самых привлекательных способов заработка. Это так называемые "офисы". Их еще завуалированно называют call-центрами. Суть – проста. Десятки, если не сотни людей звонят абонентам в разных странах и под самыми разными предлогами выманивают средства. Мужчина говорит, что зарплату ему выплачивали регулярно – раз в неделю и в валюте.

Александр Чернушенко

Александр признается, что он, как и другие участники таких схем, оправдывал себя тем, что выманивал деньги у россиян, а их, мол, не жалко. Но это 190 статья Уголовного кодекса – "мошенничество". В условиях военного положения такие действия наказываются либо штрафом, либо лишением свободы. А потому Александр уволился.

Как не стать жертвами мошенников во время поиска работы

Татьяна Омельченко - блогер, которая пытается уберечь аудиторию от проблем при поиске работы. Она говорит, что схем, как обмануть людей на деньги, очень много. Часто граждан заманивают на сомнительные телеграм-каналы или берут 300-400 гривен за размещение резюме и потом - исчезают.

"Надо очень внимательно смотреть на объявления: что за компания, где она расположена. А когда нет ни офиса, ни сайта, они когда звонят говорят - все узнаете во время собеседования. Если вам не дают никакой информации - сидите дома", - говорит Татьяна Омельченко.

Однако люди и в дальнейшем хотят верить, что они смогут получить "легкие деньги". Представитель крупнейшего в Украине портала по поиску работы объясняет это психологией.

"Как бы ни пытались эти мошенники себя красиво подать, все равно их уши видны! Для этого надо включить критическое мышление и как минимум - почитать в Интернете", - говорит PR-директор портала вакансий Максим Пилипенко.

Напомним, в Украине ищут десятки тысяч рабочих.

Читайте также: