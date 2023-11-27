"Если бы это хоть россияне были": родители убитого Владимира Вакуленко рассказали жуткие подробности казни сына

Полиция обнародовала подробности расследования гибели детского писателя из Харьковской области Владимира Вакуленко. В прошлом году 24 марта оккупанты похитили писателя из дома в селе Капитолевка — содержали в погребе, пытали и впоследствии расстреляли. За год расследования дела следователи провели 40 допросов и около 3 десятков опознаний и смогли назвать имена убийц.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Владимир Вакуленко знал, что оккупанты его убьют

В своей комнате Владимир Вакуленко последний раз был 24 марта 2022 года. Именно в этот день писателя схватили россияне. Его отец, тоже Владимир Вакуленко, с тех пор заходит в комнату каждый день. Отец выложил на стол все произведения сына и грамоты.

Владимир Вакуленко

Владимир был патриотом, участником Революции достоинства. Был любящим отцом двух сыновей. С младшим Виталием у них была особая связь. У мальчика диагностировали расстройство аутичного спектра. Владимир был всегда рядом с ним.

Владимир Вакуленко с сыном

О своем сыне отец вспоминает у памятной вишни в саду. Именно здесь они зарыли дневник Владимира, где он делал оккупационные заметки.

"Он знал, что его убьют. Он знал", — говорит отец Владимира Вакуленко.

Отец Владимира Вакуленко

Владимира Вакуленко перед смертью пытали

Как установило следствие, Владимира Вакуленко забрали оккупанты из-за патриотической позиции. В подвале его допрашивали и подвергали пыткам.

"Владимира Вакуленко пытали перед казнью. Вынуждали раздеваться, искали татуировку трезубца, избивали. Поскольку на теле уже потом эксперты увидели 2 сломанных пальца на левой руке", — говорит начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Подвал, в котором пытали детского писателя

После допроса писателя увезли на расстрел. Убитого бросили на обочине дороги в родное село Капитоловка. Только в мае изуродованное тело нашли местные. Впоследствии Вакуленко был похоронен на массовом кладбище в изюмском лесу. Родные об этом не знали.

"Мы все жили надеждой, что он жив. Возможно, где-то в плену", — говорит мать убитого Владимира Елена Игнатенко.

Мать Владимира Вакуленко

Из могилы под номером 319 получили тело Владимира с двумя пулями. А гильзы окупантов до сих пор разбросаны у подвала в Капитоловке.

Убийцами писателя и жителей Харьковщины оказались жители Луганщины

Более года полиция проводила расследование. 13 томов дела об убийствах и издевательствах в Капитоловке. Десятки допросов свидетелей и опознаний и наконец удалось установить личности палачей.

"Первый исполнитель - 50-летний пулеметчик 4-й роты позывной "Удод". Именно он стрелял из пистолета Макарова. Именно его 2 девятимиллиметровые пули мы изъяли из тела убитого после эксгумации. Второй - отдавал приказ. Его тоже опознали свидетели. Он был командиром роты. Позывной "Лев". Ему 33 года. Свидетели рассказали, что военный с позывным "Удод" неоднократно хвастался, что командир с позывным "Лев" давал ему указания убивать людей, потому что сам боится крови", - говорит начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Оба подозреваемых из Луганщины. По данным следствия, они убили еще троих человек в Капитоловке. Бывшего участника АТО и двух местных, которые встретили оккупантов посреди леса.

"Бывшего участника АТО били с особой жестокостью. Они клали его лицом на пол и стреляли из пистолета у тела и головы. Они разговаривали между собой и называли такие слова. "Мы убили 1 нацика, атошника и 2 из леса, которые ходили за шишками", – говорит начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Если бы хоть россияне были. Но это луганчане. Ну, простите, сволочи. Вы же украинцы. Я вам не могу передать, какая это злоба и ненависть. Какую угрозу он вам представлял?", — говорит мать убитого писателя Елена Игнатенко.

Подозреваемых в убийствах в ближайшее время объявят в розыск. А следствие выясняет причастность к убийствам в Капитоловке еще четырех оккупантов.

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Напомним, к писателю Владимиру Вакуленко россияне пришли с обысками в марте 2022 года. Он жил с отцом и сыном Виталием, у которого расстройство аутического спектра. Один из местных жителей села Капитолевка донес на Владимира россиянам. Владимир вел дневник и накануне своего убийства дописал его и спрятал.

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