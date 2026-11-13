"Если человека приняли как собаку, он уйдет в СОЧ": откровенное заявление командующего ДШВ Апостола

Олег Апостол / © Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Отношение к мобилизованным с первых дней пребывания в подразделении непосредственно определяет их мотивацию, доверие к командирам и желание оставаться в армии. Равнодушие и отсутствие элементарных бытовых условий становятся одной из главных причин самовольного оставления частей (СОЧ).

Об этом во время встречи с журналистами заявил командующий ДШУ Олег Апостол, комментируя проблему дисциплины и адаптацию новобранцев.

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«Если человека приняли как собаку, он уйдет в СОЧ», — подчеркнул Олег Апостол.

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Позицию командующего поддержал и детализировал командир 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Егор Ноздряков. По его словам, эффективная работа с новобранцами должна начинаться не только с полигона, но, прежде всего, с закрытия базовых потребностей бойца.

Комбриг подчеркнул, что каждый вновь прибывший военный должен сразу получить надлежащие условия проживания, качественную экипировку, питание и реальное внимание со стороны руководства.

«Это человеческое отношение к новобранцам. Это самое главное», — отметил Егор Ноздряков.

Военный объяснил, что качественное обеспечение в сочетании со профессиональной подготовкой формируют у мобилизованной уверенности в своих командирах. В то время как человека по прибытии в часть оставляют без поддержки и нормальных условий, он быстро теряет доверие к командованию, что в конечном итоге приводит к СОЧ.

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В ДШВ резюмировали, что именно личный контакт командиров с бойцами, уважение и полноценное обучение являются фундаментом создания сплоченного и боеспособного подразделения.

Напомним, Минобороны изменило правила для военных после СОЧ. Военнослужащим, которые самовольно оставили военную часть или дезертировали, но впоследствии добровольно вернулись в службу, разрешено привлекать к боевым задачам только после официального зачисления в списки личного состава и постановки на все виды обеспечения.

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