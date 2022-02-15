"Если есть желание купить доллар по 28-29,5 грн, купите, но вы потеряете": у Зеленского предупредили о спекулятивном курсе

"Если есть желание купить доллар по 28-29,5 грн, купите, но вы потеряете": у Зеленского предупредили о спекулятивном курсе

По словам Шурмы, резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять свою панику.

Есть определенный здоровый структурный курс гривны по отношению к доллару, исходя из платежного баланса, который есть в нашей стране, который сложился в прошлом году, который ожидается в этом году.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма во время марафона "Право на владу" и "Твій вечір" в понедельник, 14 февраля.

"Мы видим, что этот курс около 27-28 гривен. Максимум 28,5. А есть спекулятивное давление, которое временно создается из-за этого, что люди рисуют себе виртуальные сценарии", — отметил он.

По словам Шурмы, вероятность этих сценариев очень низкая, но их допускают: блокада, бомбардировка и так далее.

"И они сразу начинают закладываться в финансовые рынки. Появляется паника. Для этого есть Национальный банк, есть международные резервы, которые у нас на рекордном уровне находятся, — для того, чтобы такие вещи унимать", - отметил он.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что какое бы ни создавалось информационное давление, курс доллара не должен превысить 30 грн за 1 доллар. Резервов Национального банка более чем достаточно для того, чтобы унять свою панику.

"Если есть желание купить доллар по 28-29,5 грн, купите, но вы потеряете. Потому что в течение 2-3-х месяцев курс откатится на свой нормальный уровень – 27-28 грн. Потому что есть какой-то объем экспорта, есть какой-то объем поступлений в Украину – он структурно превышает уровень импорта. Жизнь вернется в норму", — резюмировал он.

"Курс откатится на свой нормальный уровень", - замруководителя ОП о гривне

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что основа украинской армии – это уверенность собственного народа и крепкая экономика. По словам президента, без внимания не останется ни одна отрасль, требующая государственной поддержки.

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