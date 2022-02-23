Если исчезнут Интернет, связь, радио и ТВ: во Львове учат, как поступать в чрезвычайных ситуациях

Если исчезнут Интернет, связь, радио и ТВ: во Львове учат, как поступать в чрезвычайных ситуациях

Патрульные на автомобиле с громкоговорителями информировали, что нужно делать на случай чрезвычайной ситуации.

Сегодня, 23 февраля, во Львове включили громкоговорители и проводят тренировочное оповещение. Людей учат, как поступать в случае чрезвычайных ситуаций.

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Что делать, если одновременно исчезнет радио, телевидение и телефонная связь и готовы ли к этому львовяне, говорится в выпуске ТСН.12:00.

Несколько патрульных автомобилей с громкоговорителями выехали на улицы города около 11:00. Правоохранители информировали, что это учебное уведомление, поэтому беспокоиться не стоит. Дальше полицейские озвучивали, что нужно делать на случай чрезвычайной ситуации.

Во Львове учат, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций

Патрульные рассказывали, что в случае, если во Львове не будут работать связь, Интернет и радио, то об этом жителей города будут сообщать через громкоговорители полиция и коммунальные службы.

"В случае исчезновения стандартных средств связи, а именно Интернета, телевидения, радиосвязи, мы готовы сообщить гражданам о таком событии и чтобы они чувствовали, что они находятся в безопасности", — рассказал патрульный полицейский Андрей Лоштин.

Подобное уведомление во Львове, как и в Киеве, работало во время пиковых волн корнавируса. Тогда муниципалы призывали людей без необходимости не выходить на улицы и не контактировать с другими. Но тогда таких машин были единицы, на случай полномасшатбного вторжения или любого сбоя в привычной жизни – нужно больше такого транспорта.

"В таком спокойном времени мы использовали 6-7 громкоговорителей, которые в спокойном режиме объезжали за целый день и доносили информацию. Мы понимаем, что нам нужно будет оперативнее доносить информацию, поэтому мы докупили громкоговорители, которые будут установлены на коммунальном транспорте", — рассказала управляющая делами исполнительного комитета Львовского горсовета Наталья Алексеева.

Такая тренировка львовян не испугала, прохожие на улице рассказывали, что к чрезвычайному оповещению готовы и пока повода для тревоги не видят.

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