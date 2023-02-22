"Если Китай займет позицию России – будет мировая война": эксперт

Эксперт объяснил, чем грозит растяжение во время войны России против Украины.

Украинский политик и дипломат Роман Бессмертный отметил, что в мире может произойти переход от сегодняшнего к глобальному противостоянию – мировой войны, если Китай однозначно займет позицию России.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Есть два варианта развития событий: переход от сегодняшнего мира к глобальному противостоянию, то есть мировой войны в случае, если Китай однозначно займет российскую позицию. Это Ось Минск-Москва-Тегеран-Пекин. Ясно, что "Рамштайн" мобилизуется, а дальше все понятно — от экономического распорядка, серьезного обвала Китая это впоследствии перерастет в противостояние, где достаточно на сегодняшний день двух горящих площадок — российско-украинская война и ирано-израильская. С моей точки зрения, происходящее на Ближнем Востоке уже является очередным этапом ирано-израильской войны. Очень важно, говоря об этом, понимать, что линии фронта не будет, будет пространство фронта, потому что основными компонентами этой войны будут ракетно-космические силы, дело с Сухопутными войсками будет носить вторичный характер войны. Второй вариант — растяжение во время российско-украинской войны", — объяснил Бессмертный.

Украинский политик также сравнил сравнив выступление президента РФ Владимира Путина перед Федеральным собранием 21 февраля с выступлением Брежнева в 1970-х годах на очередном съезде Коммунистической партии Советского Союза.

"Если бы он еще поплямкал, то это копия. Фразы те же, подбор слов, аргументация", — сказал он.

"План" Китая по войне в Украине

Китай официально сохраняет нейтралитет по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину. На днях власти КНР анонсировали документ, так называемый "мирный план", в котором вроде бы представит свое видение урегулирования войны. Советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что Китай взволнован "размахом" войны в Украине.

Однако уже впоследствии представитель Китая в ООН Чжан Цзюнь заявил, что о "мирном плане" там речь не идет – это позиционный документ.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Китай не станет на сторону России в войне против Украины, а пытается манипулировать и зарабатывать себе дивиденды для будущих переговоров с США.

В Польше заявили, что Китай начинает пророссийское дипломатическое наступление, направленное на разрушение единства Запада и членов НАТО. Правительственный полномочный представитель по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин отметил, что особое место в совместной пропаганде Москвы и Пекина занимает война России против Украины, которую Китаем используют для проведения антиамериканских посылов.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что Пекин не рассматривает вопрос поставки оружия России для его использования в войне против Украины.

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