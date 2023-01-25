"Если любишь — отпусти": Сеть "взорвалась" мемами на долгожданное решение Шольца по Leopard (фото)

После давления партнеров Украины и общества немецкий канлер Олаф Шольц согласился передать Украине боевые танки Leopard, которые Украина просит с начала полномасштабного вторжения России. Украинцы не могли обойти долгожданное решение Германии.

ТСН.ua собрал реакцию пользователей соцсетей и мемы, посвященные принятому решению Берлина по поставкам танков.

В Сети украинцы выражают признательность Германии, заметив, что "никогда не бывает поздно помочь". Некоторые юзеры привязали решение Германии с днем рожденияv главы государства Владимира Зеленского: "Ну так сразу бы сказали, что хотят подарок нашему президенту на день рождения сделать", "Это такой подгон Зеленскому на дн".

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Также пользователи социальных сетей пишут:

Если любишь – отпусти.

Жду рубрику "горящая песня".

Огромное спасибо. Германия, хоть и с большим напором, офигенно помогает нам.

А кто-то сомневался?))) Супер!!!

Лучше поздно, чем никогда. Но могли и раньше. А так благодарность.

Немецкие танки Leopard для Украины

Напомним, 25 января правительство Германии официально согласовало передать Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства. Их передадут ВСУ из состава Бундесвера. Украина ждала этого решения с начала войны. Также канцлер ФРГ разрешил реэкспорт странам Европы.

24 января немецкое издание Spiegel со ссылкой на собственные источники заявило, что Германия приняла решение передать Украине основные боевые танки Leopard 2. Этому предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне".

Немецкое издание уверяет, что Шольц предоставит Украине танки

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