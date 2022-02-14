"Если любишь – уйди!": под Офисом президента студенты требовали отставки министра образования

По словам протестующих, министр Шкарлетт не отвечает своей должности.

"Если любишь — уйди!" — именно так свои акции назвали студенты киевских вузов, которые под стенами Офиса президента сегодня требовали уволить министра образования Украины Сергея Шкарлета.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Более трехсот участников акции принесли министру самодельные «валентинки» и плакаты с разными надписями, в частности: "Тебе подходит твоя отставка". На территорию ОП студентов не пустили, поэтому они прыгали под забором здания, выкрикивая лозунг — «Кто не скачет, тот Шкарлет!».

По словам протестующих, министр Шкарлетт не отвечает своей должности, в его научных работах был обнаружен плагиат. Также должностное лицо превышает свои полномочия, ведь не желает признавать результаты выборов президента «Могилянки». Кроме того, он назначил ректором НАУ Макима Луцкого, который подпадает под люстрацию за сотрудничество с режимом Януковича.

С собой на акцию студенты принесли огромное ледяное сердце, символизирующее «прохладные» отношения с министром и разбили его. Свои требования по отставке Шкарлета студенты передали представителю Офиса президента. Если их не услышат студенты, говорят, продолжат бастовать.

«Мы громко и единственно просим отставки министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета. Потому что мы считаем, что такой человек, который нарушает закон и превышает властные полномочия, не может представлять студенчество сегодня», — заявляют митингующие.

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