"Если мы остановимся, то проиграем": Коваленко оценил сегодняшний потенциал России

Президент Владимир Зеленский заявил, что у России есть дефицит оружия, и что Украине нельзя дать паузу врагу, потому что он нас через два-три года может вообще "переехать".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал, что этот дефицит касается всего: бронированной техники, ракетного оружия и боеприпасов.

"Они ищут в Иране и в Северной Корее возможность компенсировать этот дефицит. Итак, да, действительно, если им дать паузу, они восстановят свой потенциал, и тогда нам будет труднее. Потому что мы ведем преимущественно оборонительные действия, а они ведут преимущественно наступательные действия, не считаясь с потерями. И если через два года они еще будут во время этих наступательных действий иметь гораздо больший ресурс в технике, то это будет проблема. Поэтому им не нужно давать никаких пауз”, – говорит Александр Коваленко.

Алина Туришин и Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

По его словам, мы должны воевать до конца, до нашей победы.

“Ибо если мы остановимся, мы проиграем. Вот и все. И будет уничтожена не только Украина, но и украинская нация. Поскольку каждый раз, когда Россия захватывала Украину, оккупировала Украину, через некоторое время начинался масштабный геноцид. И если кто готов смириться с тем, что хорошо, я отдохну где-то там в Германии, эвакуируюсь куда-то там Великобританию или Канаду. Ну ладно, это твое мировоззрение. А например, я хочу жить в этой стране. И многие другие тоже хотят жить в этой стране. Но и мы понимаем, что если мы проигрываем эту войну, то нас уничтожат. У нас не будет будущего, и это будет уничтожение гораздо более катастрофическое и ужасное, чем это была резня в Батурине или это был Голодомор”, — рассказал Александр Коваленко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео АЛЕКСАНДР КОВАЛЕНКО: Если мы проиграем — будет хуже, чем во время Голодомора и резни в Батурине!

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