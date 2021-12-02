"Если на ваших глазах бьют ребенка – надо вмешиваться": психолог о страшных последствиях пережитого насилия

За девять месяцев 2021 года в Украине зафиксировано 205 608 обращений по поводу домашнего насилия.

В Украине продолжаются "16 дней против насилия". Это международная кампания противодействия насилию по всему миру.

В этом году более 50 украинских общественных организаций объединились в коалицию "За Стамбульскую конвенцию" с призывом к президенту Владимиру Зеленскому и Верховной Раде ратифицировать этот международный документ, помогающий бороться с насилием.

Для Украины это крайне актуальная проблема, ведь по данным Национальной социальной службы, за девять месяцев 2021 зафиксировано 205 608 обращений по поводу домашнего насилия, из них: от женщин – 167 900 (82%), от мужчин – 32 707 обращений (16%) и от детей – 5001 обращение (2,43%).

О детских травмах, последствиях насилия и необходимости системной работы с пострадавшими мы и поговорили с психотерапевтом, специалистом по семейной и детской психологии Еленой Кальной-Данилюк.

Как влияет на человека переживаемое в детстве насилие?

Если ребенок видел, как его мать или папа издеваются друг над другом или даже над ним, и ни один из родителей не противодействовал этому и не боролся, то ребенок будет считать, что это нормально.

Дети воспитываются образами, и этот образ отношений они приносят с собой всю жизнь. Когда этот ребенок вырастет, он будет издеваться над другими, или сам над собой; позволит другим людям издеваться над собой, или вообще будет избегать каких-либо отношений, потому что отношения – это опасно.

Даже если ребенок не пострадал, а только наблюдал насилие, фактически он будет свидетелем, испытывает большое психологическое насилие и вряд ли сможет самостоятельно вылечиться от этой раны.

Как это будет проявляться в человеке?

В депрессиях, ощущении потери достоинства, в издевательстве над теми, кто слабее, в безразличии к другим.

Такой человек сочтет, что он сам виноват в том, что происходит с ним или с другими, не будет понимать своих прав, не будет отстаивать свою жизнь.

Представители молодого поколения очень часто не хотят создавать семьи. И это тоже последствие. Ведь у них нет образа, что семья – это счастье, место, где тебя любят таким, какой ты есть, поддерживают. Семья воспринимается ими как большая, скучная и каторжная работа, со ссорами и постоянными требованиями, что-то, в чем не остается хорошего.

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Насколько справедливо утверждение, что "Насилие – порождает насилие"?

Повторяемость насилия – это очень страшная тенденция, надо работать со свидетелями, с жертвами насилия, чтобы в дальнейшей жизни эти люди сознательно или бессознательно не уносили это с собой и в свое окружение.

Человек может даже не отдавать себе отчет, что то, что с ним происходит это насилие. Что ревность или словесное унижение – это не норма. Что намеренная экономическая зависимость – это тоже форма насилия. Что секс должно быть по желанию, а не по принуждению.

Я очень часто вижу, когда в семьях повторяется тенденция издевательства над детьми, потом эти дети вырастают, и они позволяют себе издеваться над своими детьми или находят себе такого партнера. В них сформирована привычка, что проявления насилия – это тоже язык любви: "Если человек меня любит, он должен меня ревновать, контролировать и даже бить".

В течение долгого времени мы привыкли, что семейные отношения – это нечто отдельное, и никто не имеет права вмешиваться в них, но из каждой семьи формируется наше общество, и когда этот человек, например, становится руководителем, он издевается над подчиненными.

Что происходит тогда, когда для человека насилие становится нормой?

У него фундаментально меняется отношение к жизни. Человек живет с ощущением, что мир опасен, что жизнь не хорошая, что никто не поможет… Эта подавленность приводит к очень большим последствиям.

Такие люди либо имеют низкое социальное сознание и не считают, что могут рассчитывать на нечто большее: не отстаивают свои права на работе, не ищут лучших отношений, соглашаются с тем, что дали.

Или возможна другая крайность – очень агрессивное отношение к любым намекам перехода собственных границ. Человек просто не может понять: где это действительно нарушение границ, а где бытовой вопрос, который можно решить.

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Когда человек изо дня в день чувствует на себе такое отношение, он не способен относиться нормально сам к себе. У нее появляется страх, что никуда идти, что к кому не обратись все скажут, что ты же самая виновата. Она боится жаловаться в правоохранительные органы, потому что останется с обидчиком дома наедине и получит еще больше.

Как предотвратить насилие на личном и общем уровне?

Если вы за стеной слышите драку – нужно вмешиваться. Если на ваших глазах бьют ребенка или издеваются над ним – тоже. Когда вы видите насилие в своей семье – нужно реагировать.

Прежде всего – детей нельзя бить. Часто сталкиваюсь с тем, что родители приходят и говорят: “Меня же избивали, и я выросла очень хорошим человеком. Если бы меня не били, я был бы кем-то другим, возможно, со мной было бы что-то плохо, поэтому я тоже буду бить своего ребенка, потому что меня били, и я – нормальный".

Человек, который так говорит, на самом деле просто не имеет других образов, паттернов и инструментов для общения в семье. Он привык, что это норма, когда дома опасная обстановка и кричат, и предъявляют друг другу претензии.

Нашему обществу очень нужно гуманное отношение к человеку и к ребенку, в частности. Нужно пропагандировать другие инструменты воспитания и поощрения к обучению и не использовать старые методы, которые были в наших семьях и нас не сделали счастливыми.

Нас нужно знакомить со своими правами. Считаю, что в вопросе противодействия насилию может помочь ратификация Украиной "Стамбульской конвенции". В первую очередь она будет информировать человека, что есть норма и нет; что защита и помощь будут гарантированы государством. Должны заработать консультационные центры по оказанию психологической, медицинской и юридической помощи пострадавшим.

Очень часто нами тратится большое количество работы только на то, чтобы человек понял, что то, что с ним происходит или произошло, ненормально, что "моя бабушка терпела, мама терпела и я буду" – ложное убеждение. Поэтому "Стамбульская конвенция" может стать очень большой поддержкой даже в работе психотерапевта, она позволит нам информировать людей об их правах, что они не должны бояться, что они будут защищены своим государством.

Как выбрать опытного психолога, психиатра и психотерапевта, и с какими вопросами обращаться к ним

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Автор: Ольга Сытник